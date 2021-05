Citroën je zřejmě připraven skončit s naftovými motory

Je zřejmě jen otázkou času, kdy i Citroën ohlásí konec investic do vývoje nových vznětových motorů.

Není to tak dlouho, co ředitel automobilky Renault oznámil, že ukončuje investice do vývoje nových vznětových motorů. Jeho kolega z vedení Citroënu tak konkrétní nebyl, přesto je jasné, že ani tato významná francouzská automobilka nevidí ve vznětových motorech velkou budoucnost.

To ostatně naznačila již s novým modelem Citroën C5 X, který se prodává výhradně s benzínovými a hybridními motorizacemi. Vincent Cobée, CEO automobilky Citroën, pak podle informací Autocar věří, že právě tento model nastartuje trend upouštění od vznětových motorů v rámci nabídky značky.

„Jsem k dieselu nesmírně chladnokrevný,“ cituje Autocar vyjádření šéfa Citroënu. „Před pěti lety tvořil 80 % segmentu a minulý rok už to bylo méně než 50 %. Během tří až čtyř let to klidně může být i méně než 15 %,“ dodal Cobée.

Automobilka má sice ve své nabídce stále pestrou škálu modelů, které si můžete koupit i se vznětovými motorizacemi. Z vyjádření šéfa automobilky však cítíme, že by již brzy mohla přijít zpráva, která oznámí konec investic do vývoje nových dieselů a potvrdí nanejvýš další vývoj těch stávajících. Ostatně stále není jisté, zda se vznětové motory dokážou poprat s chystanou emisní normou Euro 7.

Citroën ovšem není jediná automobilka, která nemá s naftovými motory dlouhodobé plány. Podobný přístup již v minulosti zaujaly značky jako Nissan, Volvo, zmiňovaný Renault nebo Hyundai. V budoucnost dieselu pak naopak stále věří značky jako Mercedes-Benz, BMW nebo některé značky koncernu Volkswagen.