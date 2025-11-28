Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Benzin a nafta zdražují. Ceny pohonných hmot jsou nejvyšší od jara

Orlen
Orlen
Benzina
Benzina
32 Fotogalerie
ČTK
Diskuze (0)

Po měsících zlevňování nastalo naopak období zvyšování cen pohonných hmot. Aktuálně za litr benzinu zaplatíme skoro 35 korun, nafta vyjde o něco levněji.

Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejdražší od jara. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v uplynulém týdnu vzrostla o 27 haléřů na 34,93 koruny za litr, nafta se ve středu prodávala v průměru za 34,59 Kč/l, což bylo o 54 haléřů víc než o týden dřív. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Paliva u čerpacích stanic v Česku začala zdražovat ve druhé polovině října. U Naturalu 95 tak nyní průměrná cena vystoupala nejvýše od počátku dubna, u nafty od poloviny března. Motoristé ale stále platí méně než před rokem. Za litr benzinu tehdy dávali v průměru o 85 haléřů víc a nafta byla na litru dražší o téměř 30 haléřů.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 26. listopadu 2025 (v Kč/l):
KrajNatural 95Nafta
Praha36,0535,91
Středočeský35,2134,81
Jihočeský34,4534,17
Plzeňský35,2835,07
Karlovarský34,6134,27
Ústecký34,5734,29
Liberecký34,5534,12
Královéhradecký34,7434,35
Pardubický34,734,11
Vysočina35,1534,79
Jihomoravský35,2434,81
Olomoucký35,134,77
Zlínský34,5634,27
Moravskoslezský34,8434,49
Průměr ČR34,9334,59
Zdroj: CCS 

Nejlevnější benzin v tomto týdnu natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 34,45 koruny. Nafta stojí nejméně v Pardubickém kraji, litr tam prodávají průměrně za 34,11 Kč. Naopak nejdražší paliva dlouhodobě nabízejí čerpací stanice v Praze, kde se nyní za Natural 95 platí v průměru 36,05 Kč/l a za naftu 35,91 Kč/l.

Video placeholder
Martin Vaculík a zimní nafta: Od kdy ji na pumpách natankujeme? • Zdroj: Auto.cz

Zdroj: ČTK a CCS, foto: Svět motorů, video: auto.cz

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů