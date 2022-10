Další GR modely teď nečekejte, naznačil šéfinženýr Toyoty GR86

Toyota měla poměrně dlouhou dobu renomé výrobce kvalitních a spolehlivých aut, která jsou však trochu nudná. Změna přišla s modelem 86, po kterém následovala Supra a nadupaný Yaris. Dnes je na evropském trhu druhá generace modelu GR86, kterou doplňuje GR Supra a GR Yaris. Na vybraných trzích pak Toyota nabízí i GR Corollu s technikou Yarisu.

Všechny jmenované modely přitom nabízí fantastické zážitky za volantem, které uspokojí poměrně širokou paletu sportovně zaměřených řidičů. Jak ovšem v rozhovoru pro australský magazín Drive naznačil Yasunori Suezawa, šéfinženýr modelu GR86, další přírůstky modelů do rodiny GR se prý neplánují. Na některých trzích se přitom očekával příchod i sportovního sedanu GR Camry.

Ovšem zatímco paleta čistokrevných modelů GR by měla být konečná, tedy přinejmenším prozatím, do budoucna by se měla rozšířit nabídka lehce sportovních modelů ve verzi GR Sport, které dostávají upravený podvozek a desénové doplňky. Objevují se navíc spekulace, zda Suezawa mluvil pouze o modelech stávajících, ze kterých se už žádný nedočká verze GR, nebo i modelech budoucích.

Podle některých spekulací totiž existuje šance, že by se v čistokrevně sportovní verzi GR mohl objevit jak nedávno představený model Toyota Crown, tak i čistě elektrický model bZ4X. Přinejmenším se prý o GR verzích těchto modelů nyní diskutuje v automobilce, jak naznačují kolegové z Motor1.