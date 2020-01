Dakar 2020, 6. etapa - Michek si polepšil, Krejčí se zranil

Poslední etapa před sobotním dnem odpočinku vedla z Ha Ilu do Rijádu. Byla dlouhá 830 kilometrů a z toho 478 tvořil úsek rychlostní zkoušky. Podle organizátorů nastala dramatická změna scenerie a všechny kilometry byly vedeny výhradně pískem. Po relativně rychlé první sekci se dostali jezdci do dun. Podle roadbooku měli mít výhodu především ti účastníci, kteří mají hodně zkušeností z pouští v africké Sahaře nebo z jihoamerické Atacamy.

Michkovi to šlapalo, Engel se zlobil

Na nejlepší výsledek na letošním Dakaru dosáhl Martin Michek, který byl osmnáctý a v průběžném pořadí se vyšplhal na šestnáctou pozici. Český závodník si vytyčil před letošním ročníkem za cíl být nejlepším nováčkem. Aktuálně mu k tomu chybí 2:20 minuty, které ztrácí na Španěla Jaume Betriu, který je o místo před ním. „Osmnácté místo v etapě je super. Krásně to odsejpalo až jedno místo kousek před cílem. Trochu jsem „zakufroval“ a dojela mě malá skupina. Škoda, mohlo to být o dvě minuty lepší, ale i tak se určitě nemusím stydět,“ prohlásil Michek těsně před tím, než vyrazil do bivaku.

Nespokojený byl naopak jeho týmový kolega Milan Engel, který dokončil etapu na třicátém místě a zlobil se sám na sebe. „Jela se hrozná palba, stačila malá chybička a člověk hned začal hrozně ztrácet. Jednou jsem zabloudil asi osm kilometrů, na vině byla moje špatná orientace na waypoint (časová kontrola), za který byla hodinová penalizace. Musel jsem se osm kilometrů vracet a stálo mě to asi dvanáct minut. Navíc jsem šel dvakrát k zemi. Vždycky na dunách, které byly ostré a prudce se lámaly. Dvakrát se mi povedlo skočit a motorka spadla na mě. Naštěstí se nic vážného nestalo. Aby toho nebylo málo, při příjezdu do tankovací zóny jsem měl na zadní kole namotaný drát jako adventní věnec. Naštěstí to spravila rychlá oprava,“ komentoval Engel svoje aktuální pocity krátce poté, co projel cílem zkoušky.

Bohužel české motocyklové řady přišly o jednoho svého zástupce. Na 350. kilometru měřeného testu spadl Roman Krejčí a zraněné rameno mu nedovolilo pokračovat. Je to škoda o to větší, že byl v tu chvíli na třetím místě v hodnocení Original Motul, což je klasifikace soukromých jezdců.

Prokopa trápí výkon, Nikolajev ze hry

V kategorii automobilů byl v šesté etapě Martin Prokop (Ford) patnáctý a o jedno místo lépe je v aktuálním hodnocení. Ovšem ke spokojenosti má hodně daleko. „Tahle etapa byla bez jediného problému, bez navigačního zádrhelu, ale čas je prostě hrozný. Dali jsme do toho všechno, ale není to nikde vidět. Dneska se jelo šedesát procent na plný plyn po planinách mezi dunami a tam zkrátka ztrácíme. Pověsil se za jedno žluté čínské auto a on mi zkrátka ujelo. Kluk, kterého jsem dříve neřešil, tak teď na něj nestačím, to je docela demotivující. Rozhodně to však nevzdáváme a válčíme dál,“ uvedl Prokop.

Nejlepším českým kamionem v šesté etapě bylo iveko, které řídil Martin Macík a v cíli byl šestý. „Byla to hrozně dlouhá etapa a letělo se celý den náramně. Občas jsme se honili s několika kamiony, ale někteří jsou zkrátka rychlejší. Svůj podíl na tom má rozdíl v jejich automatické a naší klasické převodovce, s tím však teď nic nenaděláme. Náš Karel (kamion) funguje náramně. Těšíme se na den odpočinku v Rijádu, ale nesmíme nic podcenit. Organizátoři slibují na druhou půlku Dakaru hodně těžké erzety,“ uvedl Macík.

