Rallye Dakar 2026: Engel nejlepší Čech a nejrychlejší na KOVE
První polovinu 48. ročníku Rallye Dakar má za sebou Milan Engel. Úspěšně! Jezdec týmu ORION – Moto Racing Group je v celkovém pořadí na 21. místě, v kategorii Rally 2 na jedenáctém. Drží pozici nejlepšího českého motocyklisty, nejrychlejšího jezdce na značce KOVE a druhého nejlepšího na čínském motocyklu.
Poprvé se český tým dakarské rallye účastní s jinou motocyklovou značkou. Spolupráce s KOVE Factory ale probíhá velice dobře. Engel neměl doposud žádnou závažnou komplikaci způsobenou technickým problémem. Jen v páté etapě mu náhodný odraz kamene z předního kola poničil čerpadlo. Díky skvělým manuálním a improvizačním schopnostem si však Engel v maratonské etapě se vším poradil, druhý den získal 17. místo a v pátek skončil dvaadvacátý.
Spolupráce výborně funguje
„Celá první polovina Dakaru je zatím skvělá. Nechci nic zakřiknout, ale Milan jede výborně. Co se týče motorky, tak všechno funguje v normě. Myslím, že zatím skvěle drží. O rezervách víme, ale učíme se. Makáme, sbíráme data a snažíme se ji neustále vylepšovat, abychom na další závod přijeli o něco lepší,“ prohlásil Ervín Krajčovič, šéf týmu ORION – Moto Racing Group. Právě český tým je v bivaku umístěný hned vedle čínského továrního týmu.
„Myslím, že jsou s námi spokojení. Starají se o nás hezky, když Milan přijíždí, tak lidi z KOVE k nám jdou automaticky a hodně se zajímají o stav motorky. Iniciativa z jejich strany je obrovská. Po každé etapě máme brífink, díváme se na technický stav a konzultujeme nabraná data. Jsme také klidnější v tom, že máme dostatek náhradních dílů. Všechno je pro nás hned k dispozici,“ pochvaloval si Ervín Krajčovič.
Engela může zatím těšit fakt, že je nejrychlejším jezdcem na motorce KOVE. Francouz Neels Theric z továrního týmu je na 29. místě a Číňan Sunier Sunier je čtyřicátý. „Ke konci pátečního dne mě už opravdu bolely ruce. Těším se, až si odpočinu. Jsem rád, že motorka vydržela ve velmi dobrém stavu. Teď bude následovat intenzivní servis, v sobotu si oddám oddech a pak ve druhé půlce Dakaru bych rád svoji pozici postupně vylepšoval a zrychlil,“ dodal Milan Engel.