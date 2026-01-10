Autonovinky pro rok 2026: Nejširší nabídka v historii a spalováky ještě neřekly poslední slovo
Do roku 2026 vstupujeme s vůbec největší nabídkou značek v historii země. Po náhlém příchodu mnoha nových automobilek minulý rok nás letos proto čeká také spousta novinek. A nebudou zdaleka jen elektrické.
Psali jsme o tom už na začátku minulého roku. Po době, kdy v podstatě každá novinka přicházející na náš trh spoléhala pouze na baterky, se tempo poněkud zklidnilo a teď se těšíme také na plno nových hybridů. Krom toho se ale dočkáme také zcela obyčejných vozů se spalovacími motory a ne vše, co se objeví, bude spoléhat na karoserii typu SUV.
Jednou ze zásadních novinek tak bude třeba nová Kia K4 jakožto nástupce ceedu. Nejenže má v portfoliu klasické motory, a dokonce i manuální převodovku, ale vedle hatchbacku se objeví také s karoserií kombi. Ani to nemusí být nejdůležitější novinka v tomto segmentu, letos se totiž má podle spekulací objevit také kombík od Dacie, mířící třeba proti Škodě Octavia. Česká automobilka letos staromilce nepotěší, ale zato uvede svůj nejlevnější elektromobil Epiq.
Ještě o kus blíže lidu plánuje jít Renault, který by měl uvést elektromobil Twingo za cenu nižší než půl milionu. A jak ukazují první ceny z Francie, opravdu se mu to může povést. Minulý rok byl také unikátní počtem nových automobilek, které to u nás chtějí zkusit. Objevilo se jich asi patnáct a některé se už podepsaly do prodejů. Ne všechny však byly sdílné a prozradily, co chystají na letošní rok. Modelů mají ostatně doma na výběr spousty a jejich uvádění u nás občas působí spíše jako výsledek hodu kostkou. Letos by se měly začít prodávat také vozy automobilek Nio a Great Wall Motors, možná je doplní i Changan, Lepas a Bestune.
Alfa Romeo
U italské prémie bude letos docela klid, čeká nás pouze uvedení modernizované verze crossoveru Tonale. Ta se už ukázala na podzim a auto mění spíše decentně, zlepšit se ale mělo i řízení a lehké změny jsou také v naladění motorizací a ve výbavě.
Aston Martin
Legendární britský výrobce k nám oficiálně zamířil minulý rok a již u nás uvádí novou variantu SUV DBX S. Následovat jej bude v létě vrcholná varianta DB12 S a v prvním pololetí se zde objeví také supersport Valhalla.
Audi
U Audi se nabídka dost obměnila minulý rok, letos nás ale stále čekají tři novinky. Potvrzený je příchod velikého SUV Q9 a třetí generaci by měla dostat i Q7. Po nich bude uveden také menší elektromobil, jehož jméno zatím neznáme. Některé už prodávané modely dostanou ostřejší verze z dílny Audi Sport.
BMW
Bavorská automobilka nám zatím potvrdila pouze uvedení SUV iX3, které se v Česku začne prodávat letos v březnu. Rozhodně to nebude jediná novinka a pravděpodobně se dočkáme i produkční verze elektrického sedanu, který by mohl nést název i3. Spekuluje se také o modernizaci spalovací řady 3 nebo o nové generaci velkého SUV X7.
BYD
Největší čínská automobilka u nás zatím nabízí šest modelů, letos by se ale řada měla vyrovnat západním zemím. Zkraje roku nás čeká malé SUV Atto 2 v elektrické verzi, později i jako plug-in hybrid. Očekává se příchod hatchbacku Dolphin, který by měl mít i plug-in hybridní verzi, určenou pouze pro Evropu. Doplnit je mohou další modely, převážně s plug-in hybridním pohonem, objevit by se mohla i prémiová značka Denza. Velkou novinkou je také spuštění výroby v maďarské továrně.
