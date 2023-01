Co v Japonsku značí nálepky na autech? Ta oblíbená tunery značí začátečníka

V japonském provozu se můžete setkat s čtveřicí zákonem požadovaných nálepek, které upozorňují na určitý typ řidiče. Znáte je všechny a víte, co znamenají?

Je nepsaným pravidlem, že když se pustíte do tuningu japonského auta, musíte si na něj nalepit nějakou nálepku, která bude na původ auta upozorňovat. Mezi nejčastější patří trojice písmenek JDM, která je zkratkou slov Japanese Domestic Market, ale také jakási šipka složená ze žluté a zelené části. Věděli jste, že v Japonsku si ji musí nalepovat řidiči začátečníci? A znáte i ostatní nálepky, které si tam lidé na auta lepí?

V Japonsku se běžně používá čtveřice nálepek, podle kterých je na první pohled zřejmé, jaký řidič sedí za volantem. První uvedenou u nás můžete vidět na autech tunerů nebo prostých nadšenců do japonských aut. Na své plechové miláčky si je lepí dobrovolně, ale v Japonsku je to povinnost, kterou má každý s čerstvým řidičským průkazem. Nálepka musí být nalepena na přídi i na zádi auta, případně na motorce, a to minimálně po dobu jednoho roku. Má tedy stejný význam, jako v Česku používané nálepky s písmenem Z.

Nálepce se oficiálně říká Shoshin'untenshahyōshiki ve významu Označení řidiče začátečníka, ale setkat se můžete také s označením Wakaba māku nebo zkráceně Wakaba, což by se dalo volně přeložit jako Označení zelenáče. V průběhu let se v Japonsku začala značka používat pro začátečníka obecně, například i v počítačových hrách, kde označuje nejlehčí úroveň. Z jakéhosi důvodu si našla oblibu i mimo Japonsko a byla dokonce zařazena na klávesnici Emoji.

Druhou nálepkou je Kōreiuntenshahyōshiki, které se zkráceně říká Koreisha a svým vzhledem připomíná čtyřlístek se žlutým, oranžovým, světle zeleným a tmavě zeleným lístkem. Používat se začala v roce 2011, do té doby měla podobu oranžovo-žlutého listu. Obě verze označují starší osobu za volantem. Původní podobě se přezdívalo podzimní list (Momiji), uschlý list (Kareha) nebo spadlý list (Ochiba), ovšem všechna tato označení jsou považována nezdvořilá až urážlivá, proto došlo ke změně na čtyřlístek.

Hendikepované osoby mohou v Japonsku používat mezinárodní symbol vozíčkáře na modrém podkladě, ale ten se vztahuje pouze na fyzické postižení. Japonci místo něj, nebo v kombinaci s ním, často používají symbol deštníku, jehož vrchní část opět připomíná čtyřlístek. Zahrnuje více hendikepů než jen evidentní fyzické. Nálepce se říká Shintaishōgaishahyōshiki, případně Shintai Shougai.

Poslední nálepkou je Chōkaku shōgai-sha hyōshiki, nebo také Choukaku Shougai. Na první pohled se jedná o žlutého motýla na zeleném pozadí, ovšem křídla motýla symbolizují lidské uši. Jak už jistě tušíte, tuto nálepku na svá auta lepí sluchově postižení lidé. Stejně jako všechny předchozí nálepky je vyžadována zákonem.