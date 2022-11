Co bude následovat po EX90? Volvo nabídlo první ukázku

Značka Volvo během premiéry modelu EX90 slíbila, že zahajuje novou éru, kdy každý rok představí jeden nový čistě elektrický model. Do roku 2030 by se pak značka měla stát čistě elektrickou. Na závěr své on-line prezentace si navíc automobilka připravila pro veřejnost jedno malé překvapení.

Když se on-line přenos chýlil ke konci, zabírala kamera siluetu modelu EX90. Poté se však scéna setměla a vedle elektrické novinky se objevil druhý model, pravděpodobně menší crossover. Na pozadí se pak objevoval nápis 2023, který napovídal, že premiéra tajemné novinky nás čeká v příštím roce.

Z několika temných záběrů není úplně zřejmé, o jaký model by se mohlo jednat. Vidíme však elegantně a plynule tvarovanou karoserii a stejný světelný podpis zadních svítilen jako u EX90, což naznačuje, že by se mohlo jednat o další elektrickou novinku s označením EX.

Připomeňme, že Volvo má již nyní v nabídce menší čistě elektrický crossover s označením XC40 Recharge. Nejmenší SUV značky přitom dostalo v letošním roce modernizovanou tvář, takže na jeho nahrazení modelem EX40 v příštím roce by jistě bylo příliš brzy.

Tajemný model by však mohl být první ukázkou nového modelu EX60, postaveného na elektrické platformě. Ostatně již v minulosti se objevila zpráva, podle které automobilka plánuje nový elektrický model, který by vyplnil mezeru mezi modely XC60 a XC90. Očekávalo se však, že výroba vozu začne až v roce 2025.

Jiné starší spekulace však hovořily o vytvoření nového základního a dostupného elektromobilu, který měl dorazit právě v roce 2023. Zvěsti hovořily o označení XC20 či XC30, nyní se však jako pravděpodobnější označení nabízí EX20 či EX30. Základní elektrický model by údajně mohl být postaven na elektrické platformě Geely a mít poháněná pouze přední kola.

Zatím tedy není příliš zřejmé, co vlastně Volvo chystá. S ohledem na premiéru plánovanou již v příštím roce bychom však na první ukázky či úniky materiálů snad nemuseli čekat příliš dlouho.