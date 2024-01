Další část Prahy se ohradila vůči poplatku za vjezd do centra. Z dobrého důvodu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Základem zklidnění dopravy v centru je podle ní změna systému parkovacích zón. ČTK to sdělila mluvčí Andrea Zoulová. Magistrát připravuje rovněž změnu systému parkovacích zón, přestože radnice souhlasí se záměrem systém změnit, k magistrátnímu návrhu má výhrady.

Omezení vjezdu do části Prahy 1 má být podle magistrátu plně automatické a právně má být založeno na takzvaném místním poplatku. Nepůjde tedy o mýto v pravém slova smyslu, neboť to nyní legislativa neumožňuje. V systému parkovacích zón chce město například zrušit přenosná parkovací oprávnění a naopak zavést celoměstské parkovací karty pro návštěvníky. Za parkování bude nově možné platit měsíčně a vznikne možnost povolení pro zásobování. Rozsah zón se zatím měnit nebude.

"Není možné přijímat opatření jen lokálně a výrazně tak zatěžovat jiné oblasti, obzvlášť jedná-li se o centrum města a Pražskou památkovou rezervaci. Opatření musí být zaváděna systémově tak, aby ke snižování intenzity dopravy docházelo v celém centru, do kterého Praha 2 patří, nikoli jen na vybraných úsecích Prahy 1," uvedl radní Tomáš Halva (TOP 09).

Radnice se obává, že by přibylo aut v Ječné, Žitné a Resslově na Novém Městě nebo v Sekaninově, Jaromírově či Čiklově v Nuslích. Zhoršit by se mohla situace také na Rašínově nábřeží nebo na Karlově náměstí či náměstí Míru. To by mohlo podle radnice způsobit další zpožďování tramvají v centru. Pokud magistrát přistoupí k zpoplatnění vjezdu do části centra, bude druhá městská část prosazovat omezení také na svém území.

Video se připravuje ...

V případě změn systému v parkovacích zónách Praha 2 souhlasí s bezvýhradným vyčleněním modré zóny pro rezidenty nebo zavedením parkovacích oprávnění pro návštěvy či řemeslníky, ale nelíbí se jí zrušení míst pro zásobování nebo pravomoc radnic tvořit si samostatnou položku ceníku za parkování. Praha 2 by naopak uvítala zavedení cenových pásem. "V navrhované reformě také postrádáme zpoplatnění parkování jednostopých vozidel. Motorky a skútry často zabírají i jedno celé parkovací místo a jsou hojně využívány soukromými společnostmi, které provozují jejich sdílení," dodal Halva.

Proti zpoplatnění vjezdu do části centra se v minulém týdnu postavila také Praha 6. Radnice požaduje v případě jeho zavedení změnit program řízení vjezdu do tunelů městského okruhu nebo omezit vjezd do šesté městské části ze Středočeského kraje například světelnými závorami. Rovněž navrhuje zvážit zpoplatnění průjezdu některými dopravou velmi zatíženými částmi Prahy 6.