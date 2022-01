De Tomaso P72 se bude vyrábět u Nürburgringu, s vývojem pomáhají specialisté vrcholového motorsportu

Automobilka De Tomaso v roce 2019 slavila šedesát let od svého založení. Už se ale nechlubila tím, že ve stejném roce slavila patnáct let od svého krachu. Potřebovala se tedy na scénu vrátit s něčím skutečně výjimečným. A to se jí povedlo - ke svým kulatým narozeninám si nadělila překrásný model P72. O několik měsíců později automobilka doplnila, že o pohon produkčního vozu se bude starat pětilitrový vidlicový osmiválec Coyote od Fordu o výkonu zhruba 700 koní, a to ve spojení se šestistupňovou manuální převodovkou. Finální ladění motoru probíhá u americké společnosti Roush Performance.

To, že pod kapotou De Tomasa P72 bude pracovat americký motor upravený americkou společností, není náhoda. V USA totiž měla původně probíhat i výroba vozu, což však neumožnila pandemie koronaviru. De Tomaso proto muselo hledat jiné řešení, kterým se stalo navázání spolupráce s Capricorn Group. Pokud vám toto jméno nic neříká, pak vězte, že se jedná o skupinu, která již desítky let dodává díly či pomáhá s vývojem ve vrcholovém motorsportu. Od MotoGP přes WRC a Rallye Dakar až po Formuli 1.

Capricorn Group převezme zodpovědnost za kompozitní díly a dokončení vývoje podvozku, stejně jako za přípravu předprodukčních vozů a následnou výrobu modelu P72. Za tímto účelem se u okruhu Nürburgring staví nové prostory, s jejichž dokončením se počítá v létě letošního roku. V roce 2023 pak bude spuštěna ruční výroba De Tomasa P72. Mimochodem, v Německu také probíhaly aerodynamické zkoušky vozu, konkrétně v prostorách, které pro stejné účely používal tým Formule 1 automobilky Toyota.

Připomeňme, že cena vozu má začínat na rovném milionu dolarů (21,5 milionů korun). Vyrobeno bude pouze 72 kusů, přičemž zájemců je již teď mnohem více. Ti, na které se nedostane, ale zoufat nemusí. De Tomaso totiž zároveň pracuje na vývoji dalšího modelu.