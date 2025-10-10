Cupra a Seat mají nového šéfa. U Volkswagenu pracuje 20 let
Marcus Haupt začínal svou kariéru u Seatu a poslední tři roky působí v jeho představenstvu. Tato španělská značka se chystá představit nové generace ibizy a arony.
Nečekaný jarní odchod Wayna Griffithse z pozice šéfa značek Seat a Cupra znamenal poměrně dlouhé hledání nástupce. To je však u konce – automobilky společně oznámily, že uvolněnou pozici předsedy představenstva zaujme Marcus Haupt. Dosud ji zastával prozatímně, nyní ho dozorčí rada Seatu a Cupry s Thomasem Schäferem v čele potvrdila natrvalo.
Haupt svou kariéru v automobilovém průmyslu začínal právě u Seatu před více než 20 lety. Od roku 2022 byl členem představenstva za výrobu a logistiku a podílel se i na investici 3 miliard eur do elektrifikace výrobního závodu ve španělském Martorellu.
„Seat stojí na základě jeho vize a know-how v čele průkopnického projektu rodiny městských elektromobilů se čtyřmi modely tří značek, které budou vyráběny ve dvou výrobních závodech. Díky této iniciativě bude elektromobilita ještě dostupnější. Nedočkavě očekávaná Cupra Raval, první model, který začne sjíždět z montážní linky, bude uvedena na trh v březnu 2026 a připraví cestu pro novou éru městské elektromobility,“ cituje jeho zásluhy tisková zpráva.
„Markus disponuje více než dvěma desetiletími zkušeností napříč různými značkami a zeměmi v rámci koncernu Volkswagen,“ říká Thomas Schäfer, předseda dozorčí rady značek Seat a Cupra. „Díky svým hlubokým znalostem v oblastech výroby, logistiky a strategického plánování je ideálním lídrem pro realizaci elektrifikační strategie společnosti a udržení růstu značky Cupra. Po úspěšném řízení transformace výrobních závodů značek Seat a Cupra v rámci příprav na rodinu městských elektromobilů je dokonale připraven utvářet budoucnost obou značek,“ dodal Schäfer.
„Moje vášeň pro automobily se objevila již v raném věku a doprovází celou moji kariéru od práce na prototypech v koncernu Volkswagen až po nynější vedení značek Seat a Cupra jako předseda představenstva,“ řekl Haupt po svém jmenování. „Společně s naším výkonným výborem a našimi týmy jsem přesvědčen o tom, že se do historie této společnosti zapíšeme novou kapitolou růstu,“ dodal.
Seat, který posledních několik let vypadá, jako by živořil před smrtí, dostane nový impuls. České zastoupení v rámci zpravení světa o novém šéfovi také prozradilo, že tuto značku čeká revitalizace, „kterou zahájí světová premiéra modelů Seat Ibiza a Arona“.
zdroj info, foto: Seat | zdroj videa: Svět motorů