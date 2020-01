Rallye Dakar 2020: 5. etapa - Motorkářům se dařilo, Prokop hasil auto

Aktuální úsek trati měří 563 kilometrů, z toho je 353 vedeno jako rychlostní zkouška. Účastníci soutěže se vydali mezi obrovské duny, které slouží jako důležité orientační body, aby pořadatelé zamezili velkým chybám v navigaci. Velká působivá dunová pole budou občas ve sjezdech smíšena s rozptýlenou pouštní trávou a ta vyžaduje pokročilé řidičské dovednosti.

Engel se znovu ukázal

Své schopnosti opět dokázal Milan Engel z týmu Orion Moto Racing Group, který dojížděl ve středu rychlostní zkoušku i spojovací úsek po ráfku zadního kola. Vinou ztráty půldruhé hodiny se propadl z 22. na 34. místo, ale zásluhou čtvrtečního výkonu si polepšil o pět příček na 29. pozici. Kromě českých závodníků stojí za připomenutí i výkon Američana Skylera Howese, jenž startuje v českém týmu Ondřeje Klymčiwa a aktuálně je dokonce na devátém místě před Slovákem Štefanem Svitkem.

Dramatické chvíle zažil sedmdesát kilometrů před cílem etapy Martin Prokop, který měl problémy s kloubem poloosy, jenž se zadřel. „Hořel nám celý levý zadek auta. Museli jsme nejprve hasit a pak teprve tu rozpálenou poloosu vyndat, opravit a zase dostat všechno zpátky dohromady. Stálo nás to hodně času, vypadli jsme z první desítky, a kdo ví, zda se tam znovu dostaneme. Letos je všechno proti nám, ale nevzdáváme to,“ řekl Prokop.

Macík ohnul spojovačku

Bez starostí nebyl ani Martin Macík v kategorii kamionů. „Na osmdesátém kilometru jsme dojeli Van Kasterena s ivekem, který prášil nám, my zase Rusovi Nikolejovi, co byl za námi. Najednou přišla rána, asi jsem měl blbě vytočená kola. Ohnuli jsme spojovací tyč řízení a trvalo nám skoro půl hodiny, než se nám to podařilo opravit. Pak přišlo naše zběsilé tempo a bylo to přes duny fakt nádherné svezení. Zajímavý okamžik jsme zažili v neutralizačním úseku, kde dva renaulty měnili kolo a to je zakázané. Náš kamarád Van Kasteren nám říkal, že na ně podá protest, tak uvidíme,“ uzavřel své hodnocení Macík.

V průběžném pořadí klesl na páté místo za Aleše Lopraise, který byl v páté etapě pátý a polepšil si na čtvrtou pozici. Kategorii kamionů ovládli druhý den po sobě ruské kamazy a znovu obsadily první tři místa. V průběžném pořadí vede Andrej Karginov před Antonem Šibalovem (oba Kamaz). Ovšem s odstupem jen 24 minut se drží Bělorus Siarhej Vjazovič s kamionem MAZ a hned za ním jsou Aleš Loprais (Praga) a Martin Macík (Iveco). Další český zástupce Martin Šoltys (Buggyra) byl v etapě čtrnáctý a průběžně je na deváté pozici.

Sainz se drží, Sunderland mimo

V kategorii motocyklů si připsal druhé letošní etapové prvenství obhájce loňského prvenství Australan Toby Price na tovární KTM. V průběžném pořadí se posunul na druhé místo, devět minut za vedoucího Američana Rickyho Brabce na tovární hondě. Rakouská značka KTM vládne již osmnáct let na Dakaru kategorii motocyklů a soupeři by ji rádi sesadili, což se jim zatím průběžně daří. Druhý člen továrního týmu KTM Rakušan Matthias Walkner je zatím šestý. Bohužel ze hry vypadl jejich kolega Brit Sam Sunderland. Ten havaroval na 187. kilometru rychlostní zkoušky, zranil si záda a levé rameno. Po francouzských členech tovární Yamahy Adrienovi van Beverenovi a Xavierovi de Soultriatovi je dalším z favoritů, který letošní ročník nedokončí.