Citroën a DS
Zásadní obměna portfolia Citroënu se odehrála minulý rok, a na ten letošní se proto žádná novinka nechystá. Jiná je situace u prémiového DS, které v lednu uvede nové limitované edice DS Performance Line na DS 3 a DS 7 a v březnu motorizaci HDi 130 pro DS N°4. Ve druhém pololetí přijde zcela nový model, o kterém ale zatím nic nevíme.
Cupra a Seat
Seat letos v únoru uvede modernizované provedení ibizy a arony, větší ruch ale bude u Cupry. Tam se na březen chystá vrcholná verze Formentoru VZ5 a o měsíc později se objeví facelift elektrického bornu a Leon VZ s výkonem 239 kW (verze VZ TCR bude v roce 2027). V červnu se pak začne prodávat nový malý elektrický model Raval, postavený na nové platformě MEB+.
Chery, Omoda a Jaecoo
Nově příchozí automobilka Chery u nás na přelomu jara a léta uvede elektromobil QQ3, který je velikostně podobný současné Škodě Fabii. Na jaře se začnou také prodávat velká SUV Jaecoo 8 a Omoda 7. Doplní je nová varianta Jaecoo 7 s hybridem a pohonem všech kol. Nově uvedené Jaecoo 5, zatím prodávané pouze s benzinovým motorem, doplní také hybridní a elektrická varianta. Na konci roku se objeví menší SUV Omoda 4 s elektrickým a hybridním pohonem.
DR Automobiles
Italská automobilka DR, využívající vozy od čínských výrobců, začne prodávat offroad ICH-X K3, vycházející z modelu Jetour Traveller. Následovat bude Sportequipe 6 GT od stejného výrobce a nové verze modelů DR 5.0 a 6.0.
Fiat
Počátkem roku se do nabídky vrátí spalovací verze legendární pětistovky. Tentokrát už na bázi nového modelu, který si dosud vystačil s elektrickým pohonem. Novinka dostane litrový tříválec FireFly s mild-hybridním systémem. Ve stejnou dobu přijde také modernizovaný Fiat Ulysse s novým dieselovým motorem o objemu 2,2 litru. V polovině roku 2026 by měla na trh dorazit Grande Panda s benzinovou motorizací 1.2 Turbo o výkonu 74 kW a 6stupňovou manuální převodovkou.
Honda
Japonská značka má stále velmi moderní portfolio, a tak se v prvním čtvrtletí dočkáme pouze návratu ikonického kupé Prelude. Tentokrát bude mít podobu hybridu využívajícího techniku jedenácté generace civicu.
Hyundai
Korejci slibují rok bohatý na novinky, těmi hlavními je bezpochyby pátá generace tucsonu a druhá generace bayonu. Obě budou představeny ve druhé polovině roku a na trhu by měly být na přelomu let. Už v letošním prvním čtvrtletí se dočkáme modernizovaného Ioniqu 6, ve druhém přijde ostrá verze N. Loni ukončená staria bude počátkem roku představena jako elektromobil, prodávat se začne někdy kolem léta. V první polovině roku přijde také druhá generace vodíkového nexa, ve druhé se začne prodávat produkční verze Conceptu Three, tedy levnějšího elektromobilu zařazeného mezi insterem a konou.
Jaguar a Land Rover
Jaguar si musel poslední měsíce vystačit zcela bez nových aut, což se letos konečně změní. Uvedena totiž bude produkční verze kontroverzního konceptu Type 00. Čtyřdveřové elektrické GT s 800V platformou přijde na trh na konci roku 2026. Název vozu zatím nebyl oznámen. Elektrický bude rok také u Land Roveru, který uvede bateriovou verzi Range Roveru. I ten využije 800V platformu a slibuje dojezd až 600 kilometrů.
Jeep
V prvním čtvrtletí přijde na trh nový compass jako hybrid a elektromobil, později se přidá také PHEV. Ke konci roku se očekává představení modelů Recon a Wagoneer S.
Kia
U Kie se letos dočkáme zcela nových modelů i modernizací. V druhém čtvrtletí dorazí zatím nejlevnější elektrický model značky, malý crossover EV2. Ve stejnou dobu bude uvedeno také faceliftované Niro HEV. Mezi druhým a třetím čtvrtletím se na trh dostane K4 ve verzi kombi a ve třetím čtvrtletí přijde facelift xceedu a druhá generace SUV Seltos, jejíž předchůdce nikdy nebyl nabízen v Evropě.
