Čína má Teslu jako v kleštích. Může tak tlačit na Trumpa

Šéf Tesly Elon Musk sliboval, že ve druhém čtvrtletí tohoto roku získají vozy Tesla všechna povolení, aby mohly v Číně naplno používat systém Full Self-Driving (supervised), tedy autonomní řízení s nutností neustálého dohledu řidiče a rukama na volantu.

Jenže Číňané si mohli spočítat, že mají v tomto směru vyjednávací výhodu. Že oni mohou vytvářet překážky americké automobilce a Amerika bude mít důvod raději (tolik) nekomplikovat čínské dovozy.

Zdroje Financial Times uvedly, že Čína bude argument s Teslou při vyjednávání využívat a že právě to je také důvodem, proč se vše vleče. Vše se může rychle vyřešit, když se jednání s USA bude vyvíjet podle představ Číny. Jiné zdroje ale tvrdí, že to tak není a zpoždění se nabírá z jiných důvodů. Americký prezident Donald Trump se pustil do obchodní války s Čínou a ta určitě hledá cestu, jak nastavená cla zmírnit.

Jak to přesně je, je těžké soudit. Elon Musk často hýří termíny, které se mu následně nedaří plnit. Navíc nyní se může na politickou konstelaci vymlouvat. Nevíme, zda bylo vše opravdu ve stavu, aby šlo všechna schválení získat v avizovaném termínu.

Podle Financial Times žádný oficiální harmonogram nikdy nebyl, hovořilo se pouze o „náznaku“ čínských úřadů, že by se vše mohlo stihnout ještě v první polovině letošního roku. Ukazuje se, že Elon Musk, nejbohatší člověk světa, je jako klíčový poradce a podporovatel Donalda Trumpa ve výrazném konfliktu zájmů, a Čína si to uvědomuje.

Pro Teslu, které klesají prodeje, je důležité získat v Číně konkurenční výhodu. Tesla Číně postupně ustupuje. Pro navigaci začala používat čínské podklady a dodržuje i pravidla o tom, že se data z aut nemají dostávat mimo hranice Číny. Americké vládě ale zase vadí, že by učení autonomního řízení probíhalo v Číně. Ta je na tesly dlouhodobě citlivá a dokonce konkrétně této značce zakazuje přibližování se k vojenským objektům.