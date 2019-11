Clarkson se znovu pustil do Grety Thunberg, prý zabila motoristické show

Devětapadesátiletý moderátor slavných motoristických pořadů měl v rozhovoru pro The Sun naznačit, že právě šestnáctiletá klimatická aktivistka má zásadní podíl na averzi mladých lidí k automobilům. „Každý koho znám, ve věku do 25 let, se ani trochu nezajímá o auta – Greta Thunberg zabila automobilové show,“ cituje Clarksona The Sun.

„Ještě než řeknou ‚máma nebo táta,‘ tak je ve školách učí, že auta jsou zlá, a to jim zůstává v hlavě,“ dodává rozhořčený moderátor. A ačkoliv to není příliš obvyklé, shoduje se s ním i Richard Hammond: „Nerad to říkám, ale mám pocit, že Jeremy má pravdu. Mladí lidé už se o auta nezajímají. Kolik dětí dnes vyrůstá s plakáty aut na stěnách svého pokoje?“

Navzdory jasně vyhraněným názorům vůči Thunbergové však známá trojice moderátorů globální oteplování a klimatické změny nijak nezpochybňuje. Ba naopak. Dokonce by se tomuto tématu měli věnovat v prvním dílů nové řady „The Grand Tour Presents: Seamen,“ ve kterém vymění auta za lodě a vydají se na cca 804 km dlouhou cestu z Kambodži do Vietnamu na říčních člunech.

Jak dodává The Sun, jejich cesta byla naplánovaná na období dešťů, nicméně když dorazili do jihovýchodní Asie, po deštích nebyla ani památka. Říční systém Mekong byl prakticky vyschlý, lodě uvízly na blátě a miliony farmářů i rybářů čelily velkým problémům. Během show se tak prý dočkáme toho, jak Jeremy Clarkson nasedne na kolo a zpoza řidítek bude komentovat globální oteplování.

„Poprvé nás globální oteplování chytlo pod krkem – a nejsme žádní idioti, je to velice jasná věc. Můžete změnit názor. Pouze idiot nezmění názor, když čelí nevyvratitelným důkazům. Otázka je, co s tím udělat? To je mnohem zajímavější otázka, než debatovat o tom, co se děje,“ dodává Clarkson. A samozřejmě neopomene připomenout Thunbergovou. „Je to idiot. Pobíhat kolem a říkat ‚všichni zemřeme,‘ to rozhodně nic nevyřeší, drahá.“

Známá trojice moderátorů Clarkson, Hammond a May tak nyní plánuje vzdělávat lidi o globálním oteplování a přírodě. Když se jich ale auto článku na The Sun zeptal, zda se dá říci, že ‚procitli,‘ přišla velice pobavená reakce. „Viděli jste nás?!“ utrousil Hammond, zatímco Clarkson dodal „Ne, Já rozhodně ne – je mi 60. Procitnout? Zkoušeli jste to napsat a poté zkontrolovat? Dokonce ani můj počítač neuznává výraz procitnout jako slovo.“

A následně si zase nezapomene rýpnout do Thunbergové. „Teď bych mohl začít stávkovat, půjčit si 15 metrovou karbonovou jachtu se záložním naftovým motorem, odplout do Ameriky a křičet na prezidenta Trumpa. Mohl bych to udělat, jenže bych tím ničeho nedosáhl. Namísto toho je čas mluvit s vědci.“

Ve zbytku rozhovoru už se pak Clarkson pouze věnuje připravovanému speciálu, který by měl být svým formátem naprosto unikátní a pod vedením BBC vlastně nerealizovatelný. Během 90 minut trvajícího dílu se prý dočkáme řady zajímavých momentů a situací, od příjemné plavby za hudby kapely Creedence, až po dramatické momenty za nepříznivého počasí, které si ve stejný den vyžádalo životy čtyř místních rybářů. V ten moment prý měli i samotní moderátoři strach o život.