Automobilům vládne již tři dny dvojnásobný mistr světa v rallye Carlos Sainz z týmu X-Raid Mini. Sedmapadesátiletý Španěl vyhrál letos podruhé etapu, ale v čele pořadí má náskok pouhých šest minut. V těsném dosahu za ním je třetí den loňský vítěz Katařan Nasser Al-Attiyah (Toyota), který zná saúdskoarabské terény velmi dobře. Vždyť do své země to má jen pár stovek kilometrů. Na svou příležitost čeká třetí v pořadí Francouz Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini), který má manko na lídra jen necelých osmnáct minut a určitě rád by si připsal čtrnáctou výhru na této soutěži.

Poslední etapou před sobotním dnem odpočinku bude šestá z Ha Ilu do Rijádu. Je dlouhá 830 kilometrů a z toho 478 tvoří úsek rychlostní zkoušky. Nastane dramatická změna scenerie a všechny kilometry jsou vedeny výhradně pískem. Po relativně rychlé první sekci budou mít experti na překážky v dunách výhodu. Řidiči, kteří mají zkušenosti z pouští Sahara nebo Atacama, dostanou příležitost je využít.

Výsledky 5. etapy

Motocykly: 1. Price (Austrálie/KTM) +3:57:33; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +1:12; 3. Short (USA/Husqvarna) +2:31;… 22. Michek (ČR/KTM) +25:19; 30. Engel (ČR/KTM) +30:36; 43. Krejčí (ČR/KTM) +57:25; 50. J. Brabec (ČR/KTM) +1:07:46; 21. Vlček (ČR/KTM) +1:09:00; 99. Veselý (ČR/Husqvarna) 2:43:38.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 3:52:01; 2. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +2:56; 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) +6:11; … 20. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford F150) +46:24; 26. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +1:01:45; 30. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +1:11:30; 34. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +1:21:24.

Čtyřkolky: 1. Dutu (Fr./Yamaha) 5:07:44; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +47 s; 3. Casale (Chile/Yamaha) +2:16; … 11. Tůma (ČR/Yamaha) +45:51.

SSV: 1. Despres, Horn (Fr./OT3) 4:40:43; 2. Domzala, Marton (Pol./Can-Am) +41 s; 3. Rautenbach, Bianchi Prata (Zimbabwe, Port./PH-Sport Zephyr) +4:14; … 15. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) +37:42.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 4:12:04; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +3:06; 3. Karginov (Rus./Kamaz) +3:15; … 5. Loprais (ČR/Praga) +23:38; 8. Macík (ČR/Iveco) +42:29; 14. Šoltys (ČR/Tatra) +50:54.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky po 5. etapě

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 19:07:19; 2. Price (Austrálie/KTM) +9:06; 3. K. Benavides (Arg./Honda) +1:32; … 22. Michek (ČR/KTM) +2:02:21; 29. Engel (ČR/KTM) +3:11:12; 38. J. Brabec (ČR/KTM) +4:42:53; 43. Krejčí (ČR/KTM) +6:04:36; 44. Vlček (ČR/KTM) +6:21:39; 96. Veselý (ČR/Husqvarna) +12:32:52.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 19:04:13; 2. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +5:59; 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) +17:53; … 14. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +2:21:11; 19. Zapletal, Sýkora (ČR/SR/Ford F150) +3:34:31; 25. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +5:10:14; 30. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +5:37:04.

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 24:10:47; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +31:37; 3. Vitse (Fr./Yamaha) +41:39; … 10. Tůma (ČR/Yamaha) +5:32:42.

SSV: 1. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can-Am) 23:21:52; 2. Currie, Berriman (USA/Can-Am) +1:10; 3. Lopez Contadro, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) +1:47; … 30. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) +9:46:29.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 20:10:02; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +14:53; 3. Vjazovič (Běl./MAZ) +23:58; 4. Loprais (ČR/Praga) +1:29:18; 5. Macík (ČR/Iveco) +1:38:30; … 9. Šoltys (ČR/Tatra) +2:54:44.

Výsledky jsou neoficiální.