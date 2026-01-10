Peugeot ukázal zmodernizovaný crossover 408. Chce být ještě výraznější
Pokud se vám dosud zdál Peugeot 408 tvarově málo výrazný, tak omlazená verze vás už patrně nezklame. Francouzi vsadili na „wow efekt“. Bude to ale stačit?
Pokud nějaký model zbořil konvence v označování vozů značky Peugeot, byl to právě typ 408. Čistě podle označení by mělo jít o nástupce 407. Jenže tu v roce 2010 nahradil model 508. Peugeot 407 navíc byl nízký sedan, kombi nebo kupé, kdežto 408 je crossover. Aby toho nebylo málo, tak oba modely (407 a 408) od sebe dělí dlouhých 12 let.
Pojďme ale k faceliftovanému 408. Dle zástupců Peugeotu platí za model s nejsilnějším designovým vyjádřením značky. Typově se jedná o takový zvýšený liftback, přičemž Peugeot používá označení fastback. V rámci modernizace, která přichází po třech letech působení modelu na trhu, se výrobce zaměřil na další posílení designu, který patřil vždycky k silným stránkám vozů značky Peugeot. Přirozeně ale nezůstalo pouze u toho.
Wow efekt
Pod spojením „wow efekt“ si představujeme něco, co člověka praští do oka na první pohled. V případě osvěženého Peugeotu 408 to mají být světelné podpisy vpředu a vzadu. Vpředu je tak podsvícené logo značky, stylizovaný lev, vzadu svítí nápis „Peugeot“. Při pohledu na příď zaujmou také stylizované lví drápy, které využívají trojici šikmých pásů složených z LED. Jak světelný podpis, tak také drápy jsou standardem u všech verzí 408.
Novinka nabízí dvě varianty předního osvětlení. Výbavy Allure a Business dostaly světlomety Peugeot full LED, zatímco vyšší úrovně GT a GT Exclusive mají vyspělejší svítilny Peugeot matrix LED.
Přepracovaná byla také přední část, která je nově ve 3D tvarování. Ve větší míře využívá černé barvy jak v lesklém, tak i v matném provedení. Spodní část nárazníku je nově lichoběžníková.
Pozornosti designérů neušla ani kola. Nově jsou hybridní a plug-in hybridní motorizace dostupné s 19palcovými koly Adakite. Ve zmíněných elektrifikovaných pohonech jsou standardem v linii GT a zároveň představují volitelný prvek ve výbavách Allure a Business. Ty mají nyní standardně 17palcová leskle černá kola z lehké slitiny.
V rámci inovace přichází také nová zelená barva karoserie Flare Green. Nabízí změny odstínů v závislosti na světle. Na přímém slunci tak působí spíše jako žlutá, ve stínu přechází do zelené.
Inovace v kabině
V interiéru se modernizovalo méně. I nadále je tak hlavním znakem Peugeot i-Cockpit s pěti virtuálními tlačítky i-Toggles, které umožňují přímý vstup do předem zvolených menu rozhraní.
Za povšimnutí stojí vnitřní obložení dveří zakončené látkou, alcantarou nebo hliníkem. Právě na kombinaci materiálů se inovace v kabině ponejvíce zaměřila. Z hlediska techniky nebo ovládání se zůstalo u zažitého konceptu.
Peugeot 408 je vybaven 10palcovým digitálním přístrojovým štítem umístěným již tradičně výše, čili na něj řidič kouká přes volant. Ten zůstává malý a šišatý. Nabízí přizpůsobitelnou grafiku a několik režimů zobrazení včetně navigace, médií, asistenčních systémů a toku energie. Doplňuje jej centrální 10palcový dotykový displej rozhraní, umístěný o něco níže a natočený směrem k řidiči pro snadné ovládání, přičemž zůstává snadno přístupný i pro spolujezdce. Pod ním je ještě jeden menší displej pro již zmíněná virtuální tlačítka i-Toggles.
Pokud máte rádi hudbu, pak patrně oceníte vyspělý audiosystém Hi-Fi Focal, který je výsledkem více než tříleté spolupráce mezi techniky této firmy a značkou Peugeot. Systém využívá digitální zpracování zvuku Arkamys a zahrnuje deset reproduktorů: výškové reproduktory s invertovanou hliníkovou kopulkou TNF, čtyři 165mm Polyglass basové/středové reproduktory se zavěšením TMD (Tuned Mass Damper), středový Polyglass reproduktor a subwoofer Power Flower s trojitou cívkou. Vše je napájeno novým 12kanálovým zesilovačem o výkonu 690 W.
Výhradně elektrifikované
Nová 408 nabízí výhradně elektrifikované motory. Nejdále je v tomhle čistě elektrická verze E-408. Její přední nápravu pohání elektromotor o výkonu 157 kW a maximu točivého momentu 343 N.m. Výrobce se speciálně u téhle verze zaměřil na snížení odporu vzduchu. Součinitel Peugeot neuvádí, pouze jeho součin s čelní plochou SCx, který činí 0,66. Jde vlastně přímo o odpor vzduchu, který je tak poměrně nízký. To přispívá k hospodárnosti, když E-408 vykazuje spotřebu elektřiny v kombinaci 17,7 kWh na 100 km. Elektrickým zdrojem je baterie NMC s využitelnou kapacitou 58,2 kWh. Vůz na jedno nabití ujede dle výrobce až 456 km.
Druhou pohonnou jednotkou je plug-in hybrid 240. Kombinuje spalovací přeplňovaný čtyřválec 1,6 litru s výkonem 132 kW s elektromotorem o 92 kilowatty. K přenosu síly na přední nápravu se využívá samočinná sedmistupňová dvouspojková převodovka e-DCS7 od firmy Punch Powertrain.
Dojezd na elektřinu výrobce uvádí 85 km a celkový výkon hnací jednotky činí 177 kW. Kapacita lithium-iontové baterie je 14,6 kWh a plně nabít ji lze za 2 hodiny a pět minut, pokud je dobíjecí proud 32 A při použití wallboxu a jednofázové nabíječky.
Posledním pohonem je Hybrid 145 e-DCS6. Jak už název napovídá, převodovka je v tomhle případě samočinná dvouspojková šestistupňová. Základem je motor 1.2 PureTech, čili přeplňovaný benzinový tříválec. Nejvyšší výkon soustavy Francouzi uvádějí 107 kW. A dále tisková zpráva zmiňuje, že až 50 procent veškerých jízd může být realizováno v elektrickém režimu. Tady přirozeně záleží, kde s autem jezdíte. Ve městě bude podíl elektrické trakce vyšší než třeba na dálnici.
Zdroj: Peugeot, foto: Peugeot a Marek Bednář, video: auto.cz