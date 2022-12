Za volantem Lexusu RX: První jízdní dojmy na evropské půdě

Vyrazili jsme do Polska, abychom vyzkoušeli novou generaci Lexusu RX. Prémiové SUV jsme projeli ve všech motorizacích, od 350h přes 450h+ až po 500h.

Pátá generace SUV Lexus RX se připravuje ke vstupu na náš trh, proto jsme využili příležitost svézt se s novinkou na evropské půdě. Konkrétně jsme zamířili do sousedního Polska, kde jsme měli možnost vyzkoušet všechny tři motorizace prémiového japonského bestselleru. Jak jezdí nejnovější provedení modelu, který Lexus považuje za zakladatele segmentu luxusních SUV?

Ještě než se vrhneme na jízdní dojmy, tak připomenu, že se pátá generace Lexusu RX představila 1. června letošního roku a my jsme jí věnovali detailní článek. V odkazovaném textu se dočtete například to, že novinka stojí na platformě GA-K, trochu zhubla, snížilo se její těžiště o 15 milimetrů, prodloužil se rozvor a rozšířily rozchody kol. Navzdory zkrácení zadního převisu neutrpěl zavazadlový prostor, který nabízí 612 litrů bez ohledu na zvolenou motorizaci.

Srovnání rozměrů Nové RX Rozdíl oproti současnému RX Celková délka (mm) 4890 0 Celková šířka (mm) 1920 25 Celková výška (mm) 1710 -10 Rozvor (mm) 2850 60 Rozchod kol vpředu (mm) 1650 15 Rozchod kol vzadu (mm) 1675 50 Převis vpředu (mm) 1080 0 Převis vzadu (mm) 960 -60

Pohonné jednotky jsou nabízeny tři – dvě hybridní a jedna, u modelu RX zcela poprvé, plug-in hybridní. Ostatně, těch prvenství pod plechy nového RX je více. Poprvé je zde použita také hybridní soustava s přeplňovaným zážehovým motorem. Konkrétně hovoříme o hybridním provedení 350h, plug-in hybridním 450h+ a hybridním 500h.

První dvě jmenované motorizace využívají 2,5litrový atmosférický čtyřválec spolupracující s převodovkou e-CVT a pohonem všech kol E-Four. Zatímco základní 350h disponuje baterií NiMH blíže neurčené kapacity a maximálním systémovým výkonem 184 kW, plug-in hybridní 450h+ používá Li-Ion akumulátor o kapacitě 18,1 kWh a produkuje 227 kW.

Vrcholný hybrid 500h se vrací k baterii NiMH, ale nabídne nejvyšší systémový výkon 273 kW. Krom toho se liší šestistupňovou automatickou převodovkou a propracovanějším pohonem všech kol nazvaným Direct4. Ten umí posílat 100 % výkonu na přední nápravu, stejně jako v případě potřeby výkon přerozdělit až na 20:80 ve prospěch zadní nápravy. Dalším specifikem RX 500h je systém dynamického řízení kol zadní nápravy, kdy maximální úhel natočení kol dosahuje 4 stupňů.

Lexus u RX 500h sází na sportovnější stránku auta, proto bude dostupné výhradně ve verzi F Sport. Zároveň je to jediná motorizace, pro kterou bude zatím verze F Sport dostupná. Tím chce značka zvýšit exkluzivitu vrcholného provedení. Je však možné, že v průběhu životního cyklu modelu výrobce verzi F Sport uvolní i pro ostatní motorizace.

Lexus RX osobně

Na jízdy naše skupinka českých novinářů dostala k dispozici tři auta – od každé motorizace jedno. Museli jsme se v nich během poměrně krátké doby vystřídat všichni, takže šlo o vcelku hektickou projížďku. Přesto se pokusím první dojmy zprostředkovat klidnějším způsobem a začnu přístupem do vozu. Lexus RX je vybaven elektrickým zavíráním dveří, takže vně i vevnitř sice máte něco, co vypadá jako klasická klika, ale jde o pouhé tlačítko, které elektricky uvolní zámek. Prý jde o způsob ochrany řidiče a cestujících – když zaparkované RX pozná, že se zezadu blíží auto a hrozí, že by vystupujícího člověka srazilo, zámek neuvolní.

Dveře zvnějšku překrývají prahy, takže se případné nečistoty z vozovky chytají spíše na jejích spodní hranu než na práh a člověk snáze nastoupí bez zašpinění oděvu. Nastupování dopředu je snadné, stejně jako nalezení vhodné polohy za volantem. Usednutí na zadní sedadla ztěžuje efekt klesající linky střechy, takže je potřeba se při nastupování více sehnout. Zevnitř je naštěstí strop nad hlavami zadních cestujících vybrán a člověk se může bez obav narovnat. Se svými 184 centimetry jsem měl pár jednotek centimetrů rezervy nad hlavou i před koleny. Vešel jsem se, ale přední část interiéru mi přišla vzdušnější.

