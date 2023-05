Další elektrický Lotus je na cestě. Bude těžit ze spolupráce s Alpine?

V minulém roce představila automobilka Lotus svůj první elektromobil, SUV Eletre. Lotus tímto modelem vstoupil do zcela nové éry, ve které budou sportovní Eletre následovat další a další modely. Jedním z nich je oproti Eletre menší crossover s pracovním názvem Type 134.

Prozatím je nutné pracovat s tímto označením, jelikož malé elektrické SUV stále nemá oficiální název. Mezi pravděpodobné názvy patří Etude a Envya. Proč právě tyto jména? Na obě má Lotus ochrannou známku.

Obchodní šéf Lotusu Mike Johnstone britskému Autocaru sdělil, že Type 134 se má postarat o 50% prodejů značky do roku 2028. Johnstone také prozradil, že Type 134 bude postaven na jiné platformě než větší Eletre. Aerodynamika tu má hrát velkou roli pro zlepšení dojezdu a výkonu. Z upoutávek, které dosud Lotus zveřejnil je zřejmé, že menší SUV bude velmi podobné většímu Eletre.

Video se připravuje ...

“Je vydáno velké množství energie do toho, aby budoucí vozy, které uvádíme na trh se chovala tak, jak byste od Lotusu očekávali. Vezměte si Eletre: na jeho vývoji se podíleli lidé, kteří chápou, jak by měl být Lotus vnímán a jak by se měl řídit. Není to jen elektrifikované SUV s logem Lotus. Je od začátku navrženo tak, aby vypadalo a řídilo se jako Lotus,” řekl Johnstone.

Při vývoji Type 134 je dost možná důležitou informací skutečnost spolupráce britské automobilky se značkou Alpine. Francouzi nedávno představili koncept A290_β, který je postaven na platformě CMF-B EV se zadním zavěšením multi-link. A právě tato platforma by z hlediska snižování nákladů mohla dávat pro model Etude/Envya největší smysl.

Alpine, které s Lotusem spolupracuje od roku 2021, pracuje taktéž na menším SUV, které má konkurovat Macanu EV, jehož premiéra se blíží. Možná se takto blízká spolupráce s jedním z rivalů na trhu může zdát zvláštním krokem, ale pokud obě strany vytěží z této kolaborace maximum, může jít o dokonalou definici přísloví “ve dvou se to lépe táhne”.