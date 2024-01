Dakar 2024, 6. etapa: Macík ovládl peklo a vede před Lopraisem, Prokop šel dopředu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Etapa 48H Chrono byla novinkou letošního ročníku. První den (čtvrtek) absolvovali účastníci tolik kilometrů, kolik stihli do šestnácté hodiny saúdskoarabského času, kdy byla soutěž přerušena. Jezdci a posádky museli dojet do nejbližšího ze sedmi bivaků. Tam přenocovali ve stanu a v pátek se vydali na zbývající část měřeného úseku, který byl pro každého různě dlouhý podle toho, v jakém bivaku zůstal. Nikdo ze soutěžících neznal po první části soutěže svůj čas a pozici, protože všichni měli zablokované mobilní telefony, aby neměli jakékoliv kontakty s okolím.

Prokop šetřil Shreka

Prokop obsadil v etapě po dodatečných penalizacích šesté místo, což je jeho letošní nejlepší etapový výsledek. Na vítězného Francouze Sébastiena Loeba ztratil 36:34 minuty. K posunu v průběžném pořadí mu pomohly i problémy soupeřů. Už ve čtvrtek zastavila havárie dosavadního lídra Jazída Rádžhího ze Saúdské Arábie. V pátečním pokračování měl velké technické problémy šampion z předešlých dvou let Katařan Násir Attíja, který ztratil opravou skoro tři hodiny. „Byla to nejdelší etapa v našem životě. Máme hroznou radost, že jsme v cíli. Shrek to zvládl fantasticky, i když jsme ho šetřili. Snažili jsme si hledat svou cestu, abychom nezatěžovali diferenciál a poloosy. Pořadatel byl asi překvapený, jak jsme jeli všichni pomalé tempo. V těch měkkých dunách to nešlo projet rychleji,“ komentoval svoje bezprostřední dojmy Prokop.

V průběžném pořadí se posunul z dvanáctého na sedmé místo. „Dvojetapa byl skvělý koncept, my jsme si ho užili. Byl to zážitek, na který nezapomeneme. Noc byla taky zajímavá, ohřáli jsme plechovku a skočili do spacáku. Teď nás čeká přesun do Rijádu a den volna,“ dodal český závodník.

Video se připravuje ...

Čenda vyjel Alpy

Macík vedl již po první části etapy a ve strhujícím tempu pokračoval i druhý den. A také díky penalizacím soupeřů vyhrál s více jak hodinovou převahou. „Máme za sebou dva dny v obrovských členitých dunách, přespání v polních podmínkách ve stanech a najeto víc jak 500 kilometrů. Myslím, že s kamionem jsem se naprosto sžil a díky tomu jsem schopný se pouštět do věcí, na které bych se třeba dříve netroufl. Mám ohromnou radost, že jsme to společně s klukama zvládli. Musím poděkovat všem lidem z MM Technology, kteří připravili auto, které vydrželo úplně všechno. Čenda (kamion) mě podržel, tak, kde jsem to potřeboval. Jsme všichni plni obrovských emocí a první část Dakaru se fakt povedla,“ řekl Macík.

Navigátor František Tomášek k tomu dodal: „V závěru druhého dne byla jedna navigační past. Zajeli jsme si pět kilometrů, abychom chytli waypoint a vyplatilo se nám to.“ Nadšený byl také mechanik David Švanda: „Na to, jaké jsme museli občas vyjet Alpy, je na tom Čenda dobře. Máme trochu poškozené blatníky a kapotu, ale to je kosmetika. Každopádně za mě nezapomenutelná etapa, ve které se Čenda opět osvědčil.“

Video se připravuje ...

Loprais si polepšil

Noc ze čtvrtka na pátek strávila posádka Instaforex Loprais Praga Teamu v improvizovaném bivaku na 294. kilometru speciálky, a tak ji čekalo ještě dalších 253 kilometrů do cíle testu. Ten dokončila mezi kamiony na třetím místě a díky tomu se v průběžné klasifikaci posunula na druhou pozici. Aleše Lopraise nyní dělí hodina a 16 minut od vedoucího Martina Macíka, před třetím Nizozemcem Mitchelem van den Brinkem má k dobru 33 minut. „Nejlepší etapa, jakou jsem kdy jel. Ale jednou mi to stačilo,“ usmíval se po návratu do bivaku v Šubajtá navigátor Jaroslav Valtr mladší. „Aleš jel opravdu suprově. Řešili jsme jen pár couvání a jednou jsme museli z auta, jinak nic zásadního.“

„Hned začátek speciálky byl opravdu mazec,“ doplňuje Aleš Loprais. „Krátce po startu jsme projížděli pohřebištěm několika kamionů, takže jsme se museli trochu odklonit od tratě, abychom tímto místem projeli. I později to bylo velmi složité, protože jsme v rozrytých dunách předjížděli desítky aut. V závěru čtvrteční části jsme trochu dříve sjeli z téměř kilometrové duny a minuli waypoint, jehož neprojetí je penalizováno patnácti minutami. Ale byla už skoro tma a nedalo se pro něj vyšplhat. Druhý den jsme už letěli a předjeli dva kamiony. Lépe to nešlo. Jsem vděčný, že jsme v cíli,“ oddechl si frenštátský závodník. Se svou Lady, jak závodní pragovce přezdívá, ujel během prvního týdne Dakaru zhruba 4200 kilometrů, z toho 2200 v rámci rychlostních zkoušek.

