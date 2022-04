Dacia slaví výrobu již 10 milionů automobilů, výročním vozem se stal Duster

Dvacátého dubna opustil brány rumunského závodu Mioveni crossover Dacia Duster v provedení Extreme a s šedým lakováním v odstínu Urban Grey, který má pro automobilku speciální význam. Právě tento Duster se totiž do historie zapíše jako vůz, kterým automobilka oslavila výrobu deseti milionů automobilů.

Automobilka Dacia přitom vznikla již v roce 1968 a na svůj první milion vyrobených automobilů musela čekat 17 let – tedy až do roku 1985. Dva miliony vyrobených automobilů si Dacia připsala o 13 let později, tedy v roce 1998.

Video se připravuje ...

V roce 1999 ovšem rumunskou značku Dacia koupila francouzská automobilka Renault, otevřela jí cesty na mezinárodní trhy a podělila se s ní o část svého know-how. V roce 2014 tak Dacia slavila již 5 milionů vyrobených vozidel a nyní, v roce 2022, již z výrobních linek sjelo 10 milionů automobilů.

„Jsme velmi hrdí, že jsme překročili symbolický milník produkce 10 milionů vozidel. Tento výsledek odměňuje pragmatickou vizi automobilu zaměřenou na to, co je pro zákazníky skutečně důležité,“ uvedl Denis Le Vot, CEO značky Dacia. „Dacia bude růst z našich zkušeností a nadále bude zákazníkům nabízet atraktivní vozidla, která jsou uzpůsobena jejich životnímu stylu.“

Připomeňme, že prvním modelem v nabídce automobilky byla Dacia 1100, která se začala vyrábět v srpnu 1968. V dalším roce následovalo představení modelu 1300 a rodiny odvozených modelů, které se těšily vysoké popularitě. Ostatně ve výrobě zůstaly 35 let a jen model 1300 se prodal v počtu 2,3 milionu kusů.

Dnes má automobilka v nabídce modely Sandero, Sandero Stepway, Logan, Duster, Jogger a Lodgy. Navíc Dacia nabízí i elektrický model Spring, jeden z nejdostupnějších elektromobilů na evropském trhu.