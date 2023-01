Další zběsilost od Mansory. Z Lamborghini Urus úpravce udělal kupé

Agresivní bodykit, obrovská kola, výrazné lakování, luxusní materiály a barevné kombinace pohybující se na hranici kýče. Plus zvýšený výkon. To jsou vlastnosti, které mají vozy upravené u Mansory pravidelně. U novinky, která dostala jméno Venatus Coupé Evo C je tomu stejně, tentokrát však německá společnost přidává ještě něco navíc.

Určitě jste poznali, že vůz vychází z Lamborghini Urus. Když se ale podíváte důkladně, všimnete si, že auto má jen jeden pár dveří. Ano, v Mansory udělali z pětidveřového SUV kupé. A firma teď láká zájemce na výrobu osmikusové série.

Není to ale tak, že by úpravce pouze nějak zahladil zadní pár dveří, transformace je výrazně komplexnější. Z Lamba nejprve byly všechny dveře odmontovány, následně byl o 200 milimetrů dozadu posunut B-sloupek a o stejných 200 mm pak byly protaženy přední dveře. Mansory zdůrazňuje, že zvětšení předních dveří a vyjmutí těch zadních nemá žádný vliv na bezpečnost. Mezeru po zadním páru vyplnily nové díly karoserie. Pak přišla řada na tradiční sportovní doplňky a body kit.

Nová koncepce si vyžádala také úpravy v interiéru. U předních sedadel totiž musel být přepracován mechanismus sklápění, aby se zlepšil přístup k zadním sedačkám. Zákazníci si samozřejmě budou moci navrhnout podobu kabiny podle vlastního vkusu, Mansory svoje schopnosti prezentuje na vnitřku, jemuž dominuje tyrkysová barva.

Zmínit bychom měli také výkon. Dvěma turbodmychadly přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec je naladěn na 671 kW a 1100 Nm, což představuje interesantní nárůst oproti sériovým 477 kW a 850 Nm produkčního Lamborghini Urus. Venatus Coupé Evo C prý dokáže zrychlit z klidu na stovku za pouhých 2,9 sekundy a rozjede se až na 323 km/h.