Obrovskou porci však má stále ještě před sebou. I když se to může zdát až neuvěřitelné (a zvlášť pod vlivem čerstvých dojmů z dvoudenního závodění v poušti Rub al-Chálí), pokud jde o kilometry rychlostních zkoušek, nejsou posádky kamionů stále ani v polovině. Na druhý týden soutěže totiž organizátoři naplánovali dalších 2379 kilometrů měřených speciálek! Celkově dělí účastníky soutěže od cílové rampy v Janbu ještě skoro 3800 kilometrů.

Podmol si prožil drama

Martyrium si opět zažil Libor Podmol, který byl rád, že mu otok kolem pravého oka trochu splaskl a už podle svých slov viděl lépe. „Hned jak jsem přijel do dun, tak jsem zjistil, že mi vypadává dvojka. Jel jsem, jak to šlo, dvakrát musel zastavit, protože motorka vařila. Sundal jsem nádrže, ale nezjistil žádný problém. Dojížděl jsem už za tmy. Posledních patnáct kilometrů do druhého bivaku bylo opravu strašidelných. Už tam na mě čekali David Pabiška, Martin Prokeš a Slovák Juraj Varga. Udělali jsme si ohýnek, bylo to také skautské,“ říkal Podmol.

Druhý den ráno zjistil, že nefunguje větrák, takže se musel smířit s tím, že motorka bude zase vařit. „Přihodilo se mi to dvakrát, když jsem v dunách zpomalil. Ale to nebyly jediné problémy. Snažil jsem se jet ve vyjetých stopách, ale zakufroval v trase automobilů a zajel si dvacet kilometrů. Pak začaly problémy s benzinem. Když jsem vytahoval motorku z písku, vytekl mi benzin na obě ruce. Posledních sto kilometrů jsem se modlil, abych dojel. Nakonec mi v nádrži zůstalo asi půldruhého litru,“ uzavřel Podmol své líčení.

Zraněné zápěstí limitovalo výsledkově nejlepšího českého jezdce Martina Michka, který dokončil etapu jako sedmnáctý s hodinovou ztrátou. „Chtěl jsem si to užít, ale bojoval jsem trochu sám se sebou. Ruka po nehodě z páté etapy mě dost zlobí, je hodně nafouknutá. Při každém nárazu, při každé duně ji držím v křeči. Oči by jely, tělo by jelo, ale můj výkon byl kvůli tomu na padesáti procentech. Nešlo dělat víc, i když bych chtěl. Naštěstí se mi podařilo zvolit takové tempo, díky kterému se snažím dojet do cíle. Snad se z toho všeho dostanu také po dni volna,“ popsal své dojmy český jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

Výsledky Rallye Dakar 2024 – 6. etapa

Motocykly: 1. Van Beveren (Fr./Honda) 7:57:29; 3. Price (Aus.KTM) +4:13; 3. Brabec +5:02; … 17. Michek (ČR/KTM) +1:03:21; 18. Engel (ČR/KTM) +1:08:49; 29. Brabec (ČR/KTM) +1:26:26; 30. Romančík (ČR/KTM) +1:55:47; 49. Pabiška (ČR/KTM) +3:12:26; 51. Prokeš (ČR/KTM) +3:16:54; 73. Podmol (ČR/Husqvarna) +4:31:05.

Automobily: 1. Loeb (Fr./Prodrive Hunter) 7:21:56; 2. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) +2:01; 3. Ekström, Bergqvist (Švéd./Audi RS Q e-tron) +10:55; … 6. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +36:34; 40. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +4:36:31; 47. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +18:25:10.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 8:35:53; 2. Van den Brink (Iveco) +1:05:41; 3. Loprais (ČR/Praga) +1:12:40; 12. M. Valtr (Iveco) +60:29:12.

Classic: 1. Santaolalla Milla, Viňas (Šp./Toyota Land Cruiser) 92 bodů; 2. Traglio, Briani (It./Nissan Pathfinder) 95; 3. Gublin, Sousa (Fr./Land Rover Defender) 126; … 7. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 205; 53. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 5000; 69. Vinš, Hovorka (ČR/Mitsubishi Pajero) 5000.

Průběžné pořadí Rallye Dakar 2024 (po 6. etapě)

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 27:11:21; 2. Branch (Botswana/Hero) +51; 3. Van Beveren (Fr./Honda) +9:21; … 11. Michek (ČR/KTM) +1:34:24; 19. Engel (ČR/KTM) +2:51:24; 23. Brabec (ČR/KTM) +3:45:34; 44. Prokeš (ČR/KTM) +8:09:24; 47. Pabiška (ČR/KTM) +8:36:00; 59. Podmol (ČR/Husqvarna) +11:14:04; 106. Romančík (ČR/KTM) +78:08:21

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) 24:59:32; 2. Ekström, Bergqvist (Švéd./Audi RS Q e-tron) +20:21; 3. Loeb (Fr./Prodrive Hunter) +29:31; … 7. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +1:35:04; 34. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +9:28:04; 41. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +22:15:05.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) +28:59:18; 2. Loprais (ČR/Praga) +1:16:42; 3. Van den Brink (Iveco) +1:49:59; … 11. M. Valtr (Iveco) +65:14:50.

Classic: 1. Santaolalla Milla, Viňas (Šp./Toyota Land Cruiser) 314 bodů; 2. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 400; 3. Bedeschi, Bottallo (It./Toyota BJ71) 504; 41. Vinš, Hovorka (ČR/Mitsubishi Pajero) 9410; 65. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 18 796.