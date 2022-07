Čínské Baidu Apollo RT6 je nový minivan s možností odstranit volant

Čínský technologický gigant Baidu se pochlubil novým minivanem Apollo RT6, který slibuje výrazný pokrok na poli technologie autonomní jízdy. V příštím roce by tak zcela nově navržený vůz měl vstoupit do služby jako tzv. robotaxi u společnosti Apollo Go, která zprostředkovává služby sdílené mobility.

Design exteriéru přitom na první pohled připomíná vcelku běžný minivan, přesto dokáže zaujmout například moderně pojatými světlomety, zadními posuvnými dveřmi nebo aerodynamickými tvary litých kol. Na délku vůz měří 4760 mm, takže je zhruba o 100 mm delší než Audi Q5.

Kabina vozu má rovnou podlahu a variabilní uspořádání, díky kterému může sloužit jako klasický, nebo plně autonomní vůz. V palubní desce totiž může být umístěn volant s kompaktním digitálním přístrojovým štítem, zatímco pod palubní deskou jsou pedály, nebo může být obojí odstraněno, přičemž prostor pro volant a displej je elegantně zakryt.

Video se připravuje ...

Ve verzi s pedály jsou vpředu zřejmě klasická sedadla, společnost však prezentuje především plně autonomní verzi, která přední sedačky nahrazuje praktickým výklopným stolkem či lednicí, díky čemuž může dvoučlenná posádka na zadních sedadlech vyplnit čas na cestách prací či relaxem.

Apollo RT6 bylo postaveno na platformě E/E a již od začátku byl vůz vyvíjen specificky jako autonomní, zatímco minulé generace autonomních vozidel společnosti vznikaly především postupným doplňováním technologií na tradiční vozy.

Bezpečnou plně autonomní jízdu na čtvrté úrovni by v případě modelu RT6 měla hlídat bohatá technologická výbava, složená například z 8 LiDARů a 12 kamer monitorujících okolí vozu. Celkově by Apollo RT6 mělo mít 38 senzorů, které bedlivě hlídají okolí vozu a zajistí prevenci srážek. Vůz si ostatně dokáže hlídat i své boky a to prý i na delší vzdálenost.

Plnou funkčnost autonomních systémů pak společnost ověřovala během důkladného testování, při kterém najely prototypy asi 32 milionů kilometrů. Společnost navíc čerpá i z vlastních bohatých zkušeností.

Vůz přitom nezaujme jen designem nebo technologiemi, ale také cenou. Navzdory moderním technologiím by měla být cena vozu okolo 250.000 RMB, tedy v přepočtu ca 894.000 Kč. Nízká cena přitom byla pro výrobce důležitým kritériem, neboť pomůže dostat vůz snáze a rychleji mezi lidi.

Vůbec poprvé by se však nový vůz měl představit v rámci služby Apollo Go, kterou společnost Baidu provozuje od roku 2020. Služba sdílené mobility a robotaxi už prý podle společnosti vyřídila milion objednávek v 10 městech napříč Čínou. Společnost už navíc měla dostat povolení k provozování robotických taxi bez řidiče za volantem dokonce i v Pekingu.