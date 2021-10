Citroën C4 1.2 PureTech (96 kW) – Prostě typický Citroën, se svými klady i zápory

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Kompaktní hatchbacky i v době rostoucí popularity SUV patří mezi nejoblíbenější automobily v Evropě. Jenže nabídka takových aut je bohatá, prodejní trendy se mění, a tak je někdy potřeba hledat poněkud jinou cestu. A právě pro hledání novot je tu Citroën, značka v minulosti proslavená svým průkopnictvím a inovátorstvím. Vrací se k němu i v případě nové generace modelu C4.

Pro Citroën je přitom kompaktní hatchback už nedílnou součástí jeho nabídky. Vždyť takové auto vlastně nabízel už v roce 1928 v podobě typu C4. A tak není divu, že novou C4 značka považuje za už desátou generaci kompaktního hatchbacku. Je přitom jedno, že takové auto v minulých desetiletích neslo různé obchodní značení, ať už Ami 6, GS, ZX nebo Xsara.

Crossover? Ne, hatchback!

Právě kvůli této tradici Citroën novou C4 pořád nazývá hatchbackem, byť vzhledem ke koncepci by sedlo spíše značení crossover. Taková kategorizace by vozu opravdu sedla, protože v sobě kombinuje jak duch tradičního kompaktu, tak zvýšený postoj SUV, stejně jako siluetu SUV-kupé. Citroën má ale jasno, tohle je hatchback moderní doby.

Ať už budete C4 říkat jakkoliv, neoddiskutovatelným faktem je to, že se jedná o hodně originálně pojatý automobil, který z davu vystupuje nejen celkovou siluetou, ale i celkovým ztvárněním. Hodně svébytná je už příď s rozdělenými světlomety v motivu motýlích křídel, který se rovněž objevuje i na zádi. Ani tu si s jiným vozem jen tak nesplete, nejen díky netradičně pojatým koncovým světlům, ale také díky spoileru zakomponovanému v zadním oknu.

Citroën C4 1.2 PureTech

Mně osobně se styl nové C4 hodně líbí, a to hlavně tváří v tvář, při osobním setkání. To si zároveň všimnete taky spousty odkazů na někdejší modely značky, třeba právě siluetou karoserie. Zároveň ale chápu každého, komu tahle avantgarda nesedne. A spíše upozorní na to, že kvůli siluetě střechy je prostor na zadních sedadlech přece jen omezený a že směrem vzad není z auta moc vidět - kvůli rozdělenému zadnímu oknu. Citroën si ale jde vlastní cestou a já jsem jen rád za každé auto, které vystupuje z davu. Vždyť uniformní vozidlo s designem pro každého je nuda.

Osobitý také uvnitř

Originální je přitom také interiér, který se navíc poučil z některých chyb předcházejícího C4 Cactus. Líbí se mi už osobitý volant, který svým ztvárněním evokuje kdysi moderní dvouramenné řešení. Svébytná je i palubní deska s relativně malým digitálním přístrojovým štítem a naopak rozměrnou obrazovkou multimediálního systému s úhlopříčkou 10“ u vyšších stupňů výbavy. Plusem přitom je, že si C4 uchovala i klasické ovladače, ať už tlačítka pro přímý vstup do vybraných položek menu, otočné kolečko pro nastavení hlasitosti nebo oddělený panel nastavení klimatizace. Infotainment slušně reaguje, grafika mapy je ale přece jen v dnešní době už poněkud zastaralá.

Líbí se mi také odkládací prostory. Kapsy ve dveřích jsou rozměrné, zajímavý je i nezvyklý držák na tablet před spolujezdcem nebo dvojice poliček ve středovém panelu. Naopak malý přístrojový štít znamená, že třeba miniaturní otáčkoměr je už hůře čitelný.

Dojem bohužel kazí výběr materiálů, který je pro mě až nepochopitelný. Na jednu stranu tu máte zajímavou strukturu plastů na vrchu palubní desky, zajímavě ozdobené panely dveří a poctivou látku na sedadlech, na stranu druhou v dolní části kabiny jsou už materiály vyloženě lacině vyhlížející. A navíc ani slícování není vždy na jedničku.

Citroën C4 1.2 PureTech

Podobně je to i s příplatkovou výbavou. Sice pro C4 pořídíte vyhřívání čelního skla nebo head-up displej (byť jen využívající sklíčko nad přístrojovým štítem), elektricky otevírané víko zavazadelníku ale zcela chybí. Podobně startování tlačítkem máte jen v nejvyšších výbavách.

To ale zřejmě souvisí s cenovkou, kdy CItroën má hrát v rámci koncernu Stellantis roli spíše dostupné značky. Na cenách C4 je to znát, testovaný 1.2 PureTech (96 kW) pořídíte za ceny od 474.900 korun. Za automat se připlácí 50.000 korun.

Přední sedačky jsou pohodlné, boční vedení je minimální, bočnice navíc měkké, což naznačuje, že tady jde hlavně o komfort než pevné držení v zatáčkách. Místa je tu dost, středový panel ale kvůli tvrdým plastům dokáže mnohdy tlačit. S prostorností to ve výsledku není špatné ani vzadu, s výškou 185 cm se tady vejdu v pohodě, pravdou ale je, že svažující se střecha prostor nad hlavou trochu omezuje. To mi ale spíše vadí nízká opěradla zadní lavice nebo chybějící zadní stěrač. Ten by se hodil, protože zadní okno se rychle zašpiní.

Zavazadlový prostor s objemem 380 litrů je pak možná v rámci segmentu spíše průměr, pro každodenní používání je ale plně dostačující. Využitelnost navíc zvyšují jeho pravidelné tvary.