Koncept VW ID.2all ukázal retro budíky, připomínají starý Golf i Beetle

Nejmenší z rodiny koncernových elektromobilů sice také vsadí pouze na obrazovky, jejich obsah by však mohl být podstatně nápaditější než dosud.

Automobilka Volkswagen se během minulého týdne pochlubila novým konceptem dostupného elektromobilu ID.2all, jeho produkční verze by mohla být na trh uvedena dokonce již v roce 2025. Novinka, která nahradila koncept ID.Life, slibuje dojezd až 450 kilometrů a výkon až 166 kW, přičemž základní verze by měla stát pod 25.000 eur, tedy okolo cca 600.000 Kč.

Kromě produkční verze konceptu ID.2all se však očekává i příjezd dostupnějšího elektromobilu s označením ID.1, u kterého by se konečně mohlo podařit snížit základní cenu dokonce pod 20.000 eur, tedy po půl milionu korun. Na nejdostupnější novinku značky si ale budeme muset počkat zřejmě až do roku 2027.

Vraťme se ale ještě ke konceptu ID.2all, respektive jeho interiéru. Ten by měl být díky elektrické platformě nabídnout prostornost zhruba na úrovni Golfu, ačkoliv velikost automobilu by měla odpovídat spíše menšímu Polu. Po technologické stránce pak automobilka opět sází především na obrazovky a jednoduchou dotykové ovládání.

Již během prezentace konceptu však padla zmínka, že obrazovky nabídnou i speciální režimy zobrazení. Na ty pak prostřednictvím Twitteru upozornil Daniel Golson, který sdílel i několik snímků speciálního retro-režimu zobrazení.

Podle The Autopian by měl koncept ID.2all nabízet tři režimy zobrazení: ID.2 You, Retro Mode a Classic. První režim nabídne současný minimalismus vozů ID, v režimu Retro Mode zobrazí digitální přístrojový štít budíky klasického Golfu a v režimu Classic vidíme dokonce jen obyčejný kulatý budík rychloměru, lemovaný dekorem, který napodobuje palubní desku klasického VW Beetle.

Společně s obsahem digitálního přístrojového štítu se mění také obsah infotainmentu. V režimu Classic vidíme jednoduchý ladič analogového rádia, zatímco v režimu Retro je na obrazovce obrázek Walkmanu přehrávajícího kazetu a navigace připomínající mapu připnutou na deskách.

V současnosti samozřejmě není vůbec jasné, zda se jedná pouze o vtípek vývojářů, nebo zda se něco podobného dostane i do produkčního modelu. Něco nám ale říká, že by možnost vyměnit jednoduché moderní budíky za stylové (i když digitální) retro-budíky ocenila řada řidičů. Nechme se ale zatím překvapit.