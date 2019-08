Čínský Lynk & Co chystá vstup do Evropy. Lákat chce na spolehlivost a elektrifikovaný pohon

Lynk & Co je mladá značka čínské automobilky Geely, majitele Volva, kterou zároveň částečně vlastní právě švédský výrobce. Lynk & Co dokonce používá platformu CMA využitou ve Volvu XC40. Na čínském trhu působí od roku 2017, v příštím roce pak chystá vstup do Evropy. Jak bude tato expanze vypadat?

Podobně jako na domácím trhu, bude chtít i v Evropě lákat na netradiční způsob prodeje aut. Lynk & Co nechce být tradiční automobilkou, ale firmou nabízející mobilitu. Proto nebude mít tradiční showroomy, ale speciální obchůdky, zákazníci si pak auto budou moci jen pronajmout.

„Výrobci aut riskují, že budou pouhými dodavateli pro společnosti nabízející různé formy mobility. To může být jejich volba, v takovém případě ale půjde jen o to, kdo nabídne nižší cenu, což z dlouhodobého hlediska ohrožuje ziskovost. Je proto lepší se stát firmou poskytující mobilitu osobně,“ tvrdí generální ředitel Lynk & Co Alain Visser, který má bohaté zkušenosti díky práci pro Ford, GM nebo Volvo.

Lynk & Co proto nabídne zákazníkům své vozy i prostřednictvím pronájmu. Výše poplatku zatím není určena, firma ale z výzkumu v Evropě a USA zjistila, že množství lidí sice tvrdí, že si nemohou dovolit auto, ale pak dají klidně až 500 eur (12.900 Kč) měsíčně za jízdu taxíkem, Uberem nebo městskou hromadnou dopravou. Stačí je tak jen přesvědčit, aby tuto částku raději vložili do pronájmu auta.

Zároveň se ale dnešní mladí zákazníci nechtějí zavazovat na dlouhý čas, a tak se značka musí zaměřit na krátkodobé pronájmy s možností okamžitého odstoupení od smlouvy. „Věříme, že možnost zastavit nájemní smlouvu kdykoliv zaujme spoustu lidí,“ říká Visser.

Když zákazník od smlouvy odstoupí, bude to sice pro firmu ztráta, zároveň ale takové auto bude nabídnuto dále. Další klient si bude moci vybrat buď nový automobil za plnou částku pronájmu, nebo „ojetý,“ nabízený za nižší cenu.

To si však vyžádá vysoké nároky na spolehlivost, což ostatně přiznává i sám Visser. „Je to trochu provokativní, když řeknu, že na automobilovém průmyslu je něco neetického. Tradičně jsme vydělávali na údržbě auta než jeho prodeji. Vydělávali jsme tedy na tom, co zákazníci nesnášejí, vracení se k dealerům. Ale pro nás to bude něco, čím ztratíme peníze, protože servis bude součástí výše pronájmu. Čím více naše auta budou potřebovat opravit, tím méně vyděláme,“ říká veterán automobilového průmyslu, který v oboru pracuje přes 30 let.

Evropská expanze Lynk & Co začne v roce 2020 otevřením obchodu v Amsterdamu, poté bude následovat otevření obchodů v dalších velkých městech. Nabídnut bude zpočátku plug-in hybridní crossover Lynk & Co 01, který se podle původních plánů měl vyrábět v belgickém Ghentu, v továrně Volvo, po boku technicky spřízněné XC40. Ta je ale natolik žádaná, že Ghent by pro 01 neměl dostatečnou výrobní kapacitu, a tak Lynk & Co bude vozy dovážet do Evropy z Číny.

Na čínském trhu dnes Lynk & Co nabízí už tři modely, vedle crossoveru 01 ještě menší crossover 02 a sedan 03, všechny s platformou CMA, vyvinutou ve spolupráci s Volvem. Celkem pak chystá hned 10 modelů. Do Evropy se ale dostanou jen některé, podle Vissera evropský trh tak širokou nabídku nepotřebuje. Firma každopádně nabídne výhradně elektrifikované vozy, ať už plug-in hybridy nebo elektromobily. Do budoucna se pak nabídka omezí výhradně na elektrovozy, otázkou je však zatím kdy.