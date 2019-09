Další konkurence pro Ranger Raptor? První pick-up Hyundai může dostat i verzi N

O přípravách pick-upu značky Hyundai se mluví již pár let, v posledních týdnech však dostává nový model stále jasnější obrysy. Dokonce by prý mohlo dojít i na variantu N, která by měla konkurovat Rangeru Raptor.

Když automobilka Hyundai představila na detroitském autosalonu 2015 koncept pick-upu Santa Cruz, dokonale nás všechny zaskočila. Celkem líbivý design měla doplňovat i ověřená technika, nikdo však ještě nedokázal s jistotou říci, zda se bude vůz skutečně vyrábět. To se změnilo v roce 2017, kdy automobilka oznámila, že do dvou let chce na severoamerickém trhu nabídnout nový střední pick-up.

Jeho design měl skutečně vycházet z konceptu Santa Cruz, zatímco techniku si měl vypůjčit od v été době vyvíjeného nového SUV Tucson. Postupem času se však objevily spekulace, že kromě amerického trhu by měl nový pick-up dorazit i do Austrálie a možná i na vybrané evropské trhy.

A i když toho o technice stále příliš mnoho nevíme, Albert Biermann, šéf sportovní divize N, v rozhovoru pro australský magazín Car Sales naznačil, že bychom se mohli dočkat i sportovně zaměřené varianty N. „Ze strany Hyundai a Kia byste měli být připraveni na cokoliv, všechno je možné,“ uvedl Biermann a dodal „Neexistují žádná omezení.“

Podle dřívějších informací webu Car Sales by měl být nový pick-up představen zhruba na přelomu let 2020 – 2021, přičemž jeho výroba by mohla probíhat v USA, jak před pár měsíci naznačil viceprezident Hyundai USA. Ostřejší verze N by pak mohla následovat zhruba do dvou let.

A jakou můžeme očekávat techniku? Základem by se mohl stát výrazně přepracovaný podvozek, který kromě závodních offroadových tlumičů s vysokým zdvihem dostane i řadu výztuh. V podbězích by se pak měla objevit velká kola s terénními pneumatikami a pod kapotu by se mohl nastěhovat 2.0 litrový čtyřválec z modelu i30N, který nabízí okolo 225 kW (305 k).

Pick-up Hyundai je však stále poněkud vzdálenou budoucností. Biermann však v rozhovoru prozradil, že ani teď se v oddělení N nenudí. Podle všeho by jeho lidé měli v současnosti pracovat na ostrém modelu i20 a možná i ostrém SUV Tucson.