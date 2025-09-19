Dnes se otevírá zapečetěná obálka T. G. Masaryka. Měl česká auta
K odkazu Tomáše Garrigua Masaryka se přidává další kapitola. Dnes, v pátek 19. září 2025 v 10:00 hodin, se na zámku v Lánech otevírá jeho záhadná obálka, zapečetěná už dvě desetiletí. Pojďmě si k této příležitosti připomenout také to, čím první československý prezident jezdil.
Tomáš Garrigue Masaryk dokázal spojit státnickou důstojnost s hrdostí na český průmysl – a právě automobily byly jedním z jeho nejsilnějších symbolů. Právě dnes se odhaluje zapečetěné papírové tajemství s údajně posledními slovy našeho prvního prezidenta. Pojďme si připomenout, v jakých automobilech psal Masaryk své státnické cesty.
Jeho vozy pocházely téměř výhradně z domácí výroby – Praga, Walter, Laurin & Klement či Škoda. Auta bral jako manifesty nově vzniklého státu, který chtěl být soběstačný a respektovaný.
Automobily T. G. Masaryka
Praga Grand: Symbol státnické důstojnosti
Když Masaryk vyjížděl do ulic Prahy, často usedal do Pragy Grand. Robustní faeton z roku 1919 s čtyřválcem o objemu 3,8 litru byl majestátní stroj: téměř dvě tuny hmotnosti, rychlost kolem 100 km/h a spotřeba přes 20 litrů benzinu na sto kilometrů. Byl to automobil, který dával najevo sílu mladé republiky i její průmyslové ambice.
Škoda Hispano-Suiza: Dekádu věrný společník
V letech 1926 až 1936 měl Masaryk k dispozici prakticky to nejlepší, co tehdejší Evropa nabízela: Škodu Hispano-Suiza. Technický skvost s mohutným šestiválcem o objemu 6,6 litru byl licencovanou verzí slavného francouzského vozu, vyráběnou v Plzni. Masaryk v něm absolvoval stovky cest, vůz měl luxusní výbavu a přepážku oddělující řidiče od prezidenta.
Walter 8/30 HP a Laurin & Klement: České kořeny
Po boku těchto obrů se v prezidentské garáži objevily i skromnější vozy – Walter 8/30 HP, čtyřválcový sedan určený pro hosty, nebo Laurin & Klement typ S, připomínající, odkud československý automobilový průmysl vyšel. I tyto vozy hrály roli – nejen jako praktické dopravní prostředky, ale i jako připomínka tradice domácích značek.
Masarykovy vozy byly symbolem doby, reprezentace a víry v český průmysl. Podobně i obálka, která se otevře dnes, 19. září, může být symbolem – zhmotněním toho, co chtěl „tatíček“ zanechat dalším generacím. Ať už skrývá cokoliv, jedno je jisté: Masaryk zůstává ikonou nejen politiky, ale i automobilové historie.
Zdroje: Národní archiv ČR, Český rozhlas, Národní technické muzeum, Škoda Auto 〡 Foto: Škoda Auto, Archiv, video: Videohub