Mercedes-Benz CLA Shooting Brake má české ceny. Za větší zavazadelník nechce moc navíc
Po elektrickém sedanu Mercedes-Benz zveřejnil také ceny atraktivní verze Shooting Brake s prostornějším a praktičtějším zavazadelníkem.
Mercedes-Benz zatím v rámci elektromobility spíše paběrkoval. Konkurenční BMW je na tom s prodeji lépe, přestože vsadilo především na modely se základem ve spalovacích sourozencích. Třícípá hvězda přitom u řad EQE a EQS přišla s dedikovanou platformou, která lépe využije například odlišné zástavbové nároky lokálně bezemisního pohonu. Na druhou stranu design zmíněných mercedesů není každému úplně po chuti.
Ve Stuttgartu se proto u nové generace elektrických mercedesů soustředili na napravení chyb. Design nového CLA si sice bere inspiraci z větších sourozenců, zároveň si ale zachoval proporce předchozí generace s konvenčním pohonem. V rámci značky se poprvé objevuje 800V dobíjecí architektura, která dovoluje dobíjecí výkon až 320 kilowattů, což je v rámci elektrických aut jedna z nejvyšších hodnot vůbec. Potěší také skvělá aerodynamika a nízká spotřeba zajišťující vysoký reálný dojezd.
Vedle sedanu se představila také očekávaná verze Shooting Brake, která se aktuálně dostala na český trh.
Obě karosářské varianty jsou dlouhé 4723 milimetrů, široké 1855 mm a rozvor mají 2790 mm, sedan je podle oficiálních údajů o jeden milimetr nižší (1468 vs. 1469 mm). Shodná je také velikost předního zavazadelníku, tzv. frunku (z anglického front trunk). Pod přední kapotu naskládáte 101 litrů, což stačí na kabely nabíječky a ještě menší cestovní tašku.
Naproti tomu vzadu se kapacita obou provedení liší. Jestliže sedan s menším nakládacím otvorem pobere maximálně 405 l, CLA Shoting Brake uveze 455 litrů. To je na takhle dlouho kombi obecně docela nízká hodnota, v prémiovém segmentu se ovšem na praktičnost nikdy příliš nehrálo. Hmotnost obou modelů se liší o nízké desítky kilogramů, takže i užitečná hmotnost je podobná. V případě zadokolky 250+ s výkonem 200 kilowattů dosahuje 460 kilogramů, čtyřkolka 350 4Matic se systémovým výkonem 260 kW uveze maximálně 430 kg.
|Mercedes-Benz CLA Shooting Brake - český ceník
|Verze
|Cena [Kč]
|250+
|1.386.660
|350 4Matic
|1.502.820
Cenový nárůst proti sedanu dosahuje příjemných 35 tisíc, což je s ohledem na cenu začínající lehce pod 1,4 milionem korun zanedbatelná částka.
Přímou konkurenci na českém trhu Mercedes-Benz CLA Shooting Brake nemá. Segment středně velkých elektrických kombi s délkou okolo 4,7 až 4,8 metru totiž ostatní výrobce zatím nezajímá.
Zdroj: Mercedes-Benz, foto a video: Mercedes-Benz