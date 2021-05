Clarkson láká na svůj pořad o farmaření. Podívejte se na upoutávku, premiéra se blíží

Přesně to udělal i v případě své nové show, v níž se místo autům věnuje traktorům, a místo Richarda Hammonda a Jamese Maye mu společnost dělají ovce nebo slepice. V novém pořadu, který se na platformě Amazon Prime objeví 11. června, se totiž Clarkson bude věnovat farmaření. A název show - Clarkson's Farm - jasně prozrazuje, že slavný Brit ukáže, jak hospodaří na svém. Moderátor totiž vlastní poměrně velkou farmu.

Jak by pořad měl vypadat, naznačuje první oficiální upoutávka, která se objevila na YouTube kanále The Grand Tour.

"Tento stárnoucí muž si postavil živobytí na rychlé jízdě a křičení náhodných nesmyslů. Také ale vlastní docela velké hospodářství a někdy před rokem se rozhodl, že by byl skvělý v jejím řízení," zní v úvodu traileru. Na tato slova rychle navazují záběry různých katastrof a nedorozumění.

I z toho je zřejmé, že tahle farmářská show atmosférou naváže na to, co známe z Top Gearu či The Grand Tour. Bylo by asi překvapením, kdyby tomu bylo jinak. A to i přesto, že natáčení nebylo vždy idylické, jak Clarkson prozradil loni v červnu.

Kromě farmářské show bychom Jeremyho ještě letos měli vidět také v jeho nejznámější a nejoblíbenější poloze - tedy za volantem v pořadu The Grand Tour.

V dubnu producent pořadu Andy Wilman zveřejnil první krátkou ukázku z nové epizody, v níž se známá trojice vydává ve velkých amerických autech na road trip po Skotsku.

Clarkson nedávno nový díl popsal jako epizodu ve stylu „Clarkson, Hammond and May Unplugged“.

„Protože jsme nebyli v zahraničí, nemuseli jsme si poradit s extrémním vedrem či extrémní zimou a nemuseli jsme ani zdolávat extrémní terén. Jsme to prostě my tři během toho, co jsme dělali již před mnoha a mnoha lety v Anglii, ačkoliv tohle není Anglie, ale Skotsko, ovšem pořád Británie, a je tam trochu zima a dost prší,“ prozradil.

A dodal, že Hammond měl opět nehodu a May se snažil být zajímavý, což prý bylo k popukání. O datu premiéry zatím Amazon bohužel mlčí, měli bychom se ale určitě dočkat v letošním roce.