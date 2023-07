Čím jezdily ikony pražských S? Návrat do devadesátek

Nejdivočejší to nicméně bylo v prvních letech po rozdělení Československa, kdy si hlavně sparťané užívali nadvládu na hřišti, ale i na silnici. Jako vyhlášený kanonýr Horst Siegl, který poznal do té doby pro tuzemské fotbalisty nevídaný luxus: opely klubového sponzora. Slávisté to mohli Letenským jen závidět, ale jejich hvězda Vladimír Šmicer si poradil po svém a „vytunil“ originálně pojmenovanou škodovku...

Dobový stříbrný Opel Calibra – přesně takový, v jakých se v 90. letech vozili sparťanští fotbalisté. A za volantem jeden z nich: čtyřnásobný nejlepší ligový střelec Siegl. Plus na místě spolujezdce jeho někdejší velký rival, ale i parťák v jednom, slávista Šmicer. Tahle dvojka se potkala v projektu deníku Sport a serveru iSport.cz Fotbalové devadesátky, jež vyšly v knižní podobě. A byla to skutečná jízda, která začala ve slávistickém domově, u stadionu v Edenu, a končila v bývalém Parkhotelu (nyní Mama Shelter), legendárním místě dostaveníček sparťanů.

„Nazdááár! Tak jsem tady, zpátky do minulosti!“ ozve se zvesela zpoza staženého okýnka Siegl. Rychle si osvěžil, jak se bezvadně udržovaný zapůjčený vůz řídí, stylové oblečení vyštrachal doma. Včetně bot. „No, kdes to... Nazdar! Co to máš za káru? To máš ještě od Macha ne?“ dobírá si Šmicer šoféra z Letné s připomínkou starých časů, kdy spolu vedle pražských velkoklubů soupeřili i jejich „fotbaloví mecenáši“ Petr Mach a Boris Korbel. „Poklad na stříbrným jezeře,“ odtuší pohotově Siegl.

Německá automobilka byla letenským sponzorem a z toho pramenily i – dnešním slovníkem řečeno – speciální benefity. „Vy jste měli Opela, ty kalibry navoněný,“ vybaví si s trochou mírné závisti v hlase Šmicer. „To bylo skvělý. Díky postupu v nultém ročníku Ligy mistrů jsme měli slevu padesát procent na auto, mohli jsme mít dvě za rok. Investovali jsme do nich, díky slevě se pak dala krásně prodat,“ libuje si Siegl. Jen se z týmu muselo sejít osm zájemců, a tak toho posledního potřebného jednou „verboval“ i sám trenér Dušan Uhrin. „Bylo nás sedm, normálně přemlouval hráče,“ zubí se Siegl.

„To jste měli vy sparťánci. My neměli nic,“ prohodí lakonicky Šmicer. A tak si hýčkal svou škodovku stodvacítku. „Říkal jsem jí Modrý šíp. Koupil jsem si do ní rádio, které stálo asi pětatřicet tisíc, prostě magor,“ směje se. „Vydlabal jsem repráky, to bylo dražší než moje auto,“ dodává. Poté, co začal červenobílý dres oblékat pravidelně, si ovšem přece jen polepšil. „Po dvou letech jsem si musel koupit něco lepšího, kluci už na mě koukali blbě. Tak jsem si pořídil čtyřdveřového Golfa GTI,“ vybavuje si.

V knize Fotbalové devadesátky spolu se Sieglem vzpomíná i na divoké jízdy noční Prahou, kdy si autem po kolejích z Letné frčel slavný obránce Jiří Novotný či slávistický gólman Zdeněk Jánoš. Nebo dokonce na předjíždění v Letenském tunelu, které s oblibou provozoval útočník Tomáš Skuhravý alias Bomber. Právě první česká porevoluční fotbalová star evropských parametrů si potrpěla na luxusní vozy. Zkraje svého angažmá v FC Janov sice Skuhravý dostal „jen“ služební Volkswagen Golf, za deset gólů mu ovšem klubový šéf Aldo Spinelli slíbil Ferrari Testarossa. A tak dojde i na příhodu, jak tenhle bohém při návštěvě doma zaúkoloval policisty, aby jeho miláčka zaparkovaného u chodníku v Praze-Řepích pohlídali…

Autor: Štěpán Filípek