KGM
Značka, ještě loni u nás známá jako SsangYong, hned zkraje roku uvádí hybridní verzi SUV Actyon. Elektrický Torres EVX dostal větší baterii s kapacitou 80,6 kWh a všechny nově objednané vozy již rovnou dorazí s ní. Ve druhé polovině roku se objeví facelift rámového pick-upu Musso Grand a na konci roku jej doplní také samonosný elektrický pick-up Musso EV.
Leapmotor
Nováček v portfoliu koncernu Stellantis se zpočátku roku pochlubí SUV B10 se sériovým hybridem, na český trh by měl být uveden ještě v zimě. Následovat jej bude elektrická C10 s pohonem všech kol a výkonem 440 kW. Na jaře se do Česka podívá elektrický hatchback B05, velikostně konkurující třeba Volkswagenu ID.3, a také technicky příbuzné SUV B03X.
Lynk & Co
Nově příchozí značka z koncernu Geely nám nepotvrdila nic konkrétního, ve druhé polovině roku by se ale měl představit nový kombík s pohonem všech kol určený pro evropský trh. Chystá se také varianta SUV 08 s pohonem všech kol a vyšším výkonem. U obou ale není jisté, že se u nás objeví ještě letos.
Mazda
Rok 2026 bude u Mazdy hlavně ve znamení faceliftů. Už v únoru nás čekají modernizované CX-60 a CX-80, v květnu Mazda 2 Hybrid a v srpnu Mazda 3, CX-30 a MX-5. Přijde i na nové modely, v březnu bude na český trh uvedena již představená třetí generace CX-5. Na červen je slíben příchod nového elektrického crossoveru CX-6e, využívajícího techniku čínské značky Deepal.
Mercedes-Benz
U trojcípé hvězdy nás v roce 2026 čeká nabitý program, který kombinuje zcela nové modely s řadou modernizací. Rok odstartuje nové CLA, první z hybridů na modulární platformě MMA, na český trh se dostane už v lednu. V prvním čtvrtletí ho doplní CLA Shooting Brake, nejprve v elektrické verzi, hybridy budou následovat později. Na jaře se začne prodávat také elektrické GLC, postavené na nové architektuře MB.EA, a rovněž nový GLB, opět s kombinací elektromobilu a později uvedených hybridních verzí. V průběhu roku přijde na řadu omlazená a také čtyřdveřové elektrické AMG GT, využívající platformu AMG.EA. Faceliftem projdou rovněž SUV GLE a GLE Coupé i největší GLS. Vedle standardních modelů se dočkáme i exkluzivních modelů, jako je limitovaný Mercedes-AMG PureSpeed z řady Mythos, speciální AMG GT 63 APXGP Edition nebo Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition.
MG
Po zásadní obměně nabídky nás letos čeká spíše klidnější rok. Pro český trh máme zatím potvrzen pouze příchod nepřímého nástupce MG4. Ten už byl uveden v Číně, nově využívá pohon předních kol a je větší. V Česku ponese název MG4 Urban a původní MG4 zřejmě zůstane v nabídce. Dočkat by se mělo faceliftu, který ale nemáme od českého zastoupení potvrzený. Jinde v Evropě se letos objeví také větší elektrické SUV MGS6 a nové modely z elektrické řady IM.
Mitsubishi
Hned na počátku roku bude uvedeno nové SUV Grandis se spalovacími a hybridními motorizacemi. Následovat bude v březnu elektrické SUV Eclipse Cross, taktéž ze spolupráce s Renaultem. Do budoucna se ale možná dočkáme i nových modelů z vlastního vývoje Mitsubishi.
Nissan
Na jaře se objeví třetí generace elektrického leafu, tentokrát jako SUV s technikou sdílenou s Renaultem. Díky podobné spolupráci vznikla také nová elektrická micra, která se taktéž začne prodávat na jaře. Letos se dočkáme také modernizovaných modelů X-Trail a Ariya.
