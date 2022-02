Cummins představil nový motor, který spaluje skoro všechno

Společnost Cummins, která patří mezi významné producenty spalovacích motorů, začala v posledních letech také pracovat na řešeních pro bezemisní či nízkoemisní přepravu. Kromě rozvoje elektrifikace ovšem neodepisuje ani tradiční spalovací motory, pro které má v záloze hned několik alternativních řešení.

V minulosti se společnost zmínila, že pracuje na vývoji nového čistě vodíkového spalovacího motoru. Před pár dny ovšem představila údajně první palivově-agnostický (nezávislý či univerzální) spalovací motor ve svém průmyslovém sektoru, který by se měl stát univerzálním řešením pro dekarbonizaci současných flotil za využití nízkoemisních paliv.

Nejde přitom o univerzální motor, do kterého by šlo nalít téměř cokoliv, ale spíše o platformu, která využívá stejné bloky motorů a klíčové komponenty. Společné komponenty by se měly nacházet od těsnění hlavy motoru dolů, zatímco horní část motoru využívá lehce odlišné komponenty – uzpůsobené konkrétnímu typu alternativního paliva.

Společnost plánuje uplatnit tento nový designový přístup u svých motorů zavedených řad B, L a X, které se tak naučí spalovat alternativní diesel, zemní plyn i vodík. Nejuniverzálnějším motorem pak bude jednotka B6.7, která by měla zvládnout spalovat čistý diesel, zemní plyn, benzín, propan i vodík. Vždy však půjde o úpravu pouze na jeden typ paliva.

Podle vyjádření zástupců společnosti by měl nový přístup k navrhování a vyvíjení nízkoemisních spalovacích motorů odpovídat unikátní poptávce v odvětví přepravy a současně by měl těžit z podobné produktové architektury. Podobnost komponent by měla usnadnit výrobu i servis, školení zaměstnanců nebo instalaci motorů spalujících různá paliva do stejného šasi.

Společnost také věří, že jí nový motor usnadní cestu za omezením emisí skleníkových plynů a pomůže zlepšit dopady přepravního průmyslu na životní prostředí. I Cummins totiž plánuje dosáhnout nulových emisí, ovšem až do roku 2050.