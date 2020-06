Co na to řeknou petrolheadi? Nové BMW M5 může být plně elektrické

BMW chce do budoucna u svých modelů nabízet široké portfolio pohonů. tato strategie by se mohla dotknout rovněž příští generace BMW M5.

BMW letos modernizovalo aktuální generaci řady 5 (G30), s čímž souvisí také brzký příchod faceliftovaného vrcholu, v podobě M5. Možná i proto se už začíná mluvit co bude potom, až nastoupí nová generace řady 5 (s interním označením G60), respektive od ní odvozená M5. Pravověrní fanoušci asi zcela nadšení nebudou.

Zákulisní zprávy totiž naznačují, že BMW zvažuje nasadit v příští M5 plug-in hybridní pohon. Vidlicový osmiválec by sice tomuto sportovci vyšší střední třídy zůstal, doplnil by ho však elektromotor (potažmo elektromotory), který by nejenže navyšoval sílu auta, ale také umožnil zástavbu pohonu všech kol. Ústrojí s výkonem okolo 750 koní (552 kW) by příští M5 sdílela s chystaným vrcholným SUV, BMW X8 M.

To ale není všechno. BMW plánuje, že by budoucí M5 nabídla ještě s druhým typem pohonu. Vůz potenciálně nazvaný BMW iM5 by využil hned tři elektromotory, každý o výkonu 250 kW, dva u zadní nápravy a jeden u přední, výsledkem čehož by byl neskutečný výkon 750 kW.

Nabídnutí čistě elektrické varianty v autě typu BMW M5 nemusí dávat petrolheadům smysl, jenže budoucí emisní normy mohou být neúprosné, a tak to jinak ani nemusí jít. Navíc mnichovská automobilka razí strategii nabídnutí odlišných druhů pohonu v jednom modelu, ostatně příští řada 7 bude dostupná vedle konvenčních variant se spalovacím motorem také jako plug-in hybrid a elektromobil, a tak proč ji nevyužít také u děl divize BMW M. Zvlášť když zákazníci pořád budou mít na výběr.

Z dřívějších prohlášení je navíc patrné, že vedení divize BMW M je myšlence elektrifikace nabídky nakloněno. „Nejlepší zážitek z jízdy spočívá v přesnosti, obratnosti a dynamice. Nic z toho se nemusí změnit jen proto, že je tu baterie,“ říká Markus Flasch, předseda představenstva BMW M. Zdůrazňuje však, že při vývoji musejí být konstruktéři opatrní, protože nejde jen o zrychlení v přímce, ale také o celkový pocit z auta. A ten může elektromobilu chybět...

Jak to nakonec s příštím BMW M5 bude, teprve uvidíme. Jisté je každopádně to, že osmá generace řady 5 (G60) je chystaná pro rok 2024. Základem bude stejně jako v budoucí řadě 7 inovovaná platforma CLAR, umožňující zástavbu různých typů pohonu.

Tato architektura má debutovat v roce 2021, přičemž hlavní změnou bude přepracovaná podlaha umožňující využití baterií s vyšší energetické hustoty. To umožní plug-in hybridům zásadně navýšit dojezd v elektrickém režimu (klidně až na 120 kilometrů), zároveň to však umožní nainstalovat větší palivovou nádrž než v dnešní generaci plug-in hybridů, aby vzrostl i dojezd na klasické palivo.