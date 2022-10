Renault vzal pařížský autosalon vážně. Ukazuje malé retro-elektro i budoucnost motorsportu

Poslední roky to s budoucností automobilových výstav vypadalo všelijak. Řada z nich se zrušila, Ženeva se přestěhovala do Kataru a posledním záchvěvem byla loňská akce v Mnichově, která se spíše než autům samotným věnovala alternativním způsobům mobility. Čest výjimkám, jako byla například výstavní premiéra Dacie Jogger.

Renault však vzal vážně i aktuální pařížský autosalon, který své brány otevřel novinářům právě dnes. Veřejnosti budou jednotlivé pavilony zpřístupněny od zítra. Ano, oproti někdejším velkolepým autoshow je to spíše komornější akce, zejména při obchůzce francouzských stánků se mi ale aspoň trochu vrací vzpomínky na „staré dobré časy“.

Francouzská automobilka pojala svou prezentaci tradičně. Vše odstartovalo před devátou ráno tiskovou konferencí, na které byly odhaleny klíčové novinky. Prohlédnout jsme si mohli elektrický Mégane, koncept Scénicu, hlavním lákadlem jsou ale bezpochyby retro koncepty Renaultu 4 a Renaultu 5. Malá roztomilá autíčka, jejichž design se inspiruje historickými kousky z Francie. Zejména „pětka“ (uvidíme, jaký název ponese v sériové podobě) působí vskutku roztomile a coby nástupce už tak povedeného elektromobilu Renault Zoe by u zákazníků mohla slavit úspěch.

I „čtyřka“ vzhledově vychází ze svého někdejšího jmenovce, na rozdíl od menšího sourozence se ale řadí spíše mezi crossovery segmentu B. Renault na výstavišti ukazuje koncept s názvem 4Ever Trophy v dobrodružnějším pojetí. Když si ale odmyslíte veškeré ty offroadové prvky, zůstane vám design, který Renault pro svou elektrickou novinku nejspíš skutečně použije. Fandové retra se rozhodně mají na co těšit!

Opomenout však nesmíme ani ostatní značky skupiny. Fanoušci motorsportu si přijdu na své na stánku Alpine. Sportovní značka prezentuje možnosti alternativních pohonů pro příští roky. Prohlédnout si tak můžeme koncept hypersportu Alpine Alpenglow či elektrický prototyp Alpine A110 Eternité. Není divu, když se má tento malý sporťáček stát v nové generaci ryzím elektromobilem. Vystavena je rovněž maketa monopostu Formule 1 a skutečná přilba Estebana Ocona, se kterou letos závodil na domácí půdě ve Francii.

Celé své modelové portfolio přivezla do Paříže Dacia. Není se co divit, automobilka vyznačující se cenově dostupnými auty před časem kompletně proměnila svou vizuální identitu, kterou tady poprvé prezentuje široké veřejnosti. Pokud náš web sledujete pravidelně, určitě už dobře víte o přepracovaných přídích se zcela novým logem. To je vzadu nahrazeno nápisem Dacia, díky čemuž vypadají auta o poznání moderněji. Největší hvězdou je však suverénně koncept otevřeného dobrodružného SUV Manifesto. Na poměry značky něco dosud nevídaného… ostatně, posuďte sami v přiložené fotogalerii.

A pokud vás zajímají další novinky z pařížského autosalonu, sledujte v příštích hodinách naše stránky a instagramový profil @auto.cz. Poctivě v průběhu dne projdeme všechny klíčové novinky.