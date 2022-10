Dacia končí s užitkáči. Nyní míříme o segment výše, říká její viceprezident

Povídání s Lionelem Jailletem, viceprezidentem Dacie zodpovědným za Product Performance, bylo vlastně milé pohlazené po duši. Ve chvíli, kdy se na ostatních výstavních plochách pařížského autosalonu aplauduje proslovům o elektromobilech, hovoříme v zázemí rumunského stánku o budoucnosti dostupných aut, která chce Dacia navzdory nelehké době nabízet neustále. Bez zbytečných pomocníků a výbavy, která je řidičům spíše na obtíž…

Značka Dacia se dlouhé roky vyznačuje skvělým poměrem cena/výkon. Je však vzhledem k dění v automobilovém světě tato strategie udržitelná i do budoucna?

Samozřejmě to v dnešní době není jednoduché, obzvlášť z naší pozice. Ale chtěl bych říct, že Dacia bude i v budoucnu představovat to, co znamená dnes. Pracujeme na tom, abychom byli více atraktivní, což můžete vidět na nové designové identitě naší modelové řady. Ve finále je ale rozhodující trh a to, co si žádá samotná zákazník.

Co to bude v příštích letech?

Náš vývojový tým to analyzuje každým dnem. Víme například o spoustě věcí, které pro zákazníka v autě nejsou důležité. Chceme zůstat věrni pouze těm prvkům, které zákazníci potřebují, žádají a využívají. To je naše velká výhoda oproti dalším mainstreamovým značkám.

Chystá se expanze Dacie i do dalších automobilových segmentů?

Ano. Luca de Meo (šéf skupiny Renault) jasně definoval naši roli v rámci trhu. Neustále se snažíme zlepšovat to podstatné. Ale nejen v segmentu B, kde jsme dnes velmi aktivní, ale také o segment výše. To ostatně dokazuje náš koncept Bigster, s jehož sériovou verzí se chceme stát součástí nejvýdělečnějšího automobilového segmentu na evropském trhu.

A co lehká užitková vozidla? Počítá se do budoucna i s nimi?

V současné chvíli je tato kategorie vyhrazena značce Renault. Dacia má být více o osobních vozech, namísto fleetu chceme cílit na soukromníky. Nyní se tedy soustředíme na již zmiňovaný segment C osobních vozů, s užitkovými auty nepočítáme.

Když je řeč o segmentu C, zamíříte do něj také s elektromobilem?

Víte, mnoho značek dnes hlásí, že se stanou čistě elektrickými. My jsme ale první elektromobil Spring neuvedli z tohoto důvodu. Máme jej, protože jsme chtěli nabídnout malé elektrické auto do města za co možná nejnižší cenu. Tady Dacia našla své místo na trhu a dávalo nám to smysl. Ale mít dnes velké SUV s 90kWh baterií? Tam příležitost nevidíme.

Technicky to ale možné je…

Určitě! V rámci skupiny sdílíme platformu CMF-B, která je navržena pro auta různých velikostí, ale flexibilní je i z hlediska pohonů. Může být osazena spalovacím motorem, hybridem, plug-in hybridem i elektrickým pohonem, stejně tak LPG. Náš základ je kompatibilní s čímkoliv. Otázkou tedy není, jestli jednotlivé technologie začneme používat, ale kdy.

Vy osobně preferujete svébytné elektromobily, nebo elektrický pohon coby součást modelové řady?

Spring byl v tomto ohledu hodně specifický. Je to ostatně zajímavé auto s pestrou historií, zrozeno v Číně pro tamní zákazníky na zcela jiné platformě. V rámci globální evoluce Dacie a využití platformy CMF-B nám však dává větší smysl elektromobil coby doplnění modelové řady vedle dalších pohonů.

Třeba hybridů. Vaším prvním se stal poměrně nedávno Jogger. Proč právě tento model?

Je to jednoduché, jde o největší vůz v modelové řadě. Pořizují jej nejen tradiční zákazníci segmentu B, ale i C. A ti mají trochu jiné požadavky – chtějí o trochu více výkonu a automatickou převodovku. Zároveň nesmíme zapomínat na emise, Jogger je ostatně pořádný kus auta. V tomto všem nám hybridní Jogger pomáhá a proto nám jeho elektrifikace dává smysl.

Velkým tématem v souvislosti s emisemi jsou čtyřkolky. Jaká je budoucnost 4x4 ve vašich řadách?

To je dobrá otázka. Další věc, kterou řešíme prakticky každý den. Čtyřkolky jsou u naší značky velmi populární. Na některých trzích tvoří jejich podíl až pětasedmdesát procent, v Evropě je to čtvrtina. Samozřejmě čelíme zpřísňujícím se limitům emisí CO 2 . Na druhé straně ale pracujeme opravdu tvrdě na tom, abychom čtyřkolky v nabídce zachovali.