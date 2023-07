Design VW čeká důležitá změna. Vrátí se duch devadesátek?

Začátkem roku oznámila automobilka Volkswagen změnu na pozici šéfdesignéra, kterou do té doby zastával všem dobře známý Jozef Kabaň. Na jeho místo nově nastoupil Andreas Mindt, kterého si Volkswagen přetáhl ze značky Bentley, kde se podílel třeba na vzniku modelu Batur. Za svou kariéru ovšem pracoval i na VW Golf VII, prvním VW Tiguan nebo novém designovém jazyku značky Audi.

Na pozici šéfa designu automobilky Volkswagen, kam byl oficiálně dosazen v únoru tohoto roku, ho pak čeká poměrně náročný úkol – velká změna stávajícího designu, který je zejména u nových elektrických modelů ID často terčem kritiky.

Video se připravuje ...

Jak přiznal v rozhovoru s kolegy z magazínu Motor Trend, mnohé moderní modely Volkswagen ID působí přehnaně a přeplácaně, s čímž se dá snadno souhlasit. Důvodem by však podle jeho slov měla být skutečnost, že měly oslovit specifickou skupinku zákazníků – tzv. early adopters, kteří nemají problém vystoupit z komfortní zóny a zkoušet nové věci.

Problém je ale v tom, že dnes už elektromobily tvoří 15 procent globálního trhu, v Číně pak dokonce až 50 procent trhu. Zdaleka už tak nejde o trh s prvotními nadšenci, jak uvedl pro Motor Trend. Elektromobily tak už nemusí vypadat výjimečně a nemusí o své výjimečnosti neustále přesvědčovat veřejnost.

"Nemusíte dělat umělé věci, být přehnaně horliví. Jen se uklidněte. Prostě to udělejte dobře, aby to sedělo, a bude to fungovat," uvedl ke změně designu nový šéfdesignér značky. Prvním příkladem jeho přístupu se pak stal nový koncept ID.2all, který vznikl již pod jeho taktovkou jako náhrada konceptu ID.Life, který se nesetkal s velkým úspěchem.

Zatímco koncept ID. Life byl malým hranatým crossoverem s futuristickými tvary, koncept ID2all působí svými proporcemi spíše jako nástupce klasického modelu Golf. S trochou fantazie je dobře patrná inspirace právě jeho staršími generacemi. Vize malého elektromobilu, který by měl na trh dorazit v roce 2026, už ale nevypadá prvoplánově jako elektromobil. Vypadá jako běžné auto – a právě to by mělo být pro budoucí design klíčové.

Koncept ID2all by měl navíc ukazovat směr, kterým by se měly vydat i další modely VW. "Chci, aby takový postoj byl v celém portfoliu," uvedl Mindt k tvarům karoserie, kapoty nebo čelního skla. "Existoval trend krátkých kapot a dlouhých čelních skel; všichni věřili, že by to měl být design elektromobilů. Ale není tomu tak," dodal šéfdesignér.

Mindt si chce navíc pohlídat kvalitu a vzhled interiéru nových modelů, což zřejmě souvisí se současnou kritikou tvrdých a laciných plastů. „Můžeme vyrábět pěkná auta pro milé lidi," říká Mindt. "To jsme dělali a musíme udělat."

V závěru rozhovoru pak zavzpomínal na Chevrolet v šedesátých letech, pod vedením Billa Mitchella, a Volkswagen v devadesátých letech pod vedením Ferdinanda Piecha, kdy modely obou automobilek vypadaly a působily jako mnohem dražší stroje, než kolik ve skutečnosti stály. A právě to by měla být skrytá receptura pro nové modely. „Auto je lepší, než jste čekali, a začnete ho milovat. Naším cílem je být značkou lásky," dodal na závěr Mindt.