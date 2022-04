MPV budoucnosti podle Audi. Koncept Urbansphere je připraven na autonomní jízdu

Že Audi Urbansphere není ledajaké MPV a je určen spíše pro čínská města (však také vznikl ve spolupráci s tamním designérským centrem), naznačují i jeho rozměry. Na délku Urbansphere měří 5,51 metrů, šířka vozu činí 2,01 metru a rozvor úctyhodných 3,40 metru. Audi se pochopitelně velmi zaměřilo na vnitřní prostor. Do interiéru luxusního vozu budoucnosti se dostanete přes zadní dveře otevírané proti směru jízdy, chybějící B sloupek poté přidává na pocitu prostornosti a komfortu při nastupování a vystupování z vozidla.

V interiéru jsou čtyři sedadla. Dvojice zadních sedadel se dá otočit tak, aby byla uzpůsobena online jednáním. Jednání nebo jakékoliv online zábavy se můžete účastnit díky monitorům na opěradlech předních sedadel. Pokud by tento monitor nestačil nebo se cestující vzadu zúčastnili stejné online schůzky, ze stropu se vyklopí velkoformátová LED obrazovka. Pokud už máte po konferenci nebo si chcete pustit film, zadní sedadla se narovnají do téměř vodorovné polohy a společně s nimi se vysune opěrka pro lýtka.

Interiér konceptu Urbansphere dále nabízí technologii detekce stresu založenou na skenování obličeje a hlasu. Podle reakcí cestujících jim bude nabídnuta ta nejlepší možná forma relaxace. Vrcholem luxusu je pro cestující dávkovač vody ze zadní středové konzole.

Video se připravuje ...

I na předních sedadlech budete spíše cestující, než řidič. Audi Urbansphere je uzpůsobený autonomnímu řízení čtvrté úrovně a podle toho také vypadá palubní deska. Veškeré ovládací prvky při autonomním řízení zmizí do modulu. Plocha s designem dřevěného obložení se jediným dotykem cestujícího změní na digitální obrazovky. Dotykové ovládání MMI Touchless je díky pomocnému ovladači i na dveřích.

Mezi highlighty “sphere” modelů patří zejména světla. U Audi Urbansphere jak přední, tak i zadní LED světla včetně osvětleného znaku Audi fungují jako komunikační prvek díky různým animacím a druhům osvětlení, jejichž pomocí vůz komunikuje s ostatními členy provozu a tím zvyšuje bezpečnost. Dá se říci, že právě světelné technologie mohou být v příštích letech jedny z prvků, které budou u výběru vozu hrát zásadní roli.

Audi Urbansphere je postaven na nové platformě PPE. Konkrétní koncept má dva elektromotory s výkonem 295 kW (401 koní) a točivým momentem 690 Nm. Součástí Urbansphere je také pohon všech kol quattro, které lze v případě potřeby deaktivovat, aby byla zajištěna úspora energie v situacích, kdy čtyřkolka není potřeba. Díky baterii o kapacitě 120 kWh nabídne MPV budoucnosti dojezd 750 km, 800V architektura zajišťuje možnost nabíjení až 270 kW, což znamená, že do Urbansphere dostanete 300 km za pouhých 10 minut.

Stejně jako ostatní modely “sphere” je Audi Urbansphere konceptem, u kterého není plánované uvedení do výroby. Slouží však jako předzvěst toho, na co se na poli elektromobility, potažmo celého automobilového průmyslu můžeme, za několik let těšit.

Video se připravuje ...

Autor: Dominik Kovář