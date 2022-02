Rozhovor s fotbalistou Petrem Švancarou: Tenhle mercedes z garáže vyjíždí!

Dát si dostaveníčko s Petrem Švancarou alias Mercedesem, co nevyjel z garáže, představuje čirou radost. Hlavně proto, jak bezprostřední, vtipný, otevřený je. Přizná bez nucení, že být ve Světě motorů pro něj bylo před lety splněným snem dítěte, že ho v minulosti zkazily peníze a sláva, že nedává na silnici pozor, takže přišel o řidičák jako jeden z prvních Čechů po zavedení bodového systému.

Když jsme spolu mluvili poprvé, měl jste pár měsíců po velkolepé rozlučce s fotbalem na brněnském legendárním stadionu Za Lužánkami před pětatřiceti tisíci fanoušků. Vedle ovací vám na odchod do fotbalového důchodu věnovali mercedes. Jak se mu daří?

Daří se mu moc dobře! Tenhle mercedes vyjíždí z garáže opravdu často. Využívám ho na všechny větší exhibiční akce. Třeba když jela Zbrojovka Brno hrát někam na Moravu – na Slovácko, do Zlína –, byl v čele konvoje zvaného „Výjezd fanoušků“ jako vlajková loď. Také s ním jezdívám na svatby a pravidelně s ním startujeme brněnský majáles. Což je opravdu velká akce na veletrhu a mercedes tam hraje velkou roli.

To o něj musíte pečovat!

To musím, vždyť na rozdíl od našeho tehdejšího povídání už je to dneska oficiálně veterán, a co si budeme povídat, můj mazel. S mnoha výhodami navíc.

Jakými?

Tak předně, když s ním jedu Brnem, každý mě pouští. Akorát k tomu lidé blikajou a troubijou… Je totiž stále stejně polepený a znak Zbrojovky dělá v Brně zkrátka hodně.

Najdou se i nevýhody?

Najdou. Často mě stavějí policisté, protože moje kauza, když jsem si dal pivo a pak řídil, proběhla novinami a policisté logicky nespí a sem tam si na mě posvítí. Dávám si na to ale od té nešťastné události velký pozor a dnes už si nedovolím ani dvě deci, malé pivo.

Svět motorů 08/2022

Mercedes, o němž spolu mluvíme, je kupodivu prvním ve vašem životě. Říkáme kupodivu, protože přezdívka Mercedes se s vámi pojí dlouhé roky. Je těch mercedesů ve vašem životě už dneska víc?

Zaplaťpánbůh je! Spolupracuji s AAA Auto, díky čemuž jsem se hodně mercedesy svezl, nicméně žádný kromě mého mazla mi neříká pane. Ale věřím, že si jako starý pardál udělám radost a do roka dvou si pořídím ke svému veteránovi i nějaký moderní mercedes. Nejspíš SUV, nebo kombi.

Pasovali bychom vás spíš na sporťák…

To já sebe taky, ale holt mám tři děti, psa a jako takhle velká banda bychom se na dovolenou do sporťáčku nevešli. A když jo, deset hodin k moři by to nebylo ono.

Jak se to urodilo, že jste se začal autům věnovat i profesionálně?

Asi tím, že jsem poslední roky hodně v televizi a moje glosičky v talk show Tiki-Taka na O2 TV Sport zaujaly lidi z AAA Auto. Tak je napadlo, že by šlo dělat vtipná videa i k autům, pošvancarovsku. Já na to s radostí kývl. Točit glosy k autům coby produktu mě moc baví, zvlášť když nejsou videa strojená, mám v nich velký prostor pro improvizaci.

Pracujete napůl v Brně, napůl v Praze. Když jsme spolu mluvili před lety, nemohl jste kvůli opravám přijít dálnici D1 na jméno. Co teď?

Musím uznat, že oprava D1 se povedla. Jezdím trasu Praha–Brno třikrát týdně a po deseti letech to konečně zvládám na čas: hodina padesát, žádné potíže, poctivou jízdou. Roky zpátky to ale byla katastrofa a jsem na styl oprav naštvaný dodnes. Několikrát jsem píchnul o neuklizený drát a taky zaplatil kvanta pokut za rychlost v úsecích, kde se automaticky měřilo. Pokuty mi fakt chodily. Myslím ty trapné: osmdesát osm na osmdesátce a podobně. Na to můžu říct fakt jen: Sorry, hoši. Opravujete to deset let, jezdit se nedá, a ještě prudíte s obsílkami za takové maličkosti. Prostě jsem jeden z největších odborníků na D1. Tedy kromě těch pěti šesti lidí, co ji opravovali. Ale jak říkám, jak vypadá D1 teď, paráda, musím zatleskat.

