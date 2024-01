Dakar 2024: Podmol ztloustl, posílil a těší se na duny

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Proto, aby se to neopakovalo, se úspěšný freestyle motokrosař zaměřil v přípravě na vytrvalost, celkovou kondici a rovnováhu. „Zároveň vím, že není potřeba se hned v úvodu někam hnát, Dakar je dlouhý a pekelný závod,“ prohlásil Podmol. V roce 2021 skončil na 31. místě a v některých etapách se přiblížil k nejlepší dvacítce celkového pořadí.

Ví, že má své kvality, zkušenosti a velké odhlodání. A rád by to prodal na nadcházejícím ročníku. V Saudské Arábii pojede v kategorii bez asistence. „Poslední fáze přípravy proběhla dobře, dolaďoval jsem fyzičku, měl jsem trénink na motorce. Jak opadl sníh, vyrazil do Pánova u Hodonína na tamní písčitou dráhu. Z přípravy mám dobrý pocit,“ dodal Podmol, který si zařizoval kompletně všechno sám.

Jedl, co se dalo

Ještě v polovině prosince absolvoval FMX Gladiator Games, tedy tradiční freestyle motokrosovou akci v pražské O2 aréně. „V odpoledním závodě jsem se prokousal až do finále, což bylo neočekávané. Hodně jsem se kontroval a šetřil, O2 aréna je menší a klouzavá, stačila chybička a mohl z toho být velký průšvih,“ doplnil Podmol, mistr světa freestyle motokrosu z roku 2010.

Před novým ročníkem se Podmol zaměřil na posilování, vytrvalostní tréninky a balanční cviky. Vše driloval v pravidelném režimu s Karlem Kolpekem, kondičním trenérem a výživovým poradcem. „Začali jsme někdy v srpnu a společně se mnou absolvoval hodně tréninků, dohromady vymýšlíme plán přípravy,“ doplnil Podmol, který nedržel žádnou dietu. „Naopak jsem se snažil jíst, co se dalo, abych přibral a posilnil. Užíval jsem také různé směsi ze superpotravin od značky Gaia.“

Podmol pojede v kategorii Original by Motul, tedy bez asistence. Po dojezdu do cíle si bude muset motorku servisovat zcela sám. To si vyzkoušel letos v Rumunsku, kde skončil na skvělém druhém místě v celkovém pořadí. „Doufám, že na motorce moc práce nebude. Klasický servis zas není nic složitého,“ dodal Podmol, tvůrce několika freestyle motokrosových triků.

Roadbooku se nebojí

Legendární český motocyklový závodník se nejvíce těší na duny. „Po mých zkušenostech z roku 2021 bylo na trase dun tak ze třiceti procent. Zbytek tvořilo kamení, polní cesty nebo řečiště, což úplně zábava není. Vlastně v dunách jsem byl naposledy před třemi lety, v loňském ročníku jsem se k nim ani nedostal,“ dodal Podmol.

Strach nemá ani z digitální navigace, naopak. „Na nový roadbook se celkem těším, odpadne nám ranní namotávání papíru, což po pár dnech s bolavými prsty byl celkem boj. Doufám, že se ten tablet nebude sekat nebo psát nějaké errory... Ještě nikdy jsem s digitálem nejel,“ prohlásil Podmol, který v posledním loňském dni zveřejnil svůj nový film – Cesta za snem a bezvědomím. Týká se loňského ročníku Dakarské rallye a přípravy na něj. Film je k vidění na youtube kanálu Podmola zcela zdarma.