Kromě dostatečného prostoru a slušného výhledu jsem z pozice řidiče ocenil také dobré odhlučnění, které pohonná soustava pramálo narušovala i při prudší akceleraci. Řízení je lehké a bez zpětné vazby, ale dá se na něj spolehnout. Jen u 500h F Sport mi přišlo lehké až příliš a přestože ve sportovním jízdním režimu trochu ztuhne, dokázal bych si jej zde představit ještě tužší.

Nový Lexus RX je v zatáčkách klidný a je znát snaha konstruktérů udržet těžiště co nejníže. Fyziku samozřejmě neobelstí a při zvýšení tempa se začne více projevovat jeho vrozená nedotáčivost, ale těžko očekávat, že s RX bude někdo vyloženě závodit, od toho tu není. Jinak tomu není ani u vrcholné 500h výhradně dostupné v provedení F Sport, byť je u ní znát výrazně dynamičtější naladění.

Rozdíl v jízdním projevu je větší, než kolik by mohl naznačovat rozdíl ve výkonech vozů, který činí 89 kW ve srovnání s 350h, respektive 46 kW ve srovnání s 450h+. RX 500h akceleruje dravěji a sportovnějšímu pocitu z jízdy napomáhá i šestistupňový automat, stejně jako natáčení kol zadní nápravy, díky kterému je 500h v zatáčkách výrazně obratnější. S ohledem na dynamičtější jízdní projev potěší sedadla s výraznějším bočním vedením, která však nezapomínají ani na komfort.

Zbývající dvě motorizace se během omezeného času na testování po jízdní stránce velmi podobaly jedna druhé, i když plug-in hybridní RX 450h+ byl trochu zklamáním. Ve srovnání s 350h sice nabízí vyšší systémový výkon o 43 kW, ale zatímco podobný rozdíl ve srovnání s 500h dělá pocitově výrazně dynamičtější auto, tady prakticky není znát. Na vině zřejmě bude pohotovostní hmotnost vozu, která v závislosti na výbavě u 350h činí až 2.065 kilogramů, ale u 450h+ je to až 2.240 kg. S pohotovostní hmotností až 2.190 kg je i 500h lehčí než plug-in hybrid.

Co se spotřeby paliva týče, z této krátké zkušenosti se dá těžko soudit. Z časových důvodů jsme vyrazili zostra a testovací trasa vedla po kopcovitých okreskách s občasným městečkem či vesnicí. Zatím bych proto nedělal žádné závěry z toho, že palubní počítač plug-in hybridní 450h+ ukazoval spotřebu kolem 8 až 9 l/100 km, zatímco v případě 500h hlásil 13 až 14 l/100 km. U základního 350h se mi ve spěchu spotřebu odečíst nepodařilo. Soudy budeme moci vynášet až v rámci klasického týdenního testu.

Tlumení nerovností je u nového Lexusu RX na dobré úrovni, a to i v případě 500h F Sport, byť jsem si na několika příčných nerovnostech všiml výraznějších rázů. Uvidíme, jak se budou chovat exempláře v rámci tradičního týdenního testu, protože nyní jsme jezdili předprodukčními kousky. Jinak se Lexus RX ukázal v dobrém světle. Nabízí komfortní jízdu, moderní interiér a i základní motorizace má dostatek síly, jen bych si dokázal představit vzdušnější zadní část interiéru.

Lexus RX na českém trhu

Model RX je pro značku Lexus na českém trhu jednoznačným a dlouhodobým bestsellerem. Zastoupení automobilky doufá, že se za letošek podaří udat 1.400 vozidel celkově, z čehož model RX bude činit zhruba polovinu. Dodávky v příštím roce by značka ráda viděl v okolí 1.700 vozů, přičemž model RX by si měl své výrazné zastoupení udržet.

Lexus na českém trhu roste velice rychle, v roce 2016 totiž u nás prodal jen 251 vozidel. Rostoucí odbyt souvisí i s rozšiřováním prodejní a servisní sítě. Za prvních deset měsíců letošního roku se Lexus na českém prémiovém trhu drží na 5. pozici, přičemž ve srovnání s loňským rokem vyrostl o 43,8 %, zatímco trh jako takový v průměru klesl o 10,7 %.

Model RX se po prvních desíti měsících roku dostal na 4. místo mezi prémiovými SUV segmentu E. V říjnu samotném obsadil s 88 registracemi dokonce druhou příčku, hned za BMW X5 s 98 registracemi. Za sebou přitom nechal vozy jako Audi Q7 i Q8, BMW X6 nebo Porsche Cayenne. Růst prodejů modelu RX ve srovnání s loňským rokem Lexus počítá ve stovkách procent.

Na českém trhu jsou spuštěny předobjednávky vozu a Lexus jich už eviduje přes 200, přestože se zákazníci ještě neměli možnost s novinkou svézt. Výroba odstartovala na konci listopadu a první kousky do Evropy dorazí zřejmě na přelomu ledna a února 2023. České zastoupení dostane nejvíc alokací na vrcholné provedení 500h, přičemž dodací lhůta se u něj bude pohybovat do půl roku od objednání. V případě ostatních motorizací bude dodací lhůta do jednoho roku.