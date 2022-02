Americký Cummins plánuje vývoj vlastních vodíkových motorů

Automobilový průmysl se sice v posledních letech vydal cestou elektromobility, zejména té bateriové, jeho část přesto věří, že budoucnost by mohl mít i vodík. Ten se přitom dá využít hned dvěma způsoby – jako zdroj pro výrobu elektrické energie přes palivový článek, nebo jako palivo pro tradiční spalovací motory.

V budoucnost spalovacích motorů upravených na vodík přitom v poslední době sází stále větší počet společností. Ve světě osobních automobilů s touto technologií experimentovalo již několik značek, přičemž tou nejvýraznější je nyní Toyota, která spaluje vodík v upraveném tříválci z Toyoty GR Yaris pod kapotou závodní GR Corolly.

Ve světě užitkových a těžkých pracovních strojů pak s touto technologií pracuje například společnost JCB, nyní se však k technologii spalování vodíku hlásí i jeden z nejznámějších zámořských výrobců vznětových motorů, generátorů, filtrů a podobných technologií – společnost Cummins.

Společnost Cummins přitom věří, že její bohaté zkušenosti s vývojem spalovacích motorů by mohly představovat zásadní výhodu v rodící se konkurenci motorů spalujících vodík. K úpravě klasického spalovacího motoru na spalování vodíku by přitom teoreticky mělo stačit jen pár úprav, zejména kolem palivového systému.

Do budoucna se ale očekává, že nové vodík spalující motory dostanou vlastní platformu, která pomůže řešit aktuální problémy s výkonem a další kompromisy spojené s konverzí klasických spalovacích motorů na spalování vodíku. Cummins proto pracuje s návrhem nové spalovací komory pro lepší mix směsi a úpravu turbulencí, což by mělo výrazně pomoci maximalizovat výkon a efektivitu.

Zatím nevíme, kdy by měl Cummins své motory upravené pro spalování vodíku představit, dá se však předpokládat, že s rostoucím důrazem na omezování emisí CO 2 bude zájem o podobné technologie růst. Opět se však sluší dodat, že ani spalování vodíku není všespásné.