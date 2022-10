Nová Dacia Duster poodhaluje info o motorech: Konec dieselu a hybrid s LPG!

Třetí generace populárního SUV Dacia Duster by měla být představena již v roce 2024, jakou techniku ale nabídne?

Značka Dacia si v posledních letech vybudovala solidní renomé výrobce automobilů, které nabízí skvělý poměr ceny a výkonu. K tomu se však rozhodla přidat ještě větší důraz na lidi toužící po dobrodružství, což je ostatně patrné i ze současné a budoucí stylizace značky.

Nedílnou součástí nabídky přitom je a bude populární SUV Duster, které se v současnosti prodává ve druhé generaci. Poslední dobou se však dovídáme stále více informací o generaci třetí, která by měla dorazit v roce 2024. S nejnovějšími informacemi pak nyní přišla facebooková stránka RNews.cz, která se zaměřuje na exkluzivní informace ze světa skupiny Renault Group.

Jak už se dříve dostalo na veřejnost, nová Dacia Duster má být postavena na základech modulární platformy CMF-B, na které stojí i současné modely Sandero či Logan. Nyní se však na veřejnost začínají dostávat také informace o motorizacích. A podle všeho nás čekají velké změny.

Aby se automobilka dostala přes emisní normu Euro 7, bude se muset rozloučit s nepřímovstřikovými benzínovými motory. Nadále se však počítá s modely spalujícími LPG! Technologie přestavby přímovstřikových motorů na LPG sice bývá dražší, díky tovární přestavbě se však očekává, že se Dacii podaří tuto technologii zlevnit a zpřístupnit.

Základem pohonných jednotek by se měl stát benzínový turbem přeplňovaný tříválec 1.2 TCe, který bude standardně doplněn 48V mild-hybridní technologií. A to zřejmě i ve verzi schopné spalovat LPG. Motor by měl být dostupný s výkonem 120 a 140 koní, a s šestistupňovou manuální i automatickou převodovkou. S naftovou motorizací už se bohužel nepočítá.

I nová generace Dacie Duster by měla nabídnout volbu mezi pohonem jedné a dvou náprav, verze 4x4 by však podle současných spekulací mohla být dostupná jen s automatickou převodovkou. Zatím se však jedná pouze o spekulacích a na bližší informace si budeme muset počkat.

Podle RNews.cz by však již letos v prosinci mohl vzniknout první prototyp s finální karoserií, který by měl od ledna 2023 podstoupit testovací jízdy za polárním kruhem. Je tedy možné, že se začátkem příštího roku dočkáme i prvních špionážních snímků. V současnosti toho totiž o podobě vozu příliš nevíme, jeho design by se však mohl inspirovat u konceptů Bigster či Manifesto.