Dakar 2024, 7. etapa: Macík vyhrál etapu, gesto českého motorkáře

První část etapy, která otevírala druhou část soutěže, představovala kaňonové bludiště s neustálými změnami směru. Dokonalí surfaři na dunách nechali promluvit své dovednosti v intenzivní sekci dun. Účastníky soutěže čekala 873 kilometrů a z toho bylo 483 měřených.

Shrek poprvé zazlobil

Etapu, která protínala některé úseky plné kamení z úvodu soutěže začal Prokop dokonce na čtvrtém místě. Pak však přišly potíže s motorem, které nakonec se spolujezdcem zvládl a dojel na dvanáctém místě. Postoupil však na šestém místo, což je maximum českého závodníka z let 2019 a 2023. Technické problémy měl v té době druhý v pořadí Švéd Mattias Ekström (Audi RS Q e-tron), který zastavil na 47. kilometru s technickými problémy a ztratil přes čtyři hodiny. Jeho potíže prospěly nejenom Prokopovi, ale také Francouzi Sébastienu Loebovi (Prodrive Hunter), který vyhrál etapu a stáhl své časové manko na vedoucí Španěla Carlose Sainze (Audi RS Q e-tron) na rovných devatenáct minut.

„Byla to brutální a extrémně dlouhá etapa. Dostali jsme zabrat kamenitým terénem a od začátku to bylo navigačně složité. V polovině etapy Shrek (auto) poprvé zazlobil, začal škytat a odpojoval se motor. Stáhli jsme výkon na minimum, odpojili vstřik a nějak to jelo, i když strašně pomalu. Přes duny jsme se nemohli dostat a předjely nás dvě toyoty. V neutralizaci jsme všechno resetovali a fungovalo to lépe. Takže jsem rád, že jsme Shreka dovezli k mechanikům. V poslední části jsme si ještě užili drsnou navigaci, když jsme se museli několikrát vracet, ale nakonec jsme si s tím poradili a dokázali ještě poodjet pár autům, se kterými jsme se tam motali,“ zhodnotil Prokop průběh nedělního úseku.

České kamiony se drží

Macík jezdil od začátku etapy na průběžně třetím místě, na druhé se dostal na 341. kilometru a v závěru využil zaváhání Nizozemce Mitche van den Brinka. „Úplně mi to tentokrát nesedlo, necítil jsem se zcela ve své kůži. Od začátku jsme letěli společně s Mitchem a v dunách to pálil furt naplno a trochu nám odskočil. Pak udělal jeho navigátor chybu a toho jsme využili,“ popsal průběh dne Macík.

Druhé místo v průběžném pořadí udržel Aleš Loprais, který se podle časů z kontrolních průjezdů figuroval dlouho na druhém místě. V závěru však ztratil trochu času a na třetího v průběžné klasifikaci Van den Brinka má k dobrou stále ještě necelých patnáct minut.

Romančík dal kolo kamarádovi

V kategorii motocyklů jsme byli svědky gesta, které zaslouží uznání. Na 61. kilometru musel zůstat stát Milan Engel s prasklou rozetou na zadním kole, přestože dostal během dne odpočinku od mechaniků novou. Zastavil u něj Jaromír Romančík, který jede po technických problémech s velkou penalizací. „Od rána jsem měl zase problémy s elektrikou. Na přejezdu mi to chcíplo, ale chtěl jsem sbírat zkušenosti. Tak jsem odstartoval s penalizací 35 minut a pak viděl stát Milánka (Engla) s prasklou rozetou. Vůbec jsem neváhal a kolo mu dal, aby mohl pokračovat a dokončit závod. Já už nemám co ztratit. Jen doufám, že se mu to podaří a dojede do cíle,“ komentoval své velkorysé gesto Romančík.

Spokojený byl také další z českých motorkářů Dušan Drdaj, který po potížích se zadní nádrží jede s velkou penalizací. „Celý den byl zábavný a užil jsem si ho. Jsem rád, že mohu zase závodit. Startoval jsem ráno jako předposlední a potkal Járu (Romančíka) s rozebraným kolem. Říkal mi, že dal Milanovi kolo a ať jedu za ním. Když se mu něco stane, tak bych mu dal také nějaké díly. V cíli mi to ukázalo 28. místo, což je skvělé,“ uvedl Drdaj v cíli.

