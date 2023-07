WRC na úpadku, nové značky se nehrnou. Je šance na změnu?

Není tajemstvím, že motorsport prochází zatěžkávací zkouškou. Pro automobilky vždy sloužil jako reklama a prezentace systémů a technologií, které byly poté využity v silničních vozech. S příchodem alternativních pohonů, zejména toho elektrického, se motorsport, který se po stránce techniky nepřizpůsobí, může stát pro většinu automobilek černou dírou na finance.

Motorsport nelení. Přizpůsobuje se. Pohybuje se ale po tenkém ledě. Zástupci jednotlivých šampionátu vědí, že musí jít s dobou, ale zároveň musí vyhovět fanouškům, kteří dychtí po vůni benzinu.

Mezitím Formule 1 a WEC jsou na vrcholu popularity

A jak jsou na tom jednotlivá odvětví motorsportu? Formule 1 roste na popularitě jako nikdy předtím, v roce 2026 při chystané změně pravidel má být k dispozici hned 5 dodavatelů motorů (Ferrari, Mercedes, Renault, Honda a nově Audi). Šampionát FIA WEC (vytrvalostní závody) zažívá po letech úpadku obrovský boom, díky čemuž spolu budou v příštím roce v kategorii Hypercar soupeřit značky Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, Peugeot, Alpine, Lamborghini a BMW. Podobnou (pozitivní) explozi by potřebovalo zažít mistrovství světa v rallye.

Pokud se budeme držet toho, že počet automobilek zainteresovaných v určitém šampionátu odráží jeho ekonomickou hodnotou, je na tom WRC bídně. Tovární týmy jsou tři a to jsme ještě u označení týmu M-Sport (Ford) jako továrního týmu benevolentní.

Pojďme se vrátit přesně o dvacet let zpět. V roce 2003 je šampionát na samotném vrcholu svých sil. Po světových tratích se prohání tovární týmy Citroën, Peugeot, Ford, Subaru, Škoda a Hyundai, zatímco Mitsubishi si dává roční pauzu.

Automobilky postupně odcházely. Ke stálicím Citroënu a Fordu se s pomocí Prodrive na dvě nekompletní sezóny v letech 2011 a 2012 připojilo Mini. Poté v roce 2014 do šampionátu vstoupila jihokorejská automobilka Hyundai. Mezitím přišel Ford o statut továrního týmu, ale Malcolm Wilson, jakožto šéf M-Sportu se nevzdal a značku s modrým oválem na nejvyšší úrovni s jemnou pomocí automobilky udržel. A to až dodnes. Za to mu patří velký respekt.

Dominantní éru Volkswagenu a Sébastiena Ogiera si pamatují snad všichni fanoušci WRC. Rok 2017 a nová pravidla v podobě zvýšení výkonu, agresivnějšího aerodynamického balíčku a lehčí speciály měly znamenat onen očekávaný boom a nával nových značek.

Svým způsobem se to povedlo. Vozy byly rychlé (nejrychlejší v historii) a skvělé na pohled. Do šampionátu nově přibyla Toyota a najednou jsme měli hned čtyři tovární značky. Nebýt aféry Dieselgate, mistrovský Volkswagen by se ze šampionátu nestáhnul a měli bychom jich dokonce pět.

Po skončení tradičního pětiletého cyklu pravidel přišla nová, radikálnější pravidla. Ta měla přinést do sportu více automobilek. Nová kategorie Rally1 disponuje hybridními speciály s plně udržitelným palivem. Zmizel mezinápravový diferenciál, hybridní systém přidal dalších 100 kW, ořezala se aerodynamika a skořepiny nahradil trubkový podvozek.

Hybridy ve WRC jsou drahý omyl

Hybrid? To zní pro nové zájemce o vstup do šampionátu skvěle. A nebo taky ne. Je rok 2023, což znamená, že vozy aktuální generace Rally1 jsou v oběhu druhým rokem. V šampionátu nadále zůstávají tři značky - Hyundai, Toyota a Ford. Proč se ještě nikdo nepřidal?

“Vozy Rally1 nikdy neměly vzniknout. Měly být odvozeny od speciálů Rally2 s o něco větším výkonem a aerodynamikou. Nikdo vlastně nechápe, proč máme hybrid. Máme velmi drahá auta a žádní (noví) výrobci nepřijdou. Omlouvám se, ale taková je pravda,” řekl dnes již bývalý šéf továrního týmu Hyundai Andrea Adamo.

Adamo dobře ví, o čem mluví. Náklady na zapojení hybridního pohonu byly enormní. Měl se tedy šampionát WRC vydat cestou speciálů Rally2? Tak jako tak by se vzhledem k aktuálnímu tlaku na udržitelnost vrcholné speciály nevyhnuly hybridnímu pohonu. Pokud by však byl speciál odvozen od kategorie Rally2, byl by nepochybně mnohem levnější.

Video se připravuje ...

Tuto variantu údajně zamítli aktuální výrobci. Pro promotéry WRC je samozřejmě logické jít na ruku automobilkám, které již mají v hrsti než těm, které potřebují do šampionátu dostat. Jednoduše řečeno, šampionát si nemůže dovolit odchod stávajících automobilek a doufat, že se nějaké připojí.

Aktuální situace tak trochu vypadá jako začarovaný kruh. Pokud si však současní výrobci nepřejí prohlubovat úpadek mistrovství světa, je u další změny technických pravidel, která proběhne v roce 2027, jednat. Dělat kompromisy, vyjít vstříc potenciálním novým výrobcům. Rallye trpí, ale čas na záchranu ještě je.