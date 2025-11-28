Za volantem přelomové Cupry Raval: Máme se opravdu na co těšit!
Cupra Raval není jen dalším elektromobilem, který doplňuje řady Born a Tavascan. Význam španělské novinky je mnohem širší. Už jen proto, že je prvním vozem skupiny VW na nové technice. Už jsme ji řídili.
Vůbec poprvé se veřejnosti raval ukázal letos 7. září na autosalonu IAA Mobility v Mnichově. Kdo však čekal detailní prohlídku španělské novinky, byl patrně zklamán. Španělé se rozhodli ukázat veřejnosti pouze zamaskovaný prototyp, který doplnili několika základními informacemi. Nyní, po zhruba dvou a půl měsících, jsme měli vzácnou příležitost novinku vyzkoušet na silnicích v okolí jeho domoviny, městečka Martorell poblíž katalánské Tarragony, kde sídlí mimo jiné také vývoj Cupry.
Jméno modelu je odvozeno od názvu velmi dynamicky se rozvíjející barcelonské čtvrti El Raval, přičemž maskování prototypů plastovou folií údajně připomíná její ulice. To platilo také na již zmíněném autosalonu.
Cupra Raval je pro skupinu VW přelomovým vozem. Jedná se o prvního zástupce skupiny Core, která bude zahrnovat celkem čtyři městské elektromobily. Vedle Cupry Raval sem spadají třeba Volkswagen ID. Polo a Škoda Epiq.
Základem modelů skupiny Core je nová elektrická platforma MEB+ vyvinutá pod vedení inženýrů Seatu. Na rozdíl od ostatních větších elektromobilů skupiny VW má poháněnou přední nápravu. Raval je dlouhý 4046 mm, široký 1784 mm a na výšku měří 1518 milimetrů. Vzhledem k délce zaujme velmi dlouhý rozvor 2600 mm.
Raval se bude od příštího roku nabízet v několika verzích a výbavách. Vrchol představuje varianta VZ Extreme, kterou jsme krátce vyzkoušeli s maskováním. Ovšem pouze krátce, ujeli jsme zhruba 28 kilometrů. VZ Extreme znamená výkon elektromotoru 166 kW a maximum točivého momentu 290 Nm a zároveň dojezd na jedno nabití přibližně 400 km.
Všechny ravaly mají podvozek se světlou výškou sníženou o 15 mm v porovnání s chystanými sourozenci. Verze VZ Extreme přidává vypínatelnou stabilizaci ESC Off, 19palcová lehká kola s pneumatikami širokými 235 mm a také adaptivní odpružení DCC Sport. Tím zcela zásadním bonusem je ale elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu VAQ (Vorderaschquersperre), kterou dobře známe z ostrých leonů, Octavií RS, Golfů GTI či Audi S3 Sportback. V kabině najdete výrazně tvarovaná sedadla Cup, prémiové audio Sennheiser s 12 reproduktory a jízdu za tmy vám zase usnadní pokročilé světlomety matrix LED.
Jak to jezdí?
Na elektromobily s pohonem předních kol se většinou díváme kriticky. Důvodem je řízení, které se jen s obtížemi pere s točivým momentem a zejména jeho průběhem u hnacího elektromotoru. Přenos záběrových sil do řízení, lidově torquesteer, tak patří k běžnému koloritu výkonnějších elektrických aut s pohonem předních kol. Krátké svezení s Ravalem VZ, byť ve fázi prototypu, ale ukázalo, že tomu tak být nemusí. Jízdní vlastnosti na výborně připravené trati plné zatáček v okolí Tarragony a Martorellu byly jednoduše skvostné.
Dle prvních dojmů bych skoro řekl, že jde o nejlépe jezdící elektromobil s předním pohonem. Zejména schopnost potlačovat nedotáčivost v ostrých zatáčkách byla až návyková. Samozřejmě že lví podíl na tom má již zmíněné VAQ, nejlepší samosvorný diferenciál všech dob. Jenže i naladění podvozku se zdálo být velmi zdařilé.
Řidič má k dispozici několik jízdních režimů. Většinu času jsem strávil v módu Normal, občas ale i ve Sportu, který kupodivu neznamená nepříjemné ztuhnutí řízení, takže auto stále řídíte doslova prsty. Ještě ostřejší mód Cupra už mi přišel zbytečně horlivý, takže namísto plynulosti byla lehká nervozita. A k tomu ten umělý zvuk, který má připomínat sportovně laděný spalovací motor...
Takže raději zpět do módu Sport. Nechyběla možnost měnit manuálně stupeň intenzity rekuperace od jedné do tří. Raval nabízí i automatickou rekuperaci, která ovšem na testovaném autě moc nefungovala. Je ale třeba mít na paměti, že stále sedím za volantem vývojového testovacího prototypu. Proto to maskování nejen vně, ale snad ještě více uvnitř. Dokonce i spínač varovných blikačů byl zakrytý…
Vedle vrcholné vyzkoušené verze VZ Extreme budou v nabídce také nižší výbavy, které mají elektromotor se sníženým výkonem na 155 kW. Konkrétně prostřední úroveň Dynamic Plus, která nabídne dojezd 450 km, ale také již zmíněné pokročilé osvětlení matrix LED nebo základní sportovní sedadla. Ani zde nebude chybět prémiové audio Sennheiser s 12 reproduktory. I tato verze bude jezdit na 19palcových kolech, ovšem jiného designu než VZ Extreme. Ještě níže bude stát úroveň Dynamic. Motor má stejný jako Dynamic Plus a také dojezd činí 450 km. Kola budou 18palcovám přičemž i v tomhle případě jsou vpředu sportovní sedadla.
V rámci prezentace byla oznámena také cena. Vůz bude v západní Evropě začínat na částce 26.000 eur, tedy přibližně 630.000 korun, což je velmi příznivé. Jaká bude cena v Česku, zatím není stanoveno. Více informací bude k dispozici začátkem příštího roku, přičemž zahájení prodeje se očekává na jaře 2026.
Zdroj: Autorský článek a Cupra, foto: Cupra