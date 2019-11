Děsí vás nízký dojezd elektromobilů? Za 10 let bude dvojnásobný, tvrdí BMW

Mnichovská automobilka totiž nechala nahlédnout za zavřené dveře svého Battery Cell Competence Center v Mnichově, tedy kompetenčního centra zaměřeného na vývoj baterií pro elektromobily, kde v současnosti pracují na vývoji „akumulátorů zítřka,“ jak dodává sama automobilka. Ale co si pod tím představit?

Cílem techniků v tomto kompetenčním centru je vylepšovat energetickou hustotu článků, zvyšovat jejich maximální výkon a přitom zajišťovat i dostatečnou servisní životnost a samozřejmě i bezpečnost. A aby toho nebylo málo, musí technici sledovat upravovat i technologii rychlosti dobíjení nebo tepelný management baterií.

Technici tak musí neustále zvažovat poměrně široké spektrum faktorů, což je vede k neustálému testování nových materiálů, které mezi sebou následně porovnávají. Díky tomuto úsilí mohou vyzkoušet řadu různých komponent, které testují do nejmenšího detailu: anody, katody, elektrolyt i separátor.

Cílem tohoto snažení je pak přijít s novou strukturou baterií, která bude finančně dostupná, nabídne vyšší energetickou hustotu a nebude ji chybět možnost nabíjení na výkonných rychlonabíječkách a supernabíječkách. A protože se nejedná o snadný úkol, rozhodlo se BMW najít si několik významných spojenců.

Často se přitom jedná o university, vysoké školy, vědecká centra nebo technologické start-upy. Cílem této spolupráce je pak vytvořit synergii, která celý výzkum urychlí a bezpochyby i zlevní. A podle BMW by tyto synergie mohly celý proces zkrátit až o polovinu.

Naprosto zásadní roli v celém procesu vývoje hraje testování, které vždy začíná s jedním malým článkem. Ten je následně podroben celé řadě testů, od odolnosti až po nabíjení. A pokud projde malý článek úvodní fází testování, následuje stavba většího článku, který je podroben další sérii testů zkoumání.

A i když sama automobilka nechce prozrazovat žádné konkrétní detaily k technologii svých baterií, její ředitel Oliver Zipse naznačil, že v blízké budoucnosti by měl dojezd elektromobilů vzrůst až dvojnásobně. „Pokud vezmeme současnou technologii z BMW i3 jako základ, do roku 2030 budeme schopni zdvojnásobit energetickou hustotu v našich bateriích – a díky tomu i zvýšit operační dojezd pro naše zákazníky.“

Zipse sice nechtěl být konkrétní, ovšem BMW i3 nabízí v současnosti dojezd okolo 310 km dle testování metodikou WLTP. To sice není nijak oslnivé, malý městský elektromobil však využívá pouze baterii o kapacitě 42.2 kWh. Stejná baterie by přitom v roce 2030 mohla nabídnout dojezd až 620 km.

To se ale stále bavíme o poněkud obstarožním BMW i3, které bylo světu poprvé představeno již v roce 2013 a od té doby prošlo několika modernizacemi. Připravované BMW i4 už by však mělo nabídnout baterii kapacitě téměř 80 kWh, díky čemuž by se měl standardní dojezd pohybovat okolo 600 kilometrů. Za 10 let už bychom ale z podobné kapacity baterií mohli dostat dojezd více než dostačujících 1200 km na jedno nabití.

BMW navíc dodává, že kromě zvýšení kapacity baterií pracuje i na jejich ekologické udržitelnosti. Součástí tohoto plánu je navrhování baterií již s ohledem na jejich budoucí recyklaci. V budoucnu chce přitom mnichovská automobilka recyklovat až 90 % svých baterií.