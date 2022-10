Další budoucnost Toyoty GR86? Možná s hybridním tříválcem

Základní ingredience pro Toyotu GT86/GR86 a jejího sourozence z dílny Subaru byly během uplynulých dvou generací stejné: nízká hmotnost, atmosférický motor, pohon zadních kol, manuální převodovka a hravé jízdní vlastnosti. S příští generací by se však mnohé mohlo změnit. Především tedy po technické stránce.

Na internetu se totiž objevily spekulace, mezi jinými na ně upozornil například japonský Best Car Web, podle kterých čeká nástupce současné Toyoty GR86 vcelku výrazná změna. Týkat by se měla platformy, motoru a dost možná dojde i na elektrifikaci.

Video se připravuje ...

Začněme ale od samotné platformy. Stávající platformu Subaru by měla nahradit nová platforma z dílny Toyoty. Údajně však nepůjde o platformu TNGA, ale upravenou starší platformu New N, původně použitou pro Lexus IS.

Tato platforma primárně pracuje s pohonem zadních kol, volitelně však nabízí možnost zástavby pohonu všech kol. Pro použití v nové generaci sportovního kupé by měla být platforma zkrácena, přesto by měla pořád nabídnout více místa pro posádku.

Další výrazná změna by se měla odehrát pod kapotou. Plochý atmosférický čtyřválec by totiž údajně mohl nahradit přeplňovaný 1,6litrový tříválec. Jak už asi správně tušíte, hlavním kandidátem bude jednotka G16E-GTS, používaná pod kapotou modelů GR Yaris a GR Corolla.

Tříválec by navíc měl těžit ze spolupráce s novým hybridním systémem, údajně Hybrid Max, převzatým z nové Toyoty Crown. Nové sportovní kupé by tak nemělo mít zas tak velké emise, jeho kombinovaný výkon by se navíc mohl pohybovat někde nad hranicí 300 koní. Tahle změna receptury na zábavu by však mohla mít hned dva háčky.

Tím prvním je zachování klasické manuální převodovky, jejíž vývoj pro hybridní systém (navíc u zřejmě u omezeného množství modelů) by automobilce nemusel finančně dávat smysl. Další otázkou je pak hmotnost, která s každou elektrifikací tradičně roste. Poměrně těžká by přitom měla být i nová platforma.

Zatím se jedná pouze o spekulace, na jejichž potvrzení/vyvrácení si nejspíš budeme muset ještě chvíli počkat. Z velké části bohužel dávají smysl, nabízí se však otázka, zda by příští generace Toybaru GR86/BRZ uvařená z nových ingrediencí stále byla tím zábavným a především dostupným sporťákem.