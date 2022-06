Lotus začne stavět limitky inspirované nákresy ze 60. a 70. let

Britská automobilka Lotus se pustí do výroby exkluzivních limitovaných vozů. Řada z nich bude inspirována nákresy aut ze 60. a 70. let, které se nikdy nedostaly do výroby.

Lotus nedávno založil nové oddělení Lotus Advanced Performance (LAP), v jehož čele stojí Simon Lane, který má za sebou vůdčí pozici v divizi Q značky Aston Martin. Lane je součástí týmu patnácti lidí, kteří mají na starosti prakticky všechny speciální projekty. Od vývoje sportovních prvků a balíčků pro sériové Lotusy přes dohled nad motorsportem značky až po stavbu exkluzivních aut v omezeném počtu.

Prvním počinem LAP byla Emira GT4 a Lane nyní přibližuje, co dalšího můžeme od jeho týmu čekat. Novinky se pravděpodobně představí v rámci oslav důležitých výročí Lotusu, jmenovitě například výročí padesáti let od zisku konstruktérského titulu ve formuli 1 (1972) či 75. narozeniny značky (2023). Jednou z nich bude vůz inspirovaný formulemi Lotus ze 70. let, přičemž první snímek vozu značka již sdílela.

Kromě speciálních projektů k důležitým výročí začne LAP stavět také zcela unikátní vozy inspirované technickými nákresy ze 60. a 70. let, které nebyly nikdy přetaveny do podoby produkčních aut. Desítky let staré návrhy poslouží jako základ, který bude doplněn o moderní techniku. Lane k tomu řekl: „Auta ze 60. let pochází z jiné doby a mohou být trochu děsivá. V té době vzniklo několik z těchto nákresů. My je ale můžeme pojmout trochu jinak a použít moderní materiály, podvozek a brzdy.“

Speciální auta vycházející z historických nákresů budou mít zcela unikátní techniku, která nebude sdílena s žádným sériovým Lotusem. Časem by se oddělení LAP mohlo podívat také na takzvané „continuation modely“, tedy pokračovatele dříve vyráběných modelů se zachováním staré techniky. A zatímco se Lotus jako celá skupina přesouvá k elektromobilům, LAP si stále bude hrát se spalovacími motory.

Ale i když si LAP může dovolit oddalovat elektrifikaci svých výtvorů, úplně se jí nevyhne. Aby bylo oddělení připraveno na budoucnost, začne se elektromobilům okrajově věnovat již nyní. Ve spolupráci s Classic Team Lotus, vedeným Clivem Chapmanem, synem zakladatele Lotusu, by mohlo nabídnout balíček pro přestavbu klasických vozů na elektromobily.

K elektrifikaci starších vozů Lane řekl: „Existují zákazníci, kteří chtějí řídit veterána a zároveň se cítit zodpovědně. Popravdě, elektrický pohon může zcela změnit způsob, jakým klasické auto jezdí.“ Tato věta je však pro mnohé jedním z hlavních důvodů, proč by do přestavby klasiky na elektromobil nešli. Později by pak LAP mohlo nabízet úpravy moderních elektrických Lotusů, tedy takový tovární tuning.

Jak reportují kolegové z britského Autocaru, Lane se nechal slyšet, že LAP bude stavět méně aut, než kolik bychom mohli podle představených plánů čekat. Konkrétní počty však neuvedl a nemluvil ani o ceně chystaných vozů. Musíme si tedy počkat – první z výše zmíněných výtvorů bychom mohli vidět již brzy.