Opel
Němci na sklonku minulého roku ukázali faceliftovanou astru, která bude na český trh uvedena letos na jaře. Žádné další novinky Opelu pro tento rok potvrzené nemáme.
Peugeot
Již představený facelift Peugeotu 308 bude v Česku uveden letos v únoru, již pouze jako kombík. Hatchback již z nabídky pro nezájem před nějakou dobou vypadl. Následovat bude i modernizovaná 408, která se ukázala počátkem ledna. V září 2026 dojde na dlouho očekávaný návrat legendární zkratky GTi, tentokrát na elektrické verzi hatchbacku 208.
Porsche
Jedinou zásadní novinkou je zahájení prodeje již uvedené čtvrté generace modelu Cayenne, tentokrát jako elektromobilu. V březnu se představí také jeho varianta s karoserií SUV kupé.
Renault, Dacia a Alpine
U Renaultu se chystá v únoru uvedení nového clia, následovat jej bude facelift elektrického mégane i scénicu. Na druhou polovinu roku se chystá uvedení modelu Twingo, který se stane jedním z nejlevnějších evropských elektromobilů. Jeho cena by totiž měla začínat pod hranicí půl milionu korun. Dacia na podzim ukázala modernizace sandera a joggeru, které už mají i české ceny a dají se objednávat, první vozy se objeví počátkem tohoto roku. Alpine již ukázala své první SUV A390, které se začne prodávat letos na jaře.
Subaru
U Subaru bude letošek čistě elektrický a odstartuje jej na jaře faceliftovaná verze solterry, spolu s menším modelem Uncharted. V červenci bude následovat také zatím největší elektrické SUV e-Outback, které stejně jako zbylé dva modely pochází ze společného vývoje s Toyotou.
Suzuki
Uvedení elektrické vitary bylo odloženo, na náš trh se dostane v květnu 2026. Jinak bude u japonské značky klidný rok, dalšími novinkami už budou pouze speciální edice dosavadní vitary a s-crossu.
SWM
U čínského SWM nabíhá prodej modernizované verze modelu G1 Pro, ve třetím čtvrtletí roku jej doplní také větší modernizované G5 Pro. To taktéž dostane zcela nový interiér, motor i automatickou převodovku.
Škoda
Česká značka se chystá na uvedení svého nejlevnějšího elektromobilu Epiq. Ve Španělsku vyráběný crossover na nové platformě MEB+ se představí v první půlce roku a jeho cenovka má začínat asi na 600.000 Kč. Následovat jej bude veliké elektrické SUV vycházející z konceptu Vision 7S, které se objeví v druhé půlce roku.
Toyota a Lexus
Hned na přelomu roku dorazí do Česka modernizované verze Aygo X a bZ4X. Nová generace RAV4 přijde na trh na přelomu prvního a druhého čtvrtletí, hybridní verze hned, plug-in PHEV až během léta. Elektrická C-HR+ BEV bude dostupná taktéž letos na jaře, v létě dorazí bZ4X Touring a na konci druhého čtvrtletí elektrický hilux, mild-hybridní varianta se objeví v druhé polovině roku. Přesný termín uvedení urban cruiseru na český trh zatím stále není znám. U Lexusu se letos objeví facelift RZ v prvním čtvrtletí a během druhého čtvrtletí nová generace ES.
Volkswagen
V první polovině roku 2026 bude mít premiéru ID. Polo, jehož uvedení na český trh se očekává ve druhé polovině roku. Stejně tak se už druhý facelift ID.3 objeví v první polovině roku, české uvedení je plánováno na druhou polovinu roku. Tou dobou se představí i nový ID. Cross jakožto elektrická alternativa t-crossu a také modernizace ID.4. U užitkových vozů Volkswagen dojde na modernizaci modelů Caddy a Multivan, oba se na český trh dostanou ve druhé polovině roku 2026.
Xpeng
U Xpengu již nabíhají prodeje modernizovaných variant SUV G6 a G9 s rekordně rychlým nabíjením. V květnu nabídku doplní také veliký liftback P7+ s elektrickým pohonem i sériovým hybridem a objevit by se mohly i další modely, které však zatím nejsou pro Česko potvrzeny.
