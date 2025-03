Čínská rychlost. BYD sotva ohlásil megawattové nabíjení, rovnou spouští 500 nabíječek

V půlce března ukázal BYD svou novou platformu s 1.000V napětím, která umožňuje nabíjet výkonem přes 1 MW. Spolu s tím byla uvedena dvě první auta, která novou techniku využijí, a také plán na vlastní síť nabíjecích stojanů. Co by jinde znamenalo slib na roky dopředu, je v Číně náhle realitou, prvních 500 stojanů se staví a otevřené budou už na začátku dubna. Stát budou primárně u dealerů BYD, počítá se ale i s jinými lokacemi. Zatím se mluví o 4.000 takových místech v blízké budoucnosti.

Důvod k tomu je snadný, nové modely Han L a Tang L, které megawattové nabíjení umožňují, se totiž začnou prodávat počátkem příštího měsíce. A bylo by hloupé, kdyby první zákazníci, ale také novináři, neměli kde vyzkoušet nejzásadnější technickou inovaci nových vozů.

BYD si vytvořil vlastní stojany nazvané Megawatt Flash Charger, které bude na lokacích instalovat. Podporují 1.000V napětí a proud 1.000 A, výkon dosahuje až 1.360 kW. Kromě samotných stojanů bude součástí každé lokace také nějaký způsob uchování energie, pravděpodobně veliké baterie, ať se zaručí dostatečný výkon i pro lokace s nestabilní sítí, či nedostatečnou kapacitou.

Zatím tedy neexistují auta, která by mohla využít plný výkon nových nabíječek na plno. BYD Han L i Tang L umí jen velmi lehce přes 1.000 kW. Zajímavé ovšem je, že oba modely také umožňují nabíjení ze dvou kabelů zároveň. To už BYD dříve zkoušel na prémiové značce Denza, ve voze s logem BYD se funkce objevuje poprvé. O fungování na nových vozech BYD podrobnosti nedal, zřejmě půjde o způsob, jak dosáhnout vyššího výkonu na slabších stojanech, stejně jako to funguje u Denzy.

SUV Tang L EV má v základní verzi výkon 500 kW na zadní nápravě, čtyřkolka už nabídne kombinovaný výkon 810 kW. S tím zrychlí na stovku za 3,6 sekundy a na 200 km/h za dalších 6,19 sekundy, maximálně se rozjede na 287 km/h. Baterie Tangu má 100,5 kWh a měla by stačit k dojezdu 670 kilometrů, do 80 % se nabije do 10 minut.

Sedan Han L EV sdílí techniku s Tangem. Tedy opět 500 kW v základu a maximální výkon 810 kW ve verzi s pohonem všech kol. Zrychlení je v tomto případě na stovku za 2,7 sekundy a na 200 km/h za dalších 4,74 sekundy, maximálka je 305 km/h. Baterie je menší, má 83,2 kWh, jinak ale nabízí stejné výkony jako Tang. Na představení se Han ukázal v akci na nabíječce a z 10 % se na 60 % dostal za 4 minuty. Oba modely by se eventuálně mohly ukázat i v Evropě, uvedení 1.000V technologie zde totiž BYD plánuje.