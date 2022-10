Dacia Manifesto vykreslena v sériové podobě. Byl by to šmrncovní městský prcek!

Na pařížském autosalonu vystavuje Dacia koncept terénního speciálu Manifesto. Zkusili jsme si představit, jak by asi vypadal v sériové produkci.

Koncept Dacia Manifesto je nejnovější vizí značky, která symbolizuje novou designovou identitu, ale zároveň přináší spoustu chytrých řešení, z nichž většina by klidně mohla zamířit do sériové produkce.

Auto jako takové se výroby nedočká, alespoň ne v podobě stylového terénního speciálu bez dveří a na obrovských kolech. Jeho proporce a styl by si však Dacia časem mohla propůjčit pro „civilnější“ sériový model. Takový, který projde homologačními procesy a výhledově jej budeme potkávat také na českých cestách. A právě takový kus jsme se pokusili nakreslit.

Video se připravuje ...

Tedy ne přímo my, ale náš kolega a grafik Honza Lušovský. Ten Manifesto situoval do méně dobrodružnějšího provedení. Šlo by spíše o typického zástupce malých městských aut, byť nekonvenční šmrncovní pojetí mu zůstává i nadále. Auto má nově dveře, okna, zrcátka a menší kola, jejichž design je propůjčen od Sandera.

Mezi dnešními produkčními prcky by Dacia Manifesto mohla konkurovat roztomilým projektům jako Opel Rocks-e nebo Citroën Ami. Manifesto je však delší a celkově prostornější. Otázkou zůstává, zdali by jezdilo výhradně na elektřinu, nebo by si v dnešní době ještě prosadilo spalovací motor. Ostatně právě Dacia byla na pařížském autosalonu snad jedinou značkou, která se nestyděla prezentovat auta na benzin a naftu.