Levé zápěstí si dal nejlepší český motorkář Martin Michek (Orion – Moto Racing Group) přes den odpočinku celkem dohromady a etapu dokončil jedenáctý. Průběžně se posunul na desáté místo. „Stálo to zase hodně sil a hodně psychiky. Na 40. kilometru jsem měl pád, málem narazil do větších kamenů. Jsem trochu podrbaný. Ruka však vydržela. Potřebujeme teď hlavně štěstí a trochu pohody, aby se nám to vyvedlo a dojeli do cíle,“ popsal Michek své dojmy z etapy.

Podle oficiálního webu soutěže bude nadcházející den plný ostrých kontrastů a o něco jednodušší než předchozí etapa. Speciál se vydává na sever země na další písečný úsek. Nápadná změna prostředí připomene nutnost držet se v pohotovosti. Zde bude písek ustupovat kamenům, což vytvoří velmi členitý terén. Účastníci budou muset hodně kličkovat, aby se na cestě do Ha'ilu vyhnuli častým hrozbám defektů.

Podmola trápil benzin

Do etapy odstartoval Libor Podmol skvěle, byl jen 12 minut od nejrychlejších. „Na 250. kilometru jsem slyšel v motorce nějaké zvuky a ještě mi docházel benzín, nefungovala mi přední nádrž. Takže zpomalím, jedu na čtvrt plynu. Další tankovačka byla za 150 kilometrů, tak jsem plánoval dojet na zadní nádrž. Patnáct kilometrů před neutralizací jedu pomalu a najednou mě nějaký hrb na trati vykopl ze sedla. Letěl jsem přes řídítka, nenafoukl se mi airbag a bolí mě za krkem jak pes,“ popisoval trable na trati Podmol.

Bohužel mu šest kilometrů před neutralizací došel benzín v zadní nádrži. „Už jsem se smiřoval s tím, že to fakt nedokončím, zkejsnu nikde na trati. Nakonec jsem přišel na to, že je vypojená hadička v přední nádrži, tak jsem ji zapojil a jel dál. Ztratil jsem tam 25 minut. Měl to být den, kdy mě to začne bavit a dostanu se trochu dopředu. Ale zase jsem zůstal vzadu,“ štvalo Podmola. V celkovém pořadí je na 59. příčce, v kategorii bez asistence je devátý.

Výsledky – 7. etapa

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 5:18:33; 2. K. Benavides (Arg./KTM) +32; 3. L. Benavides (Arg./Husqvarna) +3:12; … 11. Michek (ČR/KTM) +16:23; 28. Drdaj (ČR/KTM) +1:11:51; 41. Pabiška (ČR/KTM) 11:24:47; 45. Prokeš (ČR/KTM) +1:35:55; 46. Brabec (ČR/KTM) +1:39:58; 58. Engel (ČR/KTM) +1:57:46; 65. Podmol (ČR/Husqvarna) +2:22:00.

Automobily: 1. Loeb (Fr./Prodrive Hunter) 4:56:39; 2. Moraes, Monleon (Braz., Fr./Toyota GR DKR Hilux) +7:06; 3. Al-Atíja, Bäumel (Katar, Fr./Prodrive Hunter) +9:47; … 12. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +26:07; 37. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +1:24:09; 45. Ouředník, Křípal (ČR/Toyota Hilux GR Overdrive) +2:11:52.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 5:40:52; 2. Van den Brink (Iveco) +39; 3. Loprais (ČR/Praga) +19:28.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 7. etapě)

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 32:37:20; 2. Branch (Botswana/Hero) +1; 3. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +6:48; … 10. Michek (ČR/KTM) +1:43:21; 22. Engel (ČR/KTM) +4:56:44; 24. Brabec (ČR/KTM) +5:18:06; 43. Prokeš (ČR/KTM) +9:57:53; 44. Pabiška (ČR/KTM) +9:59:21; 59. Podmol (ČR/Husqvarna) +13:28:38.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q e-tron) 30:06:42; 2. Loeb (Fr./Prodrive Hunter) +19:00; 3. Moraes, Monleon (Braz., Fr./Toyota GR DKR Hilux) +1:00:35; … 6. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +1:50:40; 28. Trněný, Ernst (ČR/Ford F 150) +10:41:42; 44. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota Hilux) +59:56:20.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) +34:40:10; 2. Loprais (ČR/Praga) +1:36:10; 3. Van den Brink (Iveco) +1:50:38.

Výsledky jsou neoficiální.