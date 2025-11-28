Saúdská rallye po 2. dnu: Defekty míchaly pořadím, po titulu sahá Ogier
Lotyš Martinš Sesks Fourmaux (Ford Puma Rally1) vede po druhém dnu Saúdskou rallye, která je čtrnáctým a závěrečným podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Z trojice kandidátů na titul, kteří všichni jedou na vozech Toyota GR Yaris Rally1, si stále vede nejlépe Francouz Sébastien Ogier, který je aktuálně šestý. Páteční program poznamenalo značné množství defektů.
Pátek byl nejdelším dnem rallye se 141,72 kilometry. Jely se tři rychlostní zkoušky v dopoledním a odpoledním průjezdu, tedy šest erzet. Servisní zóna, která je umístěna v areálu závodního okruhu formule 1 a vozy ji navštívili přes poledne.
Tänak hodně nadával
Druhý den začal nejrychleji vedoucí jezdec šampionátu Adrien Fourmaux, ale pak vyhrál tři erzety v řadě Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) a dělil se o třetí místo se ztrátou pouhých 6,3 sekundy na vedoucího jezdce. Pak však měl v RZ13 defekt a po výměně kola ztratil 1:30,6. Propadl se na páté místo těsně před Sébastiena Ogiera (Toyota GR Yaris Rally1). Aby toho nebylo málo, v poslední zkoušce dne měl dvojitý defekt. Na zkoušce vyměnil kolo a na druhém defektu dojel do cíle se ztrátu 7:30. „Úžasné finále pro WRC, ale rozhodně ne pro auta,” komentoval situaci poté, co se propadl o sedm příček na dvanácté místo.
Ve stejném úseku jako poprvé Tänak (RZ13) měl stejný problém s defektem také průběžně druhý Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1). Ztratil 2:11,4 a klesl až na osmou příčku. Rozdělil tak trojici týmových kolegů, která bojuje o titul mistra světa. Po RZ13 se dostal na první místo Lotyš Martinš Sesks (Ford Puma Rally1), který však měl defekt levé zadní pneumatiky na poslední páteční zkoušce. „Opět tam byla místa, kde to vypadalo, že se dá tlačit, ale nejde to. Tahle rallye je šílená,” řekl v cíli Sesks. Ovšem defektu se nevyhnul ani jeho největší soupeř Fourmaux, který se však dokázal vrátit na první místo. Ovšem s náskokem pouhých 3,4 sekundy na Seskse. „Je to bláznivá soutěž. Poslední tři erzety zkusíme v sobotu jen projet,” poznamenal Francouz. Přijel však pozdě do časové kontroly. Inkasoval tak minutovou penalizaci a propadl se na čtvrté místo.
Defekty na běžícím páse
Problémy s pryžemi se nevyhnuly ani trojici jezdců, která usiluje o titul mistra světa. Na RZ11 Evansův spolujezdec Scott Martin informoval jezdce, že mají pomalý defekt vzadu vlevo. Britská posádka se rozhodla zastavit, vyměnit pneumatiku a přijela do cíle se ztrátou 2:16,8 sekundy. „Hned na začátku jsme měli alarm proražené pneumatiky, šlo to pomalu, ale bylo to tak daleko, že jsme se museli rozhodnout ho vyměnit, až to bude možné,“ vysvětlil Evans. Na poslední zkoušce ztratil další čas. „Jel jsem v prachu za Munsterem, neviděl jsem všechny kameny a riskoval jen to, co jsem musel,” konstatoval Velšan.
Defektu se nevyhnul ani Sébastien Ogier, který na poslední zkoušce nechal 23,8 sekundy. „Dělal jsem, co šlo, ale hrbolatější už to tady být nemůže,” kroutil hlavou Ogier. V průběžném pořadí klesl na šesté místo jen o pouhé 0,2 sekundy za Kalleho Rovanperu. V současné výsledkové podobě by se tak stal šampionem. Pátý Rovanperä vyhrál v pátek jednu zkoušku, ale stále musí spoléhat na problémy svých největších soupeřů na stříbrných toyotách. „Byl to opravdu těžký den. Obzvláště poslední dvě zkoušky. Jsem rád, že jsem na konci dne,” hodnotil Rovanperä situaci.
Průběžné pořadí (po RZ14 z RZ17):
1. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +2:43:20,1; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +3,4; 3. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +41,5; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +57,6; 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:12,6; 6. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1:12,8; 7. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:34,8; 8. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +3:52,6; 9. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +6:13,4; 10. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Rally2) +7:26,7; 11. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +7:38,4; 12. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +8:52,5; 13. Grjazin, Alexandrov (Bul., Kyrgyztan/Škoda Fabia Rally2) +9:20,4; 14. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +11:29,7; 15. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia Rally2) +12:07,7; 16. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +13:10,9; 17. Al-Attiyah, Carrera (Katar, Šp./Ford Puma Rally1) +13:36,0; 18. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +20:21,4; 19. Fontana, Arnaboldi (It./Ford Fiesta Rally3) +22:41,48; 20. Al Kuwari, Bernacchini (Katar, It./Škoda Fabia RS Rally2) +23:58,0.
Zbývající program Saúdské rallye
Sobota 29. 11. - 7.05 RZ15 (16,29 km), 8.21 RZ16 (33,28 km), 11.15 RZ17 (16,29 km). Etapa celkem 65,36 km).
Zdroj: Autorský článek, foto a video: FIA