A řízení přímo v Praze a Brně?

Je to hrozný, musím si odplivnout, ale nemohu jinak: Pražané jsou ohleduplnější než Brňané.

Proč se mu říká Mercedes?

Může za to přestup z Brna do fotbalové Slavie na začátku století. „Slavia mě koupila za třicet milionů a já pak dělal za tak šílené peníze dvě sezony jen náhradníka. Angažmá jsem pak jednou zhodnotil slovy, že jsem si ty dva roky na lavičce připadal jak nový mercedes, který nikdy nevyjel. Druhý den se objevil v novinách titulek: Mercedes, co zůstal v garáži,“ odhaluje původ přezdívky, co už se Švancarou zůstala. „Používám ji moc rád. Třeba když nás v klubovém autobusu na zápas předjíždí mercedes, povídám hráčům: Kluci, houkněte na řidiče, ať se drží zpátky a nevrazí mi do nárazníku!“

Láska zvaná Svět motorů

Svět motorů četl Petr Švancara dřív než učebnice – už v šesti letech. „Stadion a Svět motorů, to byl doslova můj svět. Babička mi Svět motorů kupovala pravidelně a klidně můžu přiznat, že právě váš časopis mě převedl z milého období dítěte do ještě lepšího klučičího,“ říká.

Dvoje trable s řidičákem

Říká o sobě, že není na silnici nebezpečný, ale o řidičák přišel už dvakrát. „Poprvé hned po zavedení bodů. Jako jeden z prvních v Česku. Tu vyšší rychlost, tam přehlédnutá značka, párkrát telefon v ruce – a bylo to. Mně zkrátka padesátka, když ji umístili na čtyřproudovku, nic neříkala,“ vypráví. Podruhé odevzdal řidičský průkaz v roce 2015, kdy mu policejní hlídka naměřila za volantem promile alkoholu. „Moderoval jsem Za Lužánkami Den Starobrna, a když jsem se rozloučil s lidmi, řekl jsem si, že si po práci vychutnám následný koncert. Dal jsem si po něm dvě dvanáctky s tím, že domů autem nepojedu, ale musím ho přeparkovat z trávy. Jen jsem se rozjel, už mě stavěli – všichni mi tvrdili, že to bylo na udání. Nejsem na to hrdý, hlavně kvůli dětem. Trest jsem si ale odpykal a vím, že už mě to nikdy nepotká,“ popisuje svou pivní kauzu.

Traktor Uno

První vlastní auto, které si Petr Švancara koupil, byl Fiat Uno. „Pod kapotou dieselová sedmnáctistovka. Strašně řvala, takže jsem býval slyšet už kilometr od stadionu. A spoluhráči se smáli: Traktor jede!“ Uno ale Švancarovi ukradli, což těžce nesl. „Jednak vůbec nežralo, vždycky jsem se smál, že benzinku vídám jen v televizi, když ji vykradou. Taky mělo skvělé sklápění sedaček. Ne ta nešikovná kolečka, ale páčku, že letěla sedačka okamžitě dolů a s holkou hned šlo dělat to, co se s nimi v autě obvykle dělá,“ směje se.

Petr Švancara

Jeden z nejtalentovanějších fotbalistů své doby. Říkalo se o něm, že je největší českou fotbalovou hvězdou, která si nikdy nezahrála za národní tým.

Po kariéře se dal na komentování v televizi, kde ve svých 44 letech půlku národa těší hláškami i bezprostředností a druhou dráždí brněnským hantecem.

V roce 2015 o něm vyšla kniha s názvem „Mercedes – projížďka životem fotbalového baviče“.

Prvním autem, které pravidelně řídil, byla tátova Škoda 120. „Půjčoval mi ji a já se jemu i autu pomstil tím, že jsem škodověnku třikrát zbořil,“ vzpomíná.

Autor: David Šprincl