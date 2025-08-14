Jak vznikají dopravní hřiště? Tato důležitá škola hrou by měla být povinná
Pamatujete dopravní hřiště? V Česku jich je skoro 300, od jednoduchých plácků po ta s funkčními semafory. Zatímco u nás je návštěva zábavou, v Polsku jde o povinnost pro malé cyklisty.
Taky jste jako malí jezdili na dopravní hřiště? Možná to, kde jste se učili znát dopravní značky už neexistuje, ale dopravní hřiště stále v ČR jsou a dokonce vznikají nová.
Je jich skoro 300. Od malých jednoduchých plácků, kde jsou značky jen nakreslené na zemi po velká, kde na děti čekají i funkční semafory nebo železniční přejezd, i když bez vlaku.
První dopravní hřiště vznikla ještě před druhou světovou válkou v USA a Velké Británii. U nás se s jejich budováním začalo v 70. letech. Najdeme je i v Německu nebo třeba v Polsku. Tam se dopravní hřiště označuje jako miasteczko ruchu drogowego.
Zatímco u nás je návštěva takového hřiště jen zábavou, právě u našich severních sousedů jde o důležitou a dá se říci, že povinnou záležitost. Povinnou pro každé dítě, které chce jezdit na kole po veřejných silnicích.
zdroj: Autorský text | zdroj videa: Auto.cz