V průběžném pořadí je na pátém místě, o devět minut za dalším českým jezdcem Alešem Lopraisem (Praga), který v pátek 10. ledna oslavil svoje čtyřicáté narozeniny a stále se drží na čtvrtém místě. V kategorii nejtěžších závodních vozů je ze hry čtyřnásobný vítěz Dakaru a premiant posledních tří ročníků Rus Edouard Nikolajev (Kamaz). Ve čtvrteční etapě se mu rozletělo turbodmychadlo, což viděl kolem něj jedoucí Aleš Loprais. Rusové dlouho opravovali a přijeli do bivaku až v půl sedmé ráno. Ovšem na 33. kilometru páteční erzety se kamaz definitivně zastavil.

Alonso se šplhá nahoru

Kategorii motocyklů ovládl její lídr Američan Ricky Brabec na tovární hondě. Vyhrál podruhé v letošním ročníku a zvýšil svůj náskok na druhého v pořadí Chilana Pablo Quintanillu na téměř jednadvacet minut. Třetí je obhájce loňského prvenství Australan Toby Price na tovární KTM, jehož manko se prohloubilo na 25:35 minuty. Skvěle si i nadále vede Američan Skyler Howes, jenž jede v českém týmu Ondřeje Klymčiwa. V polovině soutěže je absolutním pořadí na skvělém osmém místě.

Z druhého etapového vítězství v letošním Dakaru se v kategorii automobilů radoval Francouz Stéphane Peterhansel z továrního X-Raid Mini. Třináctinásobný vítěz soutěže snížil svou ztrátu na 16:18 minuty na vedoucího Španěla Carlose Sainze, který je jeho týmovým kolegou. Šestý dojel v pátek pilot formule 1 Fernando Alonso se ztrátou pouhých 7:56 minuty. Od druhé etapy, kde ztratil dvě a půl hodiny poté, co ulomil kolo, si již dokázal polepšit ze 48. na 16. místo.

Výsledky 5. etapy

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 4:36:28; 2. Barreda Bort (Šp./Honda) +1:34; 3. Walkner +2:45; … 18. Michek (ČR/KTM) +24:07; 30. Engel (ČR/KTM) +47:35; 42. J. Brabec (ČR/KTM) +1:08:38; 47. Vlček (ČR/KTM) +1:17:43; 90. Veselý (ČR/Husqvarna) 2:36:11.

Automobily: 1. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) 4:27:17; 2. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +1:35; 3. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +3:22; … 15. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +30:23; 24. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford F150) +48:13; 28. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +1:03:38; 26. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +1:01:45; 30. +1:11:30;.

Čtyřkolky: 1. Vitse (Fr./Yamaha) 5:54:23; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +3:36; 3. Casale (Chile/Yamaha) +6:27;.

SSV: 1. Farres Guel, Monleon (Šp./Can-Am) 5:27:25; 2. . Lopez Contadro, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) +1:22; 3. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) +4:59.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 4:56:18; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +4:21; 3. Vjazovič (Běl./MAZ) +12:32; … 6. Macík (ČR/Iveco) +20:57; 7. Loprais (ČR/Praga) +21:55; 14. Šoltys (ČR/Tatra) +55:18.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky po 5. etapě

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 23:43:47; 2. 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +20:56; 3. Price (Austrálie/KTM) +25:39; … 16. Michek (ČR/KTM) +2:26:28; 28. Engel (ČR/KTM) +3:58:47; 37. J. Brabec (ČR/KTM) +5:51:31; 44. Vlček (ČR/KTM) +7:44:22; 90. Veselý (ČR/Husqvarna) +15:09:03.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 23:33:03; 2. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +7:48; 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) +16:20; … 14. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +2:50:01; 20. Zapletal, Sýkora (ČR/SR/Ford F150) +4:21:11; 29. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +6:39:09; .

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 30:11:37; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +35:12; 3. Sonik (Pol./Yamaha) +1:07:17.

SSV: 1. Lopez Contadro, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 28:52:26; 2. Currie, Berriman (USA/Can-Am) +9:48; 3. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can-Am) +30:24.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 25:06:20; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +19:14; 3. Vjazovič (Běl./MAZ) +36:30; 4. Loprais (ČR/Praga) +1:51:13; 5. Macík (ČR/Iveco) +1:59:27; … 9. Šoltys (ČR/Tatra) +3:50:02.

Výsledky jsou neoficiální.