Benzin a nafta zdražují. Ceny pohonných hmot jsou nejvyšší od jara
Po měsících zlevňování nastalo naopak období zvyšování cen pohonných hmot. Aktuálně za litr benzinu zaplatíme skoro 35 korun, nafta vyjde o něco levněji.
Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejdražší od jara. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v uplynulém týdnu vzrostla o 27 haléřů na 34,93 koruny za litr, nafta se ve středu prodávala v průměru za 34,59 Kč/l, což bylo o 54 haléřů víc než o týden dřív. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Paliva u čerpacích stanic v Česku začala zdražovat ve druhé polovině října. U Naturalu 95 tak nyní průměrná cena vystoupala nejvýše od počátku dubna, u nafty od poloviny března. Motoristé ale stále platí méně než před rokem. Za litr benzinu tehdy dávali v průměru o 85 haléřů víc a nafta byla na litru dražší o téměř 30 haléřů.
|Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 26. listopadu 2025 (v Kč/l):
|Kraj
|Natural 95
|Nafta
|Praha
|36,05
|35,91
|Středočeský
|35,21
|34,81
|Jihočeský
|34,45
|34,17
|Plzeňský
|35,28
|35,07
|Karlovarský
|34,61
|34,27
|Ústecký
|34,57
|34,29
|Liberecký
|34,55
|34,12
|Královéhradecký
|34,74
|34,35
|Pardubický
|34,7
|34,11
|Vysočina
|35,15
|34,79
|Jihomoravský
|35,24
|34,81
|Olomoucký
|35,1
|34,77
|Zlínský
|34,56
|34,27
|Moravskoslezský
|34,84
|34,49
|Průměr ČR
|34,93
|34,59
|Zdroj: CCS
Nejlevnější benzin v tomto týdnu natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 34,45 koruny. Nafta stojí nejméně v Pardubickém kraji, litr tam prodávají průměrně za 34,11 Kč. Naopak nejdražší paliva dlouhodobě nabízejí čerpací stanice v Praze, kde se nyní za Natural 95 platí v průměru 36,05 Kč/l a za naftu 35,91 Kč/l.
Zdroj: ČTK a CCS, foto: Svět motorů, video: auto.cz