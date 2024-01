Dakar 2024: Dvě Češky jsou hitem slavné soutěže

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V létě 2022 se potkaly Holická s Olgou Roučkovou, která měla za sebou dakarské starty na čtyřkolce a s buginou. Pozvala Holickou na několik dní na Dakar 2023, kde startovala v kategorii Classic. Holická začala plánovat své dakarské dobrodružství a na radu Roučkové se rozhodla pro kategorii Classic. Její přítel jí řekl: „Musíš jet s 2CV, to bude nejlepší zábava.“ Barbora se věnuje motoristickému sportu od sezony 2013, kdy začala jezdit automobilové soutěže. Od roku 2014 výhradně ve vozech Citroën. „V mojí rodině se nikdo nevěnoval motoristickému sportu, ale mě zaujal,“ říká Holická.

Naopak navigátorka Lucie Engová je nositelkou slavného jména. Její otec Břetislav jezdil v sedmdesátých a osmdesátých let mistrovství Evropy cestovních vozů. V roce 1981 měl zásadní podíl na zisku titulu mistra Evropy pro značku Škoda. Její starší bratr Tomáš je dosud jediným Čechem, který jel závody formule 1. V roce 2001 startoval ve třech velkých cenách v barvách týmu Prost. Od roku 2014 se účastnila historických rallye s otcem Břetislavem a od sezony jezdí tyto soutěže právě s Tomášem.

Kachnu proslavili Četníci

Vůz 2CV slavil v roce 2023 pětasedmdesát let výročí od zahájení výroby. Kachna se mu začalo přezdívat pro jeho kolébavou jízdu v zatáčkách . V tehdejším Československu tento vůz proslavily „četnické“ filmy s Lousiem de Funesem. To také vedlo k anglické přesmyčce Duckstar(duck = kachna), ale oficiálně nese tým název Czech Samurais.

Závodní vůz, se kterým ženská posádka jede, pochází z roku 1979. „Našla jsem 2CV a specializovaného mechanika Tomáše Nerudu,“ vysvětlila Holická. Neruda dokázal zázraky, když přeměnil zrezivělé staré 2CV na plně připravený dakarský speciál. Český popový umělec Josef Ratajse postaral o zcela originální vzhled vozu a doplnil ho srdíčky.

Hlavní vylepšení čtyřiačtyřicetiletézávodní Kačeny zasahují do podvozku. Vůzmá nový odolnější podvozkový rám, vyztužená ramena, těhlice s čepy z Berlinga nebo stabilizátor z Citroënu AmiSuper. V poušti se nebude tolik naklánět a speciální jsou i zdvojené horizontální tlumiče – každé kolo má dva. Z původní dvouválcové šestistovky je nová vylepšená jednotka s větším zdvihovým objemem 650 cm3 a odhadovaným maximálním výkonem 35 koní. Hmotnost se pohybuje na hranici 650 kilogramů.

Tomáš drží doma palce

Počínání své sestry samozřejmě intenzivně sleduje bratr Tomáš, který se zúčastnil Dakaru 2021 s buginou. „Sleduji je takřka na nonstop na mapě a od Tomáše Nerudydostávám informace a fotky. S navigací radil před soutěží Lucii legendární Josef Kalina a ještě někteří další zkušení borci. Classic se navíc jede jako jízda pravidelnosti, což je odlišné od běžné klasifikace. Lucka i Barbora šly do soutěže s cílem užít si jí a byly připraveny řešit každý den nějaké problémy. Zatím si počínají skvěle a baví je to. Doufám, že to dotáhnou co nejdále,“ říká Tomáš Enge.

Ve třetí etapě musel být citroën obou odvážných děvčat odtažen na laně kvůli proražené nádrži. V první části dvoudenní etapy 48 Chromo musely absolvovat dvě stě kilometrů na laně, protože měkkým pískem dun by jejich vůz úzkými pneumatikami neprojel. Zapojily se však do druhé části etapy a po sobotním dni odpočinku v Rijádu je čeká druhá polovina soutěže. V historii Rallye Dakar dosud žádná „Kachna“ do cíle soutěže nedojela. Češky Barbora Holická a Lucie Engová by chtěly být první a dotáhnout své odvážné putování